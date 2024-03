Unde poți vedea filmul care a câștigat 7 premii Oscar anul ăsta. Totul despre Oppenheimer

Unde poți urmări online Oppenheimer, filmul care a făcut furori la Oscar în 2024. A câștigat șapte premii în total, inclusiv cel pentru producția anului și poate fi văzut chiar din confortul propriei case.

Unde poți vedea Oppenheimer, filmul care a câștigat 7 premii Oscar

Oppenheimer este filmul anului 2024 și, pe lângă asta Mare câștigător al serii și a primit statuete aurii pentru cel mai bun regizor, cei mai buni actori în rol principal și secundar, muzică originală și cea mai bună imagine.

Epopeea de trei ore despre fizicianul care a creat bomba atomică, regizată de Christopher Nolan, a fost disponibilă în cinematografele din țară în vara anului 2023, dar dacă nu ai apucat să o vezi, nu te impacienta.

Filmul epic, filmat cu camere IMAX, a obținut încasări de 952 de milioane de dolari la box-office-ul mondial, va putea fi vizionat în țară, începând cu data de 21 martie 2024, pe o platformă online.

Este vorba despre SkyShowtime, care aduce în casele românilor Oppenheimer, filmul care a câștigat șapte din cele 13 nominalizări primite la Premiile Oscar 2024. De altfel, a fost omagiat și la Premiile Academiei Britanice de Film și Televiziune (BAFTA).

Pe de altă parte, în străinătate, producția poate fi vizionată pe platforma Peacock încă de pe 16 februarie. Iar cei care iubesc Oppenheimer atât de mult încât își doresc să-l cumpere, o pot face pe Prime Video și Apple TV, pentru 20 de dolari.

Totodată, ambele platforme închiriază filmul cu 6 dolari, notează . Astfel că, cei care au ratat șansa de a privi Oppenheimer la cinema, dar sunt curioși să-l vadă după succesul de la Oscar, pot să se bucure de opera cinematografică.

Ce trebuie să știi despre Oppenheimer

Oppenheimer a fost realizat după scenariul scris de regizorul Christopher Nolan, de altfel și unele dintre puținele scenarii scrise vreodată la persoana I în totalitate, căci acest mod de scriere este destul de dificil de abordat.

Producția introduce publicul în mintea fizicianului teoretician J. Robert Oppenheimer, care a avut drept lucrare de referință, în calitate de director al proiectului Manhattan de la Laboratorul Los Alamos, crearea unei bombe atomice.

Filmul se bazează, de fapt, pe romanul câștigător al premiului Pulitzer, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, al autorilor Kay Bird și Martin J. Sherwin.

Oppenheimer, filmul favorit la Oscar în 2024, a fost produs Emma Thomas, Charles Roven și Christopher Nolan. Iar unul dintre motivele pentru care este atât de apreciat este că a adus laolaltă unii dintre cei mai buni actori existenți la momentul actual.

Din distribuție fac parte Matt Damon, câștigătorul premiului Oscar și Robert Downey Jr- care a primit, de asemenea, Oscarul în 2024. Totodată, pe lista actorilor se regăsesc Florence Pugh și Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek și Kenneth Branagh.

Actorul principal, Cillian Murphy, a fost premiat cu o statuetă Oscar pentru prestația sa impecabilă din Oppenheimer. „Sunt un pic copleșit. Mulțumesc lui Chris Nolan, pentru cea mai satisfăcătoare aventură a mea.

Și tuturor membrilor echipei de producție. Mulțumesc colegilor mei, nominalizați la aceeași categorie. Sunt un irlandez foarte mândru care stă acum în fața voastră. Aș vrea să dedic acest premiu tuturor oamenilor care se luptă să păstreze pacea în lumea aceasta”, a spus actorul irlandez la ridicarea premiului.