Unde să nu pui niciodată oglinda. Așa atragi ghinionul în casă

Unde să nu pui oglinda dacă vrei să noroc. Regulile Feng Shui subliniază faptul că acest obiect poate interfera cu energiile locuitorilor din casă și atrage ghinionul în viața lor. Mulți români fac această greșeală!

Legile Feng Shui se concentrează pe armonia care poate exista în case pentru ca energiile pozitive să fie prezente și să atragă banii, norocul și armonia. De aceea,

Atunci când vine vorba despre decor, unele obiecte ar trebui așezate într-un anumit mod, iar altele nu ar trebui deloc aduse într-o locuință, pentru a nu aduce după sine ghinionul.

De altfel, de rău augur este și dacă atunci când începi amenajarea casei pui oglinda acolo unde nu ar trebui. Oglinzile sunt considerate un adevărat talisman. Plasată în locurile corecte, este drept, poate aduce noroc.

În caz contrar, însă, oamenii aduc de bună voie vibrațiile negative în propria casă. Este o greșeală pe care o fac frecvent și românii și asta pentru că, din punct de vedere estetic, arată bine.

Și românii fac această greșeală

Astfel că, dacă vrei să știi dacă nu vrei să atragi nenorociri asupra ta, află că acest obiect nu are ce căuta în fața patului. Se spune că în spatele oglinzilor există un portal prin care se poate trece într-o altă dimensiune.

Inclusiv Lidia Fecioru, bionergoterapeutul de ale cărui învățături ține cont multă lume din România, a subliniat faptul că oglinda nu ar trebui pusă niciodată în dormitor, ci în alte camere, precum în baie sau în hol.

„Oglinda nu are ce căuta în dormitor. Oglinda este captatoare de energie și poți visa foarte urât din cauza ei. În plus, oglinda aduce stare negativă în relație. Nici acvariul nu are ce căuta într-un dormitor. Nu se țin fântâni arteziene decorative, reviste, documente vechi și alte hârtii.

Foarte important este și tipul de pat. Patul de dormitor nu e bine să fie de colț!", a declarat Lidia Fecioru despre obiectele care nu ar trebui să existe într-un dormitor, în emisiunea Adevăruri ascunse.