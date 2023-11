Un român a transformat un conac vechi de 300 de ani, aflat în ruină, într-o casă superbă de locuit. Foto

Un român a transformat un conac vechi de 300 de ani într-o casă superbă. Conacul vechi de 300 de ani a trecut printr-o adevărată transformare.

Un român a transformat un conac vechi de 300 de ani

Un român a transformat un conac vechi de 300 de ani într-o Un bărbat din Hunedoara a petrecut 18 ani în Danemarca și apoi a decis să se întoarcă în țară.

A cumpărat un conac vechi de 300 de ani pe care a decis să îl renoveze. Clădirea era o ruină când a luat-0 și a decis să investească în ea pentru a o transforma. El a cumpărat conacul în 2013, pentru că voia o casă la munte.

„Mi-am dorit foarte mult o casă la munte. În vara lui 2012, am început să caut prin Țara Hațegului o proprietate pe care să o renovez. Am găsit ceva ce se apropia oarecum de așteptările mele, dar nu era exact ce voiam.

Am trecut pe listă casa respectivă și în 2013, m-am întors cu mama să o revedem. Nu am mai dat de ea. Am găsit o construcție la roșu care părea abandonată.

În schimb, am dat de un localnic, nea Paulin, care ne-a spus că există o casă de vânzare la nici 50 de metri de noi. Casa era, de fapt, un conac construit la 1700", a povestit Mihai.

Cât a durat renovarea conacului

Mihai, proprietarul conacului, spunea că crede că a fost un semn divin să cumpere

Acesta avea în cont economisită fix suma necesară pentru a achiziționa casa. Acum s-au făcut deja zece ani de când este proprietar.

Lucrările au durat destul de mult, iar șantierul propriu-zis a fost în lucru doi ani jumătate. Acesta a ținut cont de trecutul conacului și nu a vrut să strice nimic.

„Pereții sunt tencuiți doar cu nisip din Râul Mureș și var stins în groapă, din piatră de var adusă din Munții Țarcului și arsă într-un cuptor aflat la câțiva kilometri de mine.

Exact cum se făcea pe vremuri. Nu am folosit ciment deloc la tencuială. Podelele noi sunt din lemn, iar substratul este de argilă. Geamurile sunt și ele de lemn”, a spus proprietarul.