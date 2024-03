Universitatea Craiova – Rapid 2-2, culisele meciului dubios din 1998 și discuția secretă cu Mircea Lucescu. „L-am mințit!”

, Steaua a câştigat campionatul după o ultimă etapă nebună. Rapid avea prima şansă, dar trebuia să învingă Universitatea Craiova în Bănie. Coincidenţa făcea că oltenii prindeau cupele europene dacă ar fi pierdut meciul, din postură de finalişti în Cupa României.

Universitatea Craiova – Rapid 2-2, culisele meciului dubios din 1998 și discuția secretă cu Mircea Lucescu

Meciul s-a încheiat 2-2 şi punctele pierdute de Rapid au dus la ratarea campionatului, care a revenit Stelei. şi a povestit ce s-a întâmplat atunci şi ce discuţii a avut cu Mircea Lucescu pentru finala Cupei, pe care giuleştenii o disputau tot cu Universitatea Craiova, la o săptămână după meciul de pomină din ultima etapă:

ADVERTISEMENT

“Sincer să fiu, la meciul cu Foresta de acasă, înainte de meciul cu Craiova, mi s-a blocat genunchiul. Nu mai puteam să alerg. Se făcuseră schimbările. Conduceam cu 2-0. Aveam cartilajele zdrobite. Nu mai puteam să alerg.

Am ieşit afară. Stând pe bancă, am văzut că nu mă doare, iar am intrat. În acea săptămână m-a durut foarte tare, nu puteam să alerg. Îmi aduc aminte că mi-a spus Mircea Lucescu:

ADVERTISEMENT

«Stai liniştit!». Cred că Bolo (n.r. Mugur Bolohan) juca în locul meu. Am stat în tribună. A fost ce a fost, nu mai contează. Unii fani ai Craiovei voiau să bată pe Rapid, unii îşi doreau să joace în cupele europene.

“Îmi aduc aminte că după acel meci am fost cu toţii foarte supăraţi”

Sunt 26 de ani. N-a fost să fie. Îmi aduc aminte că după acel meci am fost cu toţii foarte supăraţi. M-a luat Mircea Lucescu şi mi-a spus să merg acolo. L-am avut pe profesorul Mehedinţu, care ne punea pe picioare.

ADVERTISEMENT

M-am dus la el şi Mircea Lucescu mi-a spus că vrea să mă aibă pe teren la finala Cupei. Cred că sâmbătă a fost jocul. Am venit vineri, sâmbătă dimineaţa am ieşit cu nea Mircea Lucescu pe teren, alergări stânga-dreapta.

Eu simţeam dureri, dar i-am spus că nu mă doare. Simţeam dureri de plângeam. L-am minţit, a fost dorinţa să joc pentru că m-a durut foarte tare pierderea campionatului.

ADVERTISEMENT

Am jucat, l-am scos pe Năstăsie în minutul 30 şi ceva, a luat roşu pentru două faulturi la mine. În minutul 73 am luat şi eu roşu, eram un meleu. Dar la acea finală au fost cei mai mulţi spectatori pe care i-am văzut vreodată”, a spus Ştefan Nanu la SUFLET DE RAPIDIST.

Rapid a câştigat Cupa României în 1998, reuşind să învingă în finala de pe fostul stadion “Lia Manoliu” Universitatea Craiova cu scorul de 1-0, printr-un penalty transformat de Lucian Marinescu.

Universitatea Craiova – Rapid 2-2, culisele meciului dubios din 1998 și discuția secretă cu Mircea Lucescu