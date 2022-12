Unde visează să meargă Irina Gologan de la Prima TV în vacanță de Revelion: „Plecăm la soare”

Cum va petrece știrista Irina Gologan Revelionul. Prezentatoarea ar vrea să plece undeva departe, la soare.

Unde visează să meargă Irina Gologan de la Prima TV în vacanță de Revelion

Vedeta de la Prima Tv vrea să plece undeva de Revelion. Deși nu are planuri clare, ar vrea să meargă undeva unde este mult soare, tocmai de aceea a ales să fie liberă de

După ce a tot petrecut Revelioanele acasă cu familia, Irina Gologan de la Prima TV a decis că este cazul pentru o schimbare, așa că își dorește să plece departe de țară, undeva cu mult soare.

„Așa am ales să fiu liberă de Revelion. Nu pentru că aș avea un plan nemaipomenit, dar de Crăciun am tot fost liberă și am zis să încerc și invers că poate se leagă ceva.

Sper să plec și eu undeva de Revelion. Că numai Revelioane acasă am făcut în ultima perioadă”, a dezvăluit vedeta Prima Tv pentru

Dar dacă planurile sale nu se vor transforma în realitate în noaptea dintre ani, Irina Gologan are deja stabilită în luna martie, tot într-o țară însorită.

Irina Gologan va merge împreună cu soțul ei și cele două fetițe ale lor în vacanță.

Cum arată vacanța perfectă pentru Irina Gologan de la Prima TV

De altfel, prezentatoarea TV a mărturisit că aceasta este tipul de vacanță care o încântă cel mai mult: cea doar cu familia ei, fără alți prieteni sau membri ai familiei și a recunoscut că totul a fost minunat.

„Dacă nu, oricum ne-am luat în luna martie o vacanță și plecăm la soare. Toți patru, obligatoriu. Acum că au mai crescut fetele este super ușor în vacanță.

Anul trecut am făcut prima vacanță doar noi, familia, fără alți prieteni, și a fost cea mai reușită vacanță. Fără copii care să-ți distragă atenția la alte tâmpenii, doar cu noi cu fetele, ne-am înțeles minunat”, a povestit vedeta.

Irina Gologan este căsătorită cu prezentatorul emisiunii „Playsport Live”, Sorin Chiriac. Cei doi au împreună două fete, pe Roa și Ema, despre care mama lor spunea că sunt foarte creative și dornice de a fi foarte feminine.