Un TIR a spulberat o femeie pe trecerea de pietoni din Târgu Mureș. Șoferul și-a văzut de drum, fără a realiza drama

Pe imaginile șocante surprinse de camerele de supraveghere se vede cum femeia în vârstă de 67 de ani e aruncată după impact zeci de metri. Șoferul și-a văzut de drum, pentru că nu ar fi realizat că a lovit pe cineva.

O femeie a fost spulberată de TIR în Mureș

De fapt, conform mărturiei șoferului, acesta a oprit doar când a fost atenționat de ceilalți participanți la trafic, potrivit Accidentul s-a petrecut pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din Târgu Mureș.

Cu toate că trecerea de pietoni e semnalizată, se pare că femeia era grăbită și a fugit pe trecere fără să se asigure, astfel că a fost lovită de TIR. Impactul a fost violent, femeia fiind târâtă mai bine de 100 de metri.

Deși la fața locului a ajuns un echipaj medical, femeia nu a mai putut fi salvată. Șoferul în vârstă de 45 de ani a fost verificat cu aparatul etilotest și nu consumase alcool sau droguri. Locuitorii din zonă sunt revoltați, pentru că nu este primul accident de acest gen.

Oamenii cer autorităților să instaleze un semafor, pentru a nu mai avea loc accidente grave. ”E destul de mare traficul, pentru că dacă Mureșul nu are o rută ocolitoare, toate TIR-urile vin pe aici, toate mașinile. Mă gândesc cum TIR-ul are așa înaltă cabina nu are cum să ia în față, poate nu l-au văzut și pentru aia a luat așa distanță mare”, a transmis un localnic revoltat.

În urmă cu câteva zile, un alt bărbat murea spulberat de TIR, însă de această dată pe Autostrada Vestului. Atunci, un TIR condus de un șofer de 49 de ani a lovit din plin o mașină oprită pe banda de urgență. Șoferul în vârstă de 37 de ani care era lângă autoturism a murit.

“Un bărbat, în vârstă de 49 de ani, , sens de mers Arad – Timișoara, iar la kilometrul 521 a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat în vârstă de 37 de ani, care se afla oprit pe banda de urgență, din cauza unor defecțiuni tehnice. În urma impactului, a rezultat, din nefericire, decesul bărbatului, în vârstă de 37 de ani și rănirea unei femei, în vârstă de 36 de ani, pasageră în autoturism”, transmite IPJ Timiș.

La fața locului au ajuns 13 subofițeri și salvatori ai Detașamentului 1 de Pompieri Timișoara și Punctului de Lucru Pișchia. Din păcate medicii , care nu a avut nicio șansă să facă față impactului.

”La locul evenimentului au fost trimiși un ofițer și 13 subofițeri din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Timișoara și Punctului de Lucru Pișchia cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD”, a transmis ISU Timiș.