Un nou şef la CNAS. Cine este Adrian Gheorghe, cel care va conduce Casa Națională

Instalarea noului Guvern de Coaliție PNL-USR PLUS-UDMR va aduce o schimbare în fruntea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), acolo unde urmează să fie numit Adrian Gheorghe.

Acesta este un cercetător în economia sănătăţii la prestigiosul Imperial College London și a făcut parte din echipa lui Vlad Voiculescu și în primul mandat al acestuia la şefia Ministerului Sănătății.

În acest moment, în fruntea CNAS se află fostul director executiv al Spitalului Polisano din Sibiu, Adela Cojan, cea care a fost numită preşedintele printr-o decizie a fostului premier Orban, publicată în Monitorul Oficial pe 11 noiembrie 2019.

Cine este Adrian Gheorghe, noul șef al CNAS

Schimbări importante în fruntea instituțiilor din domeniul sanitar. Începutul anului 2021 va aduce un nou președinte la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Conform Libertatea, care citează surse oficiale, la conducerea CNAS va veni Adrian Gheorghe (35 de ani), un cercetător român în Londra, cu expertiză în finanţarea sănătăţii, evaluarea economică a intervenţiilor de sănătate publică şi povara economică a bolii.

În ultimii doi ani, acesta este implicat direct în domeniul sanitar și lucrează ca senior health economist în departamentul de epidemiologie a bolilor infecţioase la Imperial College London.

Adrian Gheorghe, alături de Vlad Voiculescu în primul mandat la Ministerul Sănătății

În urmă cu patru ani, când Vlad Voiculescu a făcut parte din Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, Adrian Gheorghe a făcut parte din echipa de la Ministerul Sănătăţii.

Printre proiectele la care a lucrat acesta se numără mecanismul de feedback al pacientului, menit să-i ajute pe pacienţi să sesizeze actele de corupţie din spitale.

Viitorul președinte CNAS are un CV impresionant. Are un doctorat la Universitatea din Birmingham, obţinut în 2013. Apoi a lucrat timp de doi ani la London School of Hygiene and Tropical Medicine, cercetător în evaluare economică în Departamentul de Sănătate Globală şi Dezvoltare.

În perioada 2015 – 2018, Gheorghe a lucrat ca economist în sănătate la Oxford Policy Management, o firmă de consultanţă în dezvoltare internaţională care îşi propune să ajute ţările cu venituri mici şi mijlocii să atingă creşterea economică şi să reducă sărăcia prin reforma politicilor publice.