Unde merge la facultate Iuliana Beregoi. Și-a cumpărat casă în România, dar vrea să plece din țară la studii

Unde merge la facultate Iuliana Beregoi. Nu a ales România

Iuliana Beregoi a terminat studiile, și acum se gândește la ce facultate să meargă. Artista nu vrea să urmează cursurile de la noi din țară.

Iuliana Beregoi vrea să studieze în Republica Moldova, țara ei natală. Aceasta a cunoscut succesul în România și chiar și-a luat și o casă aici, dar vrea să plece înapoi în Moldova. Mai mult, artista nu vrea să urmeze o facultate de muzică, ci una de business!

„M-am pregătit intens și mă bucur că am terminat totul cu bine. Eram foarte emoționată și când am aflat notele am fost super mulțumită.

O să dau la o facultate în Moldova probabil. Nu știu dacă o să merg la frecvență redusă sau normal, dar încă mă gândesc. Nu cred că o să fie ceva legat de muzică, probabil de business.”, a declarat Iuliana Beregoi, la Antena Stars.

Iuliana Beregoi are mulți bani

Iuliana Beregoi nu are grija banilor. Aceasta are mare succes în muzică, dar și pe Tiktok, de unde câștigă foarte bine. Iuliana Beregoi are venituri frumoase, pentru că și-a permis să își ia o mașină extrem de scumpă.

Unii nici nu visează la așa ceva, dar o imediat după ce a luat permisul de conducere.

Mai mult, Iuliana Beregoi și-a cumpărat și propria casă în București. La doar 18 ani, cântăreața și-a îndeplinit visul pe care mulți nu reușesc să-l vadă nici întreaga viață.

„Dacă mi-ar fi spus cineva acum 8 ani, când cântam și dansam în fața oglinzii, că la 18 ani o sa-mi cumpăr casa mea, în România, i-aș fi spus că e nebun.

Dar Universul știe cum să facă să te uimească, dacă muncești și dai din timpul și energia ta celorlalți, pentru a-i face fericiți. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am și vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături”, a mai spus vedeta.