Oltenii, două absenţe majore în U Craiova – Sepsi. Anunţul lui Reghecampf: „Nu vor juca!”

Laurențiu Reghecampf își dorește cele trei puncte puse în joc din confruntarea cu formația din Sfântu Gheorghe, însă cele două absențe din lotul „alb-albaștrilor” îi îngrijorează. Universitatea Craiova – Sepsi OSK se va juca sâmbătă, de la ora 21:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Laurențiu Reghecampf, mesaj înainte de Universitatea Craiova – Sepsi: „Le cerem scuze fanilor. Întotdeauna ne-a pus probleme”

Laurențiu Reghecampf a ținut să își prezinte scuzele după evoluțiile dezamăgitoare cu Farul Constanța și FCSB din ultimele două etape. Tehnicianul „alb-albaștrilor” este convins că jucătorii și-au dat seama de greșelile făcute, iar cu Sepsi OSK vor arăta o altă față.

ADVERTISEMENT

„Venim după o perioadă grea, două săptămâni de la meciul cu FCSB unde nu am avut niciun joc, numai antrenamente. Am avut un meci amical, dar contează mai puțin. Venim după un joc pe care l-am pierdut la București, unde din păcate nu am avut atitudinea necesară pentru a câștiga puncte.

Am jucat foarte slab, este un prilej pentru mine ca pe această cale să transmit în numele jucătorilor, în numele meu și al celor cu care lucrez la club să cerem scuze fanilor în primul rând și nu numai celor care au fost la București. Avem nevoie de atmosferă, vom întâlni un adversar care ne-a pus probleme de fiecare dată”, a spus Reghe.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf strigă adunarea pe stadionul „Ion Oblemenco” pentru partida Universitatea Craiova – Sepsi OSK. Oltenii nu au cele mai plăcute amintiri împotriva covăsnenilor, care i-au scos din cursa pentru cupele europene în sezonul trecut din SuperLiga.

„Vom avea nevoie de toți fani și suportul lor, chiar dacă am reușit performanța negativă să le stricăm o sărbătoare foarte importantă. Cu câțiva dintre ei am reușit să discutăm, încercăm să punem problemele la punct, iar jucătorii și-au dat seama că nu este ok drumul pe care am fost.

ADVERTISEMENT

Trebuie să schimbăm anumite lucruri începând de la atitudine, devotamentul pentru culorile clubului. Este un adversar care întotdeauna ne-a pus probleme, va veni la Craiova să încerce să câștige. Va fi un meci dificil la fel ca celelalte două pe care nu am reușit să le câștigăm”, a mărturisit Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf are probleme de lot la Universitatea Craiova: „Doi jucători nu vor putea participa la meci”

a suferit o leziune musculară la echipa națională de tineret și va rata partida cu Sepsi, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Laurențiu Reghecampf nu se va putea baza nici pe Gjoko Zajkov, care s-a accidentat la reprezentativa Macedoniei de Nord.

„Va trebuie să avem o altă atitudine, va trebui să avem un alt joc și să încercăm împreună cu fanii să câștigăm. Suntem obligați pentru că suntem într-o situație neplăcută. Nu ne-am închipuit că putem să pierdem două meciuri la rând, chiar dacă adversarii au fost Farul și FCSB.

ADVERTISEMENT

Am mare încredere în jucători, sunt sigur că nici ei nu sunt mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat și cu siguranță atitudinea lor va fi alta. Este și una dintre echipe care are meciuri mai puțin disputate, am analizat cele două partide pe care le-am pierdut și nu am văzut foarte multe lucruri pozitive.

Avem și doi jucători care nu vor putea participa la meci, accidentarea lui Zajkov de la echipa națională și accidentarea lui Baiaram. Nu vom putea juca cu ei, nici măcar nu știm exact care va fi perioada lor de refacere. Sper ca ceilalți jucători care vor intra pe teren să aibe o atitudine bună”, a declarat tehnicianul.