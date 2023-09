Universitatea Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe, ora 21:30 în etapa 9 din SuperLiga. Ivan e rezervă!

Meciul Universitatea Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe are loc sâmbătă, 16 septembrie, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 9-a din SuperLiga. Oltenii vin după corecția la scor de neprezentare de la București, în fața lui FCSB în timp ce Sepsi s-a impus în ultimele secunde acasă, 1-0, în fața UTA-ei, gol magnific de la 25 metri, din lovitură liberă, al lui Adnan Aganovic.

Unde se joacă meciul Universitatea Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe

Întâlnirea Universitatea Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe se desfășoară sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 21:30, pe stadionul Ion Oblemenco din orașul capitală al județului Dolj, în etapa a 9-a din SuperLiga. Probabil că la meci ar fi venit un număr destul de mare de spectatori, între 10-15 mii, dar sunt semnale că tribunele nu vor arăta prea pline, fanii alb-albaștrilor fiind supărați pe echipa lor.

ADVERTISEMENT

Supărarea lor provine de la meciul din etapa anterioară, când Universitatea nu a putut schița nici un reacție pentru a opri cavalcada atacurilor FCSB, trupa lui Laurențiu Reghecampf fiind învinsă clar, la scor de neprezentare. Și antrenorul oltenilor a fost foarte deranjat de evoluția mai multor jucători și a promis ca la acest meci să efectueze câteva schimbări în formula de start.

Cine transmite la TV partida Universitatea Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe

Partida se joacă sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 21:30, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Banilor, în etapa a 9-a din SuperLiga și va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, 16 septembrie, se anunță pentru olteni a fi una cu instabilitate atmosderică destul de mare, ceea ce înseamnă un cer mai mult acoperit și șanse mari de a ploua în reprize, poate chiar și la ora partidei. Cum partida are loc la ora 21:30 vor mai fi în jur de 19 grade din cele 24 la ora amiezii, optim pentru un meci de fotbal. Arbitrează acest meci clujeanul Horațiu Feșnic.

Ce absențe sunt în întâlnirea Universitatea Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe

Laurențiu Reghecampf și-a făcut mea culpa la conferința de presă dinaintea partidei cu Sepsi, recunoscând că echipa a jucat slab în meciul de la București cu FCSB. De aceea va face câteva mutări importante în formula de start, dar, totodată. , fundașul central macedonean Zajkov și mijlocașull ofensiv Bairam.

ADVERTISEMENT

La Sepsi totul a revenit la normal după aventura atât de aproape de fericire din Conference League. Liviu Ciobotariu a primit fundașul central de care avea nevoie dar deocamdată mizează pe cuplul tradițional Ninaj-Bălașa. Oteliță, care pierduse echipa, a revenit ca fundaș stânga după vânzarea lui Andres Dumitrescu la Slavia Praga.

Cote la pariuri la jocul Universitatea Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe

Deși echipa covăsneană a avut evoluții bune la Craiov și a plecat cu puncte nu doar on singură dată oltenii sunt favoriții la victorie ai caselor de pariuri la cota de 1,90. Sepsi are o cotă de 4,20 pentru a contrazice aceste calcule. Șansă dublă 1X are cotă de 1,25 iar șansă dublă X2 ajunge la 1,90. Un gol marcat de Craiova are cotă de 1,25 iar o reușită a echipei lui Liviu Ciobotariu înseamnă cotă de 1,80. Over 1,5 goluri este cotat cu 1,35.

Este un meci echilibrat însă din punctul de vedere al istoricului direct pentru partidele disputate la Craiova. Avem câte trei succese de fiecare parte, ultimul meci fiind victorie Sepsi cu 3-1, goluri Luckasen și dublă Achahbar, jucători care au plecat în vară și patru rezultate de egalitate, dintre care trei au fost fără goluri.