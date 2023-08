Unic în lume! Teoria lui Mihai Onilă despre viaţă: „Voi trăi 117 ani”

Mihai Onilă a revenit în România după ani buni petrecuţi în Belgia. În ţara natală intenţionează să-şi deschidă o clinică de terapii complementare şi să sară în ajutorul tuturor românilor cu probleme. A ştiut dintotdeauna că menirea lui este aceea de a vindeca suflete. Şi-a urmat calea şi a reuşit să trateze, spune el, afecţiuni de tot felul, de la o simplă insomnie şi până la boala secolului, cancerul.

Mihai Onilă ştie exact cât va trăi pe acest Pământ. Cum ne putem măsura succesul, realizările, dar şi durata de viaţa

Şi asta nu e tot, Mihai Onilă dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK cum omul îşi poate prelungi viaţa sau cum se poate vindeca singur de orice fel de problemă, fără a apela la ajutor medical. Aşa cum şi el s-a vindecat singur după cea mai grea cumpănă a vieţii şi anume, . Suferinţa provocată de mortea Ioanei l-a determinat să ia calea spiritualităţii şi să găsească răspunsuri, dar şi alinarea de care avea mare nevoie.

Mihai Onilă şi-a calculat inclusiv durata vieţii şi susţine că fiecare om poate afla cu uşurinţă câţi ani are de trăit. Doar că mulţi dintre ei fug de aceste informaţii pentru că se tem de moarte. Ba mai mult, artistul e de părere că de fapt, problema omenirii e una singură… oamenii nu ştiu cine sunt, de ce se află pe acest Pământ sau cât au de trăit. Iar aici intervine el,

Solistul trupei Axxa vrea să ajute aşa cum şi el, la rândul său a fost ajutat. Inclusiv noua lui parteneră de viaţă, Laura, a contribuit la vindecarea lui şi a tuturor traumelor din trecut. În exclusivitate pentru cititorii FANATIK, Mihai Onilă dezvăluie şi ce trebuie să faci ca să duci o viaţă edenică, lipsită de griji şi probleme.

Mihai Onilă a renunţat la Belgia şi s-a mutat definitiv în România. Vrea să îşi deschidă o clinică de terapii complementare

Ai renunţat la Belgia şi te-ai întors în ţara natală. Cum a fost schimbarea pentru tine?

– Minunată. Îmi doream să revin în România de vreo doi ani de zile. Mai exact de când am început o relație nouă cu Laura, noua mea parteneră cu care sunt și coleg, ca și terapeut în noua noastră clinică de terapii complementare. De atunci mi-am cam dorit să mă întorc în țară, nu eram hotărât. Împreună discutând, am ajuns la concluzia că e mai bine să fim aici aici, printre românii noștri, printre oamenii noștri. Să fim printre oamenii care încă mai au suflet pentru că, din păcate, acolo în Belgia sunt doar oameni fără suflet și-atunci nu se putea face mare lucru.

Ce ți-a lipsit cel mai tare din România?

– Colegii, prietenii, familia, scena, publicul, toate mi-au lipsit. Pot să mă mândresc cu faptul că am acolo studii, că sunt inginer de studii recunoscut. Că am realizat anumite proiecte, realizări care nu m-au făcut decât să îmi îndrept privirea către ce mă face cu adevărat fericit. Îți spun cu mâna pe inimă că România, locul în care m-am născut, mă face cu adevărat fericit.

Ce vei face concret în România, pe lângă proiectul cu trupa Axxa? Ai putut să-ți muți afacerea din Belgia în România?

– Nu, aici va trebui să îmi creez o firmă nouă și să creez toate condițiile pentru a face o clinică de terapii complementare. De mai bine de nouă ani de am început studiul în perimetrul acesta spiritual. De atunci și până acum, consider că am acumulat o experiență foarte bună, astfel încât să pot participa activ la vindecare, la tratamente, la conștientizarea oamenilor.

Noi cu toții, suntem oglinzi unii altora. Ne oglindim unii în ceilalți. Şi-atunci o mare parte dintre români văd că sunt dezamăgiți tocmai pentru că, uitându-se în oglinzile lor nu se regăsec pe sine. Acesta este unul dintre punctele unde eu aș putea să lucrez cu oamenii. Să îi învăț că se pot bucura de propria lor existență fără să se mai raporteze la ceva exterior.

Mihai Onilă, de la cântăreţ la vindecător. Cum şi-a descoperit menirea de a vindeca suflete

Ai povestit faptul că, de mic copil te-ai văzut diferit prin ochii celorlalți și că te-ai născut cu această calitate, de a vindeca suflete. Cum ți-ai dat seama că asta e menirea ta?

– În orice domeniu, nu neapărat în cel al vindecării, viața te duce prin niște cărări care îți arată drumul și te ghidează. Pe mine, viața m-a dus pe aceste cărări prin maeștrii mei. Am început artele marțiale de la 14 ani. Iar maestrul meu mi-a zis la un moment dat că sunt singurul lui elev, din câteva sute pe care le avea, care ar putea face radiestezie. Acela a fost unul dintre momente. A mai fost momentul în care, după mai bine de 10 ani, mi se făcuse dor de maestrul meu, l-am sunat, iar el era în spital. Și chiar și așa, de pe patul de spital, m-a pus să îi promit că o să reiau cursurile cu el. Din păcate, a doua zi a murit, iar eu am rămas cu promisiunea.

“Sunt un om care ar aduce un aport extraordinar de benefic acestui minunat neam de români”

Căutând să îndeplinesc această promisiune, am ajuns la un elev foarte bun de-ai la cursul căruia m-am și înscris. Lucrurile nu au fost deloc întâmplătoare. Mi-am dat seama că acesta este locul pe care trebuie să pășesc cu încredere și cu credință. Asta am făcut și în câțiva am terminat școala de radiestezie, am 12 grade, adică 12 ani munciți în domeniu. După aceea, am luat și alte măiestrii, am studiat și cu cel mai cunsocut maestru dintre cel actuali, Albert Ignatenko. Sunt un om care ar aduce un aport extraordinar de benefic acestui minunat neam de români cu suflet bun.

Mihai Onilă, despre afecţiunile pe care le-a tratat cu succes: “Cancer în gât, probleme la plămâni, durere la inimă, insomnie, probleme genitale, probleme de erecție, hemoroizi”

Crezi că sunt românii deschiși către astfel de terapii?

– Eu zic că da. Înainte să plec din România îmi deschisesem un cabinet și veneau opt, zece oameni pe zi la consultații. Cred căîntr-un an de zile, doi, trei, cinci, lururile se vor dezvolta la nivelul pe care mi-l doresc eu. Nu ne grăbim nicăieri, m-am întors ca să rămân, ușor ușor lucrurile se vor așeza.

Ce fel de oameni ai vindecat până acum, cu ce fel de probleme?

– În 2008 am început cu tratamentele energetice pe mai multe persoane. Au fost și cazuri în care un om a venit și nu am putut să îl ajut cu nimic. A venit o femeie cu un cancer în gât pe care îl avea din luna decembrie. În februrie a ajuns la mine, era slabă moartă, dar s-a făcut bine. Au mai fost cazuri de probleme la plămâni, durere la inimă, insomnie, probleme genitale, probleme de erecție, hemoroizi. Tot felul de probleme care au fost rezolvate cu succes și în scurt timp.Domeniul energetic este mult mai complex. Mult mai complex decât studiază medicina în acest moment. Sunt convins că problemele noastre vin dintr-o programare energetică, pornind din momentul nașterii și până în prezent.

Mihai Onilă, despre partenera lui: “Laura a venit ca un pansament, ca un tratament de vindecare cu iubire necondiționată”

Laura, partenera ta actuală a contribuit și ea la vindecarea ta sau erai pe deplin vindecat atunci când ai întâlnit-o?

– Nu eram sută la sută vindecat, eram pe drumul vindecării. Iar Laura a venit ca un pansament, ca un tratament de vindecare cu iubire necondiționată. Pot să recunosc că iubirea ei m-a vindecat. Și iată că în acest moment, după trei ani, pe Laura o văd cu aceiași ochi, o ființă de lumină, ceva extraordinar de frumos în viața mea, un cadou, un dar pe care îl apreciez zi de zi. Noi ne completăm și din punct de vedere profesional având aceeași meserie. Când vin oameni la noi, tot timpul ne consultăm, dezbatem acele probleme ca să le putem înțelege și vindeca mai ușor. Acesta este un lucru extrem de benefic care ne unește și care ne ține legați, într-o legătură continuă vibrațională.

Vă doriți copii împreună?

– Eu las totul în voia Divină. Și dacă voia Divină spune că nu am mai putea fi părinții unui copil, noi acceptăm. Dacă e să se întâmple, eu sunt deschis. Tot ce pot să spun este că da, active suntem (n.red. râde).

Mihai Onilă a divorţat de fosta soţie după moartea fiicei lor: “Nu mai există cale de întoarcere nici măcar la nivel de comunicare”

Tu ai spus că ești pe deplin vindecat, însă de fosta soție mai știi ceva, a reușit să găsească și ea calea vindecării?

– Nu, cu certitudine nu. Tocmai de asta, drumurile noastre s-au separate atât de tare încât între noi s-a creat o prăpastie. Nu mai există cale de întoarcere nici măcar la nivel de comunicare. Am încercat o perioadă de doi ani de zile să fac în așa fel încât lucrurile să funcționeze și nu au funcționat. Cu cât am încercat mai mult, cu atât lucrurile s-au deteriorat. Eram cumva la poli opuși și așa am și rămas.

Consideri că oamenii pot plăti pentru păcatele din viața asta în viața de apoi?

– Absolut. Există o lege care spune precum sus, așa și jos, precum în Cer, așa și pe Pământ, care se regăsește și în rugăciuneaTatăl Nostru. Spiritele vor trebui să plătească ceea ce înaltă viață nu au reușit. Dacă cineva îți apare în cale și te păcălește de exemplu cu niște bani, să fii sigur că, altădată, tu ai fost cel care a făcut această acțiune împotriva persoanei respective. Totul este într-o oglindă. Nimic nu poate fi păcălit.

Teoria lui Mihai Onilă despre viaţă: “Voi trăi 117 ani sau 116, încă nu știu sigur”

Te mai temi de moarte?

-Nu, voi trăi 117 ani sau 116, încă nu știu sigur. Înțeleg acum că moartea nu este decât o programare. Chiar dacă omul este la un moment dat atât de dezamăgit și părăsește acest trup, el, dacă își găsește scopul de a trăi în continuare chiar şi la 80, 90, 100 de ani, poate trăi în continuare. Eu mi-am propus 116 ani pentru că drumul pe Pământ prin reîncarnare poate fi reluat de la început. Iar bucuria este cu atât mai mare când ești copil și te bucuri de tot ce e în jurul tău, decât bucuria de a fi bătrân. Noi cu toții, suntem informație, energie și vibrație. Dacă ne măsurăm energia, frecvența, putem măsura în ani, în kilograme, aparatul de măsură îți dă un rezultat. Iar la mine, rezultatul este 116 sau 117 ani.

“A cunoaşte cât trăim, ce realizări putem avea, ce succes putem avea, toate acestea sunt date măsurabile”

Mulți fug de asta, pentru că se tem de moarte. Fug de această cunoaștere. Pe mine însă m-a ajutat și mi-a dat încrederea că tot ce voi face de acum încolo va fi pozitiv și benefic. Data este interschimbabilă în funcție de faptele omului. Se poate micșora sau mări. Dacă omul face fapte bune, poate trăi mai mult. Dacă face fapte rele, cu siguranță i se scurtează misiunea în acest trup. Dacă copiii acelei persoane se roagă ca omul respectiv să mai trăiască, în ciuda faptului că i s-a încheiat timpul de viață, acel timp poate fi prelungit.

Creatorul este tot o energie. Creatorul aprobă rugăciunile noastre în funcție de sinceritatea cu care le facem. Toate acţiunile pe care le facem în viaţă, inclusiv de a cunoaşte cât trăim, ce realizări putem avea, ce succes putem avea, toate acestea sunt date măsurabile şi reprogramabile în subconştient. Asta dacă ne dăm silinţa să vrem să aflăm şi să vrem să înţelegem.

“Oamenii sunt programabili ca nişte computere vii în primii şapte ani de viaţă”

Tu ce îţi doreşti cu această putere a ta?

– Pur şi simplu îmi doresc să îi fac pe oameni să devină conştienţi de cine sunt ei, de faptul că ei sunt nişte entităţi şi nu nişte trupuri. Problema omenirii cam asta ar fi. Oamenii nu ştiu cine sunt, nu ştiu de ce sunt aici, nu au idee cât vor trăi, nu au idee ce vor face. Nu au idee că ei sunt programabili ca nişte computere vii în primii şapte ani de viaţă. Şi dacă nu au idee, nu-şi pot rezolva toate aceste probleme. Problemele rămân ca nişte traume, iar omul funcţionează pe baza acelor traume până la finalul vieţii. Iar asta nu face bine nimănui.

“Oamenii nu au probleme medicale, ci probleme energetice sau sufleteşti”

Oamenii nu au probleme medicale, ci probleme energetice sau sufleteşti. Omul trebuie să vadă problema pe care o are ca şi cum ar fi exterioară lui, ca un observator În momentul în care începe să o previzualizeze, din observator devine propriul vindecător. Dar ca acest lucru să se poată întâmpla, el trebuie să devină detaşat de el, de propria lui persoană, de propriile lui traume. Asta este de fapt foarte greu de făcut. De aceea eu vin ca un terapeut care te poate vindeca, însă nu poate face acţiunile în locul tău. Doar te ajută să le conştientizezi.

“Vindecarea s-a constatat că nu poate veni prin medicamente”

Tu susţii că orice problemă pe care o ai se poate rezolva fără a apela la ajutorul medicilor, e de ajuns să o conştientizezi?

– Da. Pe de altă parte, eu nu vreau să fiu oaia neagră sau cel care arată cu degetul către medicină. Pot să recunosc că, pe baza karmei, adică greşelilor din alte vieţi, unii dintre noi mai fac accidente. Şi atunci doctorul este primul la care aş apela eu ca vindecător, dar nu ca la un vindecător, ci ca la o persoană care repară, care să te pună în starea de a merge din nous au de a-ţi pune oasele la loc, mâinile, picioarele. Medicul are şi el rolul lui benefic în toată această conjunctură, dar vindecarea s-a constatat că nu poate veni prin medicamente, absolut deloc.

Ca un exerciţiu de imaginaţie, unde te vezi peste următorii 10 ani?

– Pământul este şi el o fiinţă vie care este creată tot din energie, vibraţie şi frecvenţă, aşa cum suntem noi cu toţii, şi plantele şi oamenii. Iar Pământul a început un proces de despărţire în două dimensiuni diferite. Adică dimensiunea trei va rămâne pe loc, iar dimensiunea cinci va urca în propria sa vibraţie. Cei care au vibraţia de a urca cu Pământul în acea vibraţie, vor trăi o viaţă edenică, benefică pe Pământ, iar cei din 3D vor trăi în propriile lor alegeri de suferinţă, de dramă, de dureri şi neîmpliniri.

Mihai Onilă, despre dimensiunile conştiinţei şi diferenţele dintre ele

Ca să putem spune ceva despre următorii 10 ani, trebuie să vedem întâi această despărţire a Pământului în două, ca fiind două căi. Cei care vor gândi benefic vor merge în 5D, iar cei care vor fi drama queen vor rămâne în 3D şi îşi vor duce spectacolele de durere mai departe. Fiecare dintre noi îşi poate alege dimensiunea. Însă trebuie să fii deschis şi să înţelegi că acest lucru chiar se întâmplă.

E ca şi cum ai lua un tren. Dacă înţelegi că trenul favorabil ţie pleacă dintr-o gară la un anume moment, te vei pregăti, vei face bagajele. Vei găsi transportul care să te ducă acolo şi vei lua trenul la timp. Dacă nu îţi va păsa de asta, bineînţeles că nu vei ajunge nicăieri şi vei rămâne în acelaşi loc.

Mihai Onilă poate comunica cu fiica moartă: “Un spirit are vedere de 360 de grade, vede şi aude tot”

Ce mesaj i-ai transmite Ioanei acum şi ce ai vrea să ştie despre tatăl ei?

– Să ştii că din astral se vede totul, ei ne pot vedea. Un spirit are vedere de 360 de grade, vede şi aude tot. Mesajul meu este adresat tuturor spiritelor neîntrupate, dar şi spiritelor întrupate cum suntem şi noi, tot neamul românesc, iar acest mesaj ar fi ‘te iubesc necondiţionat’.