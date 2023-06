Ce se întâmplă cu Armin Nicoară după ce a înșelat-o pe Claudia Puican: „Voi fi dat afară din casă!”

a recunoscut că și-a înșelat partenera, pe . Saxofonistul și soția sa formează un cuplu atât acasă, cât și pe scenă. Sunt foarte solicitați la nunți, botezuri și petreceri și abia mai au timp pentru ei. Nu se plâng, totuși, pentru că le place ceea ce fac și de aici vin și banii. Așa cum vă dezvăluia și FANATIK în urmă cu ceva timp, și ajung la mii de euro pentru o oră de spectacol. Și pentru că cei doi sunt mereu împreună, mai există și divergențe de opinie. Claudia Puican și Armin Nicoară au vorbit despre toate acestea.

Armin Nicoară și Claudia Puican, dezvăluiri despre ce se petrece în intimitate

Armin Nicoară este unul dintre cei mai sinceri artiști din țară. Recunoaște că îi plac femeile frumoase, iar „nașele” sunt preferatele lui. După ce a complimentat-o pe Georgiana Lobonț și a sărutat-o pe decolteu pe Roxana Vașniuc, . Nu cu nașa, dar iubărețul Armin i-a călcat strâmb soției sale. S-a întâmplat mai demult, iar blondina a trecut peste infidelitate și l-a iertat pe soțul ei. Ba mai mult, l-a primit în propria casă.

„Armin stă la mine acum și eu plătesc tot: facturi, cumpărături, știu femeile ce înseamnă să te duci la magazin și să lași o sumă consistentă. Banii mei sunt banii noștri, banii lui sunt banii lui. Dar este bine că avem de unde cheltui” , a dezvăluit Claudia Puican pentru FANATIK.

Cei doi artiști trec printr-o perioadă foarte agitată. Pe lângă cântări și evenimente mondene, Armin și Claudia se pregătesc să se mute în noua casă. Au ajutor de nădejde din partea mamei lui Armin Nicoară care pune totul la punct în timp record.

„Mai avem câteva lucruri de pus la punct. Mama mea s-a ocupat în totalitate de casă, ea ne sună și ne întreabă ce ne place. Ea merge după materiale, gresie, parchet.

Noi îi spunem ce ne place și ce nu. Noi mergem mai mult pe mâna ei pentru că are ochi bun. Ea a făcut toate casele în care am stat și are mâna bună”, a spus Armin Nicoară pentru FANATIK.

Armin Nicoară, despre soția lui după ce a înșelat -o: „Mă supun”

Ajutorul din partea soacrei Claudiei Puican este indispensabil, spun ei. Cu toate acestea, nici măcar așa, cu ochiul și gusturile fine ale doamnei Nicoară, . Mărul discordiei: camera copilului.

„Armin vrea să facem cameră de jocuri. Eu i-am spus lui să nu se grăbească pentru că acolo vreau să facem cameră de copil”, spune Claudia.

„O să facem camera jumătate de copil, jumătate de jocuri. Când vine copilul se va juca direct. Voi fi dat afară din casă când vine copilul. Asta este Claudia. Ea comandă în casă, eu mă supun. Nu am ce să fac, ea este șefa”, completează saxofonistul în fața soției sale.

Armin și Claudia Puican, încântați de noua locuință: „Am văzut casă de designeri care nu arată ca a noastră”

Celebrul saxofonist și soția lui urmează să se mute în noua locuință în următoarele săptămâni. Aproape totul este pus la punct: camera copilului, camera de jocuri, dar și dresingul. De acesta din urmă, spune Claudia, aveau nevoie ca de aer.

„Casa pe care a făcut-o soacra mea este superbă. Este modernă, cu gust și mă bucură că noi nu am apelat la designeri. A făcut mai mult decât un designer. Am și un dressing mare, avem nevoie de el ca de aer.

Abia aștept să ne mutăm că nu mai rezist. Avem hainele în toată casa. În fiecare colț al locuinței am pus câte un suport de haine pentru că nu mai am loc de rochii, de haine de scenă. Noi nu suntem doi oameni normali și acumulăm multă garderobă de scenă. Nu mai avem loc și simt că nu mai rezist la apartament.Soacra mea știe prețurile”, a spus Claudia Puican pentru FANATIK.

„Am văzut case făcute de la zero de designeri și pot spune că nu se compară cu cea pe care a făcut-o mama. Ne-am dat și noi cu părerea, desigur, dar ea a fost cea care a avut viziunea”, a completat Armin Nicoară.