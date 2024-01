Universitatea Craiova și-a stabilit amicale! Pe cine înfruntă oltenii în Antalya

Ivailo Petev îi pregătește intens pe „alb-albaștrii” în Antalya pentru a reveni în forță în SuperLiga la derby-urile cu Farul și FCSB. Universitatea Craiova a pus la punct ultimele detalii pentru stagiul de pregătire, iar oficialii grupării din Bănie au anunțat ce echipe vor înfrunta în următoarea perioadă.

Universitatea Craiova și-a stabilot amicalele din Antalya! Adversari din Germania și Cehia pentru elevii lui Ivailo Petev

Elevii lui Ivailo Petev se pregătesc pentru prima confruntare de verificare din Antalya, iar tehnicianul bulgar așteaptă și întăriri în stagiul de pregătire. pentru împrumut, iar internaționalul hundorian este așteptat în Turcia, așa cum FANATIK a anunțat.

Universitatea Craiova va stabili două partide de verificare în această iarnă, iar „alb-albaștrii” urmează să își testeze forțele cu o echipă din Liga 4 din Germania chiar miercuri. Formația din Bănie va juca de la ora 17:30 cu Greifswalder FC.

Al doilea test pentru trupa trupa lui Ivailo Petev va fi cu FC Slovacko, care este programat duminică, de la ora 17:30, cu o zi înaintea plecării în România. Oltenii anunță că ambele confruntări din Antalya vor fi transmise pe pagina oficială de Youtube a Universității Craiova.

„Meciurile Universității în cantonamentul din Turcia. Greifswalder FC (Germania) – mâine, 10.01.2024, ora 17:30 (16:30 – ora României), Regnum Carya, Belek. FC Slovácko (Cehia) – duminică, 14.01.2024, ora 17:30 (16:30 – ora României), Regnum Carya, Belek.

Ambele jocuri de verificare vor fi transmise LIVE pe canalul oficial de YouTube al clubului”, au scris oltenii pe pagina oficială de Facebook a Universității Craiova.

Alex Mitriță putea ajunge lângă Lionel Messi la Inter Miami: „Această echipă este în inima mea”

pentru FANATIK că a refuzat oferta de a juca cu Lionel Messi la Inter Miami pentru a se transfera la Universitatea Craiova. „Piticul atomic” își dorește să câștige trofeul mult răfnit de 33 de ani în Bănie.

„E un vis al suporterilor, toată lumea își dorește acest lucru în oraș, dar e și visul meu! Știm cu toții ce înseamnă să vină un trofeu acasă la Craiova. E un campionat foarte strâns. Majoritatea echipelor sunt acolo sus. Diferența de puncte e foarte mică. Eu zic că sunt multe echipe care se pot bate să intre în play-off și apoi la titlu.

Nu vreau să mai vorbesc. Au fost oferte. Și de la această echipă, dar am spus că am venit cu sufletul acasă. Am vise la Craiova și eu sper să le realizez. Am luat-o ca pe o provocare și sper să o duc până la capăt. Corect. Pentru mine, da! (n.r. – râde). Sunt din Craiova, născut și crescut în Craiova. Pentru mine e acasă și această echipă în inima mea”, a declarat Alex Mitriță,