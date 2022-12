Un tânăr de 16 ani de etnie romă a murit în Grecia. Băiatul a fost împușcat de poliție. Video

Tragedia din Grecia are ca punct de plecare data de 5 decembrie. Atunci, Kostas Fragoulis, un tânăr de 16 ani, a fost împușcat de poliție. Oamenii legii eleni l-au suspectat de furt de benzină.

de un agent de poliție în zona capului. Încă de săptămâna trecută a fost internat în stare gravă la un spital din Salonic.

Potrivit datelor din anchetă, acesta îşi alimentase mașina cu benzină în valoare de 20 de euro, după care a plecat fără a plăti. Întrucât nu a răspuns la un avertisment, a fost împușcat.

După mai bine de o săptămână, băiatul a murit. În comunicatului spitalul Ippokratio în care a fost tratat Kostas Fragoulis, se precizează că tânărul, în vârstă de 16 ani, a murit la ora 10:10 (ora locală) în dimineața zilei de marți, 13 decembrie, scrie .

Polițistul care l-a împușcat pe Fragoulis a fost dus în fața instanței. Judecătorii au dispus arestul său la domiciliu. A fost demarată și o anchetă pentru a se decide cu exactitate cum s-a întâmplat tragedia.

La o zi după ce , membri ai comunităţii rome din Grecia au ieşit pe străzile din Salonic pentru a protesta față de autorități.

Săptămâna trecută au fost și incidente în statul elen. La Salonic, protestatarii au aruncat pietre către biroul Parchetului grec. În acea instituție, ofiţerul de poliţie care l-a împușcat pe băiat a apărut în faţa instanţei pentru a răspunde acuzaţiei de tentativă de omucidere.

Proteste masive au fost, în Grecia și Salonic, și marți, după ce s-a aflat de decesul lui Kostas Fragoulis.

De altfel, imediat după ce spitalul din Salonic a anunțat decesul băiatului, forțele de poliție din Atena au fost plasate în alertă generală.

Pe site-urile de socializare au apărut clipuri care arată amploarea acestor mișcări de stradă.

📌 In all the cities of Greece, people took to the streets against the police terror. Protest action started in Athens.

Au existat și ciocniri între manifestanți și forțele de ordine. La Atena, 30 de oameni au fost reținuți de poliție.

Police attacked those gathered in Athens for Kostas Fragoulis, a 16-year-old Roma boy who was killed by the Police in Thessaloniki. 30 people were detained in the police attacks.

