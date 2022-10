Un român, împușcat mortal de Poliție în Anglia. Bărbatul avea la el un cuțit

Bărbatul a fost împușcat, la ora 9:55, când martorii oculari au chemat Poliția când au remarcat un bărbat înarmat cu un cuțit într-o parcare a secției de poliție Ascot Drive din Derby.

Bărbat împușcat în Marea Britanie

Potrivit , polițiștii au deschis focul la ora 10:03, după ce bărbatul din România a refuzat să arunce cuțitul și avea un comportament agresiv față de oameni.

La locul faptei a ajuns un elicopter care l-a transportat pe bărbat la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Martorii la eveniment spun că înainte de a fi împușcat românul, un ofițer de poliție a strigat spre acesta ”aruncă cuțitul”. Bărbatul avea asupra sa o pisică într-o geantă și a fost ucis cu un glonț în abdomen.

Sora bărbatului a aflat de la televizor că fratele său murise. Aceasta recunoaște că bărbatul avea ”unele probleme de sănătate mintală”, însă nu înțelege de ce a fost ucis.

”Marius a greșit clar Am auzit că avea un cuțit asupra lui. Dar de ce să-l omoare? Am aflat doar de la știri mai târziu că avocatul său a spus că avea probleme de sănătate mintală. Ni s-a spus duminică după-amiază că a murit în urma unui accident legat de poliție. Nu știam prea multe despre asta. Dar apoi am căutat pe internet. Și apoi am aflat de la știri că a fost împușcat de poliție”, a povestit femeia pentru presa din Anglia.

Bărbatul se mutase în Marea Britanie în urmă cu patru ani și lucra acolo în construcții, însă avea planuri să revină în țară.

peste o lună. Am crezut că este fericit în Anglia, dar în ultimele luni a fost singur”, a transmis femeia. Sora și mama bărbatului locuiesc în Florența, Italia, alături de trei copii.

”Mama mea nu poate vorbi cu adevărat despre asta, este foarte supărată. Știm acum că lui Marius i-a făcută autopsia, știm că a murit în urma unui foc tras în abdomen. Nu pot merge chiar eu în Anglia pentru că sunt însărcinată în opt luni și nu am voie. Vrem să repatriem cadavrul înapoi în România, asta este prioritatea noastră în acest moment.

Știm că va fi nevoie de o sumă mare de bani. Am reușit să obținem un bilet de avion spre Anglia pentru fratele meu care locuiește în România. Va zbura acolo în Anglia pentru a identifica oficial cadavrul. Totul va începe luni, dar nu știm cât va dura”, a completat sora bărbatului ucis în Anglia.

Mama și sora bărbatului spun că vor lua legătura cu mai mulți avocați pentru a vedea ce pot face în această situație. De asemenea, nu este menționat ce a pățit pisica pe care bărbatul o avea asupra sa atunci când a fost împușcat.

”Am încercat să luăm legătura cu Marius înainte de a muri. Am vorbit cu câțiva dintre prietenii lui care spuneau că este destul de singur. Mi-au spus că vrea să se întoarcă în România într-o lună și să călătorească. Nu și-a dorit o familie. Suntem cu toții foarte șocați. Am fi înțeles poate dacă ar fi fost un accident, dar în aceste circumstanțe pur și simplu nu putem găsi răspunsuri. Cred că totul este foarte incomod.

Nu știm nici ce a fost în capul lui, să aibă un cuțit asupra sa, într-o parcare a unei secții de poliție. Polițiștii ne-au mai spus că avea asupra lui o geantă în care se afla o pisică. Totul s-a întâmplat prea repede. Chiar dacă a greșit. Totul s-a întâmplat prea repede”, a completat femeia.