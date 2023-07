Un renumit comediant a murit subit, în timpul unui turneu. Avea 52 de ani

Un comediant iubit de milioane de oameni a murit subit, în timpul unui turneu de stand-up. Avea doar 52 de ani, iar decesul său i-a luat prin surprindere atât pe cei dragi, cât și pe fani, căci nu prezenta semne care să indice că va părăsi această lume.

Renumitul comediant care a murit subit în timpul propriului turneu

Este vorba despre comediantul Ron Sexton, la bază actor, și foarte popular în Statele Unite ale Americii. Numerele lui de amuzament au ajuns renumite și peste Ocean. , la final de weekend, mărturisind că a avut loc, de fapt, vineri, 21 iulie.

ADVERTISEMENT

Ron Sexton a căpătat notorietate în urma interpretării personajului Donnie Baker, din filmul The Bob and Tom Show. ”Comediantul și personalitatea radio Ron Sexton, cunoscut pentru personajul său Donnie Baker din The Bob and Tom Show, a murit subit la vârsta de 52 de ani”, au transmis membrii familiei, potrivit .

Ron Sexton nu a mai ajuns la ultimul său spectacol

Ron Sexton era așteptat vineri, în Ohio, de o mulțime de admiratori, să susțină un număr de stand-up. Mare le-a fost mirarea celor prezenți când nu l-au mai văzut. De altfel, în total, actorul avea pregătite 40 de momente de stand-up comedy în turneul său.

ADVERTISEMENT

Care a fost cauza decesului. Mulțimi de mesaje de condoleanțe pentru actor

Nu s-au oferit informații legate de cauza morții, iar , din partea apropiaților și a fanilor. Un coleg de breaslă, Jon Reep, este devastat de vestea primită și a transmis următoarele cuvinte:

”M-am îndrăgostit de el în momentul în care l-am auzit în emisiunea Bob & Tom și mi-a făcut ziua când a acceptat să-mi blocheze podcastul și să preia conducerea”, a notat pe Twitter Jon Reep. Acesta a fost completat de bateristul și cel mai bun prieten al comediantului, Dusty Privette.

ADVERTISEMENT

”Reflectând asupra vieții lui Ronnie și asupra moștenirii pe care a lăsat-o în urmă, nu pot să nu mă minunez de impactul profund pe care l-a avut. Ron Sexton, în rolul lui Donnie Baker, a adus bucurie, râsete și o legătură autentică, cu nenumărate vieți. Abilitatea lui de a-i face pe oameni să se simtă ca parte a ceva special a fost o dovadă a caracterului său remarcabil.

În timp ce plângem pierderea unui prieten drag și a unui animator extraordinar, să ne amintim de Ron Sexton, nu numai pentru strălucirea sa comică, ci și pentru dragostea imensă pe care o avea pentru fanii săi.

Fie ca memoria lui să continue să aducă râs și fericire tuturor celor care au fost atinși de spiritul său autentic. Am fost extrem de norocos să fiu în umbra lui”, a scris și Dusty Privette, profund afectat de vestea morții amicului său.