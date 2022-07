Una dintre cele mai rare meserii, predată într-o școală din România. Cât se poate câștiga

Școala de gemologie din Timișoara este sufletul unei familii de gemologi din oraș, care a transmis pasiunea pentru diamante și pietre prețioase din generație în generație.

La Timișoara s-a deschis prima școală de gemologie

Românii au devenit primii români calificați în această meserie și au ajuns să formeze specialișt. La această școală vin pasionați din întreaga lume, potrivit

”După analizarea cu lupa, care este primul element, lupă standard cu 10X, cu lupă aplanatică şi acromatică, după aceea, se analizează incluziunile interne. Are şi o lumină ajutătoare, pentru a vedea cele mai mici detalii”, a explicat gemologul Dan Giurgiu.

Meseria de gemolog este necunoscută majorității oamenilor, însă chirurgii diamantelor sunt căutați și apreciați la nivel mondial. ”Gemologia este o ştiinţă care face parte din geologie şi se ocupă cu studierea pietrelor preţioase”, explică Dan Giurgiu.

Centrul Gemologic Român a fost deschis tot de Dan Giurgiu, alături de prima și singura școală de acest gen din România. Aici, menționează Giurgiu, se formează specialiști în diamante din întreaga lume.

”Noi organizăm programul de formare, iar diploma o oferă Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. Am format peste 300 de specialişti până la ora actuală. De anul trecut, am făcut încă un pas înainte şi am organizat primele cursuri pentru cetăţeni străini. Acestea sunt diamante neşlefuite, gri, verzui, cu nuanţe de gălbui, maroniu cu nuanţe de roz. Iar aceasta este o rocă de kimberlit. Se şi văd diamantele cum sticlesc”, a punctat specialistul în pietre rare.

Un diamant brut nu se transformă singur într-un diamant perfect. De la tăietură, strălucire și simetrie, totul ține de măiestria expertului gemolog. Doar 0.01% din totalul diamantelor din întreaga lume pot fi șlefuite la modul în care sunt șlefuite atunci când intră pe mâna gemologilor timișoreni, potrivit sursei citate.

Meseria de gemolog se plătește decent, pentru standardele din România. Deși salariul mediu este de 5.000 de lei, un astfel de expert poate să câștige mult mai mult dacă lucrează independent. Poliția Română, Banca Națională sau DIICOT își trimit oamenii la Timișoara atunci când au evaluări importante de făcut.

”Am avut un diamant de peste 15 karate şi probabil depăşea suma de un milion de dolari”, își aduce aminte gemologul Dan Giurgiu. Familia lui Giurgiu transmite talentul și pasiunea pentru gemologie din generație în generație, lucru recunscut chiar de capul familiei. ”Sunt a treia generaţie deja de gemologi şi am învăţat practic de mic, de la 8 ani”, explică șlefuitorul de diamante.

