Premiile Oscar 2024. Lux și opulență în lumea cinematografiei. Război total între Oppenheimer și Barbie

Când au loc Premiile Oscar, cel mai important eveniment al anului 2024. FANATIK îți spune tot ce trebuie să știi despre cea de-a 96-a ediție a Premiilor Academiei. Bătălia principală se dă între două dintre cele mai apreciate filme apărute anul trecut.

Când are loc decernarea premiilor Oscar 2024

Gala Premiilor Oscar 2024 va avea loc în acest weekend, mai exact duminică, 10 martie. Ca și în cazul ceremoniei din 2023, cea de-a 96-a ediție a Premiilor Academiei va avea loc la Dolby Theatre de la Ovation Hollywood din Los Angeles.

Aici vedetele vor păși încrezătoare pe covorul roșu, în cele mai interesante ținute, căci acesta este evenimentul unde se etalează luxul și opulența și, unde, bineînțeles, unele staruri internaționale se mai fac și de râs câteodată.

Cine va fi gazda Premiilor Oscar 2024?

Gazda principală de la Premiile Oscar 2024 va fi Jimmy Kimmel, marcând astfel ce-a de-a patra oară în care joacă rolul de animator al celei mai importante ceremonii din industria filmului.

De asemenea, printre vedetele care vor mai prezenta gala alături de actor se numără Mahershala Ali, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey și Lupita Nyong’o.

Lor li se alătură: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Michelle Yeoh, Zendaya, Bad Bunny, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson și Michael Keaton. De asemenea, Regina King, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney, Catherine O’Hara, Octavia Spencer și Ramy Youssef sunt pe lista prezentatorilor.

De altfel, Ryan Gosling va încânta publicul cu o interpretare a celui mai bun cântec original al candidatului la Oscar „I’m Just Ken” de la Barbie, asemenea colegilor săi nominalizați, Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish și Finneas și Scott George și Osage Singers, cu melodiile lor recunoscute.

Cum poți vedea la TV Premiile Oscar 2024? Cine transmite evenimentul Premiile Oscar 2024, ediția recordurilor

Ceremonia decernării premiilor va fi difuzată, în Statele Unite ale Americii, în direct la postul ABC, începând cu ora 19:00 după-amiaza, cu oră mai devreme decât au fost oamenii obișnuiți în anii trecuți.

În România, Gala Oscar 2024 va fi transmisă exclusiv pe Voyo, în noaptea de 10 spre 11 martie, începând cu ora 01:00. Gazdă va fi, pentru a treia oară, Irina Margareta Nistor. Alături de ea va fi și iubitul lui Theo Rose, Anghel Damian.

Cei care nu au un abonament, dar și doresc să urmărească în direct Premiile Oscar 2024, trebuie să știe că exista opțiunea de a încerca gratuit platforma, pentru 7 zile. De altfel numai bune de văzut în timpul liber. Iar

De menționat este că ediția de anul acesta a galei este cea a recordurilor în ceea ce privește nominalizările pentru cei mai buni actori. Lista include șapte personaje din comunitatea LGBTQ, cele interpretate de: Annette Bening, Sterling K. Brown, Bradley Cooper, Colman Domingo, Jodie Foster, Sandra Hüller și Emma Stone.

Cine sunt favoriții la Premiile Oscar 2024?

Anul acesta, Ultimul din urmă, cu Cillian Murphy, are nu mai puțin de 13 nominalizări, în timp ce pelicula Gretei Gerwig a fost alea la 8 categorii, ratându-le, însă, pe cele mai importante, precum „cel mai bun regizor” sau „cea mai bună actriță”.

Totuși, Ryan Gosling, cel care l-a adus la viață pe Ken,a fost nominalizat la categoria „cel mai bun actor în rol secundar”. Conform specialilștilor, însă, filmul care are cele mai mari șanse să fie desemnat producția anului este Oppenheimer. Același lucru îl subliniază și casele de pariuri din România.

Lista nominalizărilor

Ceremonia de anunțare a nominalizărilor la Premiile Oscar 2024 a avut loc pe 23 ianuarie 2024. Aceasta a fost prezentată de actorii Zazie Beetz și Jack Quaid și a fost transmisă live pe canalul oficial de YouTube a Oscarurilor.

Cel mai bun film

Nominalizările pentru „cel mai bun film” au mers la Oppenheimer, Barbie, Killers of the Flower Moon și Past Lives. Tot aici concurează și Anatomy of a Fall, The Holdovers, The Zone of Interest și American Fiction.

Cel mai bun actor în rol principal

La cel mai bun actor sunt nominalizați Cilian Murphy (Oppenheimer), Jeffrey Wright (American Fiction), Bradley (Maestro). De asemenea, vor mai concura la această categorie Colman Domingo (Rustin) și Giamatti (The Holdovers).

Cea mai bună actriță în rol principal

La Premiile Oscar 2024, premiul pentru cea mai bună actriță ar putea merge la Emma Stone (Poor Things), Sandra Huller (Anatomy of a Fall), Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killer of the Flower Moon), precum și la Carey Mulligan (Maestro).

Cel mai bun actor în rol secundar

La categoria cel mai bun actor în rol secundar au fost nominalizați Robert DeNiro (Killers of the Flower Moon), Ryan Gosling (Barbie), Mark Ruffalo (Poor Things), dar și Steling K. Brown (American Fiction).

Cea mai bună actriță în rol secundar

Pentru premiul de cea mi bună actriță în rol secundar se bat America Ferrera (Barbie), Jodie Foster (Nyad), Da’Vine Joy Radolph (The Holdovers), Emily Blunt (Oppenheimer) și Danielle Brooks (The Color Purple).

Cel mai bun regizor

La Premiile Oscar 2024, la categoria cel mai bun regizor, au fost aleși Justine Triet, Martin Scorsese, Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos. De asemenea, în cursa pentru statueta aurie a intrat și Jonathan Glazer.

Cel mai bun film internațional

La categoria cel mai bun film internațional, nominalizările au mers către Io Capitano (Italia), Society of the Snow (Spania), The Zone of Interest (Marea Britanie), Perfect Days (Japonia) și The Teacher’s Lounge (Germania).