Un student a căzut de la etajul 3 al căminului Universității Petroșani. Tânărul, dus la spital de urgență

Un student în vârstă de 21 de ani a căzut de la etajul 3 al căminului de la Universitatea Petroșani, din județul Hunedoara, unde era cazat. La fața locului s-au deplasat echipaje de salvare.

Studentul era sub influența băuturilor alcoolice în timpul incidentului

Medicii l-au găsit pe tânâr sub influența alcoolului și . Acesta este cetățean moldovean și s-ar fi dezechilibrat când s-a dus în gol, scrie

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, studentul stătea, mai exact, pe o balustradă de la etajul 3 al unității de cazare.

S-a demarat o anchetă în acest caz

S-a demarat o anchetă în acest caz. Oamenii legii au constatat, între timp, că nu s-a comis o infracțiune cu intenție.

”Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizată cu privire la faptul că, în data de 08 iunie 2022, în jurul.orei 07:30, un tânăr în vârstă de 21 ani, cetățean moldovean, student la Universitatea Petroșani, care se pare că se afla sub influența băuturilor alcoolice, s-a dezechilibrat și a căzut de pe o balustradă situată la etajul 3 al Căminului Studențesc”, a comunicat poliția din județul Hunedoara.

Nu este prima oară când se întâmplă astfel de evenimente. Pe data de 4 iunie, un tânăr în vârstă de 34 de ani a căzut de la etajul 24 al celui mai înalt bloc din România, West City Tower din Cluj-Napoca.

și au constatat că individul a murit pe loc. Nu se știe dacă gestul a fost unul premeditat, iar clădirea încă nu a fost dată în folosință.

”Eram la vreo 50 de metri de locul în care a căzut. Dacă n-ar fi căzut de sus probabil ar fi căzut mai aproape de clădire.

Am oprit și am sunat la 112, mai mult de atât nu am avut ce să fac. Era decedat deja”, a spus un martor ocular, scrie