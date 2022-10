Unde au fost în vacanță Ramona Olaru și Cătălin Cazacu. Au ales o destinație de vis: ”M-am distrat de toți banii lui”

Unde au fost în asistenta de la Neatza și fostul moderator de la Vulturii de noapte. Cei doi parteneri au ales o destinație de vis, declarația blondinei uimindu-i pe cei care urmăresc matinalul de la Antena 1.

În ce loc au ajuns în concediu Ramona Olaru și Cătălin Cazacu. Îndrăgostiții au ales o țară care i-a impresionat pe deplin

Ramona Olaru a făcut o declarație surpriză după vacanța cu Cătălin Cazacu. Cele două vedete au petrecut trei zile în Italia, o mini-vacanță în care s-au plimbat foarte mult, au imortalizat momente speciale și s-au simțit bine.

Una dintre în care au ajuns cei doi parteneri de viață este Sassi di Matera. Este vorba de două cartiere spectaculoase cunoscute pentru vechile locuințe rupestre. Acestea sunt locuite încă din perioada paleolitică.

Mai mult decât atât, au fost descrise drept „unul dintre cele mai unice peisaje din Europa”. Alberobello este o altă locație în care blondina și logodnicul au ajuns, cu mașina personală, în urmă cu foarte puțin timp.

„Cel mai frumos. M-am distrat de toți banii lui. A fost senzațional, mai mult decât mă așteptam și mai mult decât am plănuit.

Am alergat, tocmai din acest motiv am luat mașină și am vizitat cât am putut de mult în trei zile. M-am distrat, a fost superb”, a spus Ramona Olaru în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, notează .

Ramona Olaru, mai bronzată după concediu

„M-am bronzat mai mult decât mi-aș fi dorit și vremea este mult mai caldă decât se anunța și decât ne așteptam. Este vreme de plajă, cred că sunt 26-27 de grade. M-am despuiat puțin că altfel nu o să mai pot merge la plimbare.

Beau un vin rece, în mijloc aici, sus la Mattera. E ceva senzațional”, a spus Ramona Olaru pe pagina sa de Instagram, direct din vacanța din Italia.