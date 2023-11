Un nou trofeu pentru Lionel Messi. Distincția cu care a fost recompensat argentinianul la Miami

Inter Miami a anunțat duminică că Lionel Messi a fost ales cel mai valoros jucător al echipei în sezonul 2023. Informația a fost făcută publică printr-un comunicat oficial și un videoclip cu cele mai bune faze ale argentinianului de la sosirea sa în franciză.

Messi a primit un nou trofeu

După ce s-a alăturat în iulie acestui an, căpitanul echipei naționale a Argentinei a avut un rol cheie în câștigarea Leagues Cup, care a reprezentat primul titlu din istorie pentru Inter Miami.

În plus, sub bagheta lui Messi, echipa din Florida a reușit să ajungă în finala US Open Cup, unde a pierdut în fața lui Houston Dynamo. Singurul obiectiv nerealizat a fost calificarea în playoff-ul MLS.

La nivel individual, a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun jucător și golgheter al Leagues Cup. În acest turneu, a marcat 10 goluri și a oferit patru assist-uri în șapte meciuri. În total, a jucat 14 partide în 2023 pentru Inter Miami, cu 11 goluri și opt assist-uri.

În aceste momente, câștigătorul Balonului de Aur se află în Argentina alături de echipa națională pentru meciurile din calificările pentru Cupa Mondială împotriva Uruguay-ului și Braziliei.

Higuain a câștigat titlul cu un an în urmă

Messi a reușit să înscrie dubla încă din prima repriză. Primul gol a venit în minutul 32, iar al doilea în minutul 42. În toată cariera sa, Messi a reușit să înscrie de 106 ori pentru naționala Argentinei în 178 de selecții.

Premiul de cel mai valoros jucător al lui Inter Miami a fost câștigat sezonul trecut tot de un argentinian. Gonzalo Higuain a primit prestigiosul trofeu după o campanie remarcabilă în 2022 în care Higuain a fost, la un moment dat, exclus din echipa de start.

După reintegrarea în prima echipă, Higuain a avut o perioadă în care a marcat goluri în stilul său caracteristic. Argentinianul a reușit 16 goluri și trei assist-uri în 1.750 de minute. Media sa de 0,82 goluri în 90 de minute a fost cea mai bună din MLS între jucătorii care au jucat cel puțin 1.500 de minute.

Higuain și-a adjudecat premiul pentru cel mai valoros jucător al echipei Inter Miami în sezonul 2022. A fost unul dintre ultimele recunoașteri pe care le-a primit înainte de retragerea sa din fotbal.Înainte de Higuain, câștigătorii au fost Lewis Morgan (2020) și Gregore (2021).