Un tânăr din Iași a fost găsit spânzurat într-o pădure. Băiatul era însoțitor de bord la o companie aeriană

Un tânăr din Iași, care lucra ca și însoțitor de bord, a fost găsit spânzurat într-o pădure. Băiatul în vârstă de 24 de ani a fost găsit spânzurat, însă anchetatorii nu au găsit niciun bilet de adio asupra sa.

Robert Ștefan Cepăreanu plecase de două zile de acasă și urma să se prezinte la muncă, însă colegii săi s-au speriat atunci când nu a dat niciun semn.

Potrivit News.ro, tânărul era însoțitor de bord la o companie aeriană și nu a lăsat niciun bilet de adio asupra sa.

Un tânăr din Iași s-a sinucis într-o pădure

În schimb, anchetatorii l-au găsit în pădurea din apropierea pârtiei de schi din zona Copou având asupra sa un telefon descărcat.

Colegii de lucru nu își pot explica de ce bărbatul a recurs la acest gest, cu toate că avea o poveste de viață „amară”. Mai mult, o colegă a povestit că băiatul era batjocorit de alți colegi pentru că provenea dintr-o familie modestă.

„Este al doilea însoţitor de zbor BA, pe baza Iaşi, care în mai puţin de un an recurge la un astfel de gest. Ambii mi-au fost colegi, am zburat în echipaj cu ei, am mâncat laolaltă, am glumit şi am povestit de-ale fiecăruia, iar astfel de veşti mă mâhnesc profund… Deşi pe un zbor de Köln,

#Robert devenise subiect de amuzament pentru alţi foşti colegi (fiindcă purta şosete albe la uniformă şi provenea dintr-o familie foarte modestă), îmi amintesc că m-am întors acasă in acea seară şi am plâns pentru acel copil… era un tânăr cu foarte mult bun-simţ, cum rar mi-era dat să văd acolo, foarte respectuos, responsabil şi muncitor. Va rămâne mereu în amintirea mea ca fiind copilul cu zâmbetul pe buze, chiar şi atunci când îmi spunea povestea sa de viaţă, una cel puţin amară… Dumnezeu să te ierte, copil blând şi bun!”, a scris pe Facebook o fostă colegă de lucru, Ștefania Sidor, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Tânărul fusese dat dispărut în urmă cu două zile, însă polițiștii nu își explică de ce a recurs la acest gest.