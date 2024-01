Alex Mitriță, interviu exclusiv: „Am ales să vin la Craiova, care e inima mea, decât să joc un an cu Messi”

a discutat pe îndelete cu FANATIK. De ce s-a întors în Bănie, cine l-a convins, ce visează în acest sezon, ce spune de selecționerul Edi Iordănescu și de Europeanul din această vară, ce relație de suflet are cu Mihai Rotaru sunt doar câteva dintre piesele de rezistență ale interviului a cărui primă parte o aveți în rândurile care urmează.

Alex Mitriță despre întoarcerea la Craiova: „Dacă mă gândeam la bani, nu eram înapoi acasă acum”

Alex, de ce te-ai întors la Universitea în vară și cine te-a convins?

– Visul meu cu această echipă a fost să câștig un trofeu și va fi în continuare. De asta m-am întors la Craiova. Am luat-o ca pe o provocare, mi-am dorit foarte mult să mă întorc acasă și să realizez acest lucru.

Ai renunțat la bani mulți să faci pasul ăsta, să te întorci la Universitatea Craiova…

– Cu siguranță. Dar nu vreau să mai vorbesc despre acest lucru. Au fost și răutăți pot să spun așa, din partea unora, că am renunțat la bani și m-am întors acasă. Mă simt bine aici și asta e tot ce contează.

Nu te-ai gândit niciodată când a venit oferta de la Universitatea Craiova? Poate ai avut milioane de euro din afară…

– Nu. Dacă mă gândeam în primul rând la bani, nu cred că mai eram înapoi acasă în acest moment.

„Știm cu toții ce înseamnă să vină un trofeu acasă la Craiova”

Locul pe care e Craiova în această pauză de iarnă corespunde cu ce te așteptai la începutul campionatului?

– Nu pot să spun asta. Vă dați seama că nu vreau să fiu nici răutăcios să spun că trebuia să fim pe primul loc, dar nu este o diferență mare de puncte. Suntem acolo, ne luptăm în continuare, și pentru asta luptăm în fiecare zi.

Se poate vorbi de titlu la Craiova sau e doar un vis al suporterilor?

– E un vis al suporterilor, toată lumea își dorește acest lucru în oraș, dar e și visul meu! Știm cu toții ce înseamnă să vină un trofeu acasă la Craiova.

6 goluri și 5 pase decisive are Alex Mitriță în acest sezon la Universitatea Craiova

Alex Mitriță spune adevărul despre relația cu Andrei Ivan: „Lumea asta nu înțelege”

Multă lume spune că problema la Universitatea Craiova în ultimii ani au fost jucătorii, nu antrenorii. Tu cum vezi situația asta din vestiar?

– Nu cred că sunt nici jucătorii, nici antrenorii. Nu știu, nu vreau să dau vina pe nimeni. Sunt momente în fotbal când într-un an câștigă o echipă, până acum n-a fost anul Craiovei, dar sperăm să vină cât de curând.

Care e relația ta cu Andrei Ivan? Mai ales că la începutul campionatului nu părea foarte fericit că joci în poziția lui…

– Lumea asta nu înțelege și am văzut și prin ziare că suntem certați, că nu ne înțelegem. Ne înțelegem foarte bine, iar acest lucru știm amândoi că este important și pentru grup.

Ivailo v-a împăcat și te-a mutat într-o poziție care te avantajează, apoi pe Ivan l-a pus în banda stângă.

– Nu este vorba de împăcare. Aici e vorba că a venit un antrenor nou și are alt sistem în cap, vede jucătorii pe alte poziții și din cauza asta a și schimbat.

Alex Mitriță, impresionat de Ivailo Petev: „A schimbat mentalitatea, ceea ce aveam nevoie”

Se spune mai mereu că jocul Craiovei depinde de tine. E atât de dependentă echipa de ziua lui Mitriță?

– Nu cred acest lucru. Eu cred că dacă echipa nu se ridica la un nivel înalt nici eu nu mai aveam aceste momente bune.

De ce nu a reușit Eugen Neagoe? Crezi că e un antrenor ghinionist?

– Nu că n-a reușit, am avut o serie bună cu dânsul. Am practicat un fotbal bun, dar până la urmă nu ține de mine sau de echipă.

Cu ce simți că a venit nou Ivailo Petev?

– A schimbat mentalitatea, ceea ce aveam nevoie. Echipa nu era bine cu moralul. Acest lucru a schimbat foarte mult.

Cât de mult a contat numirea unui antrenor? A fost și acea perioadă cu Papură, un interimar.

– Simțeam că avem nevoie de un impuls, de o schimbare la echipă și acest lucru s-a întâmplat o dată cu venirea lui Mister.

Îl simțiți pe Ivailo Petev ca pe un antrenor mare?

– Cu siguranță este un antrenor foarte bun. Știe ce vrea de la fiecare, ne cunoaște pe fiecare în parte. Vă dați seama că nu a avut foarte mult timp la dispoziție ca să-și pună ideile în aplicare. Facem o pregătire foarte bună acum și cu siguranță vom arăta altfel când se reia campionatul.

„Cota de piață reprezintă doar niște numere pe transfermarket”

Care e obiectivul realist al echipei în acest sezon?

– Nu avem obiective pe termen lung. Vrem să luăm fiecare meci în parte, să dăm totul, să adunăm cât mai multe puncte.

Care sunt formațiile care din punctul tău de vedere se bat cu șanse reale la titlu?

– E un campionat foarte strâns. Majoritatea echipelor sunt acolo sus. Diferența de puncte e foarte mică. Eu zic că

Aveai o cotă de 7 milioane de euro în 2021. Acum ai ajuns la 2,5 milioane de euro. Sunt doar niște numere sau simți că ai făcut pași înapoi?

– Nu cred că am făcut niște pași înapoi. Cred că sunt doar niște numere pe transfermarket. Eu mă simt foarte bine. Marchez goluri, am meciuri foarte bune, iar acest lucru mă încântă. Nu vreau să mă gândesc că mi-a scăzut cota. S-a întâmplat asta și din cauza pandemiei, au fost mai multe lucruri la mijloc.

„Nu-mi venea să cred când m-am transferat la New York”

Ce-ai simțit când te-ai transferat în America, dar și când ai revenit acasă?

– Nu-mi venea să cred când m-am transferat în America. Îmi doream foarte mult să ajung în New York și acest lucru s-a întâmplat. A fost pentru mine o mutare extraordinară. După aceea când am venit acasă, am făcut-o bineînțeles cu sufletul.

Ce a fost bine și mai puțin bine la New York?

– Mai puțin bine a fost că eram foarte departe de casă. A fost și perioada cu pandemia și de aceea mi-a fost foarte greu. Mi-a plăcut însă impact cu liga, orașul… Totul a fost minunat!

8 milioane de euro a încasat Mihai Rotaru de la New York City pentru Alex Mitriță în februarie 2019

„Am ales să vin la Craiova, care e inima mea, decât să joc un an cu Messi”

La New York City te-ai întâlnit și cu Guardiola. Cum a fost acea întâlnire?

– Țin minte că am avut un meci foarte bun. Am jucat foarte bine și am dat și gol. După meci și antrenorul m-a prezentat într-un mod foarte frumos și am fost foarte încântat.

Vara trecută ai avut ofertă și de la Inter Miami și ai fi avut ocazia să joci cu Lionel Messi în echipă. Ai refuzat-o pentru Universitatea Craiova?

– Nu vreau să mai vorbesc. Au fost oferte. Și de la această echipă, dar am spus că am venit cu sufletul acasă. Am vise la Craiova și eu sper să le realizez. Am luat-o ca pe o provocare și sper să o duc până la capăt.

Deci ai prefera un titlu cu Universitatea Craiova decât un sezon cu Lionel Messi în echipă?

– Corect. Pentru mine, da! (n.r. – râde). Sunt din Craiova, născut și crescut în Craiova. Pentru mine e acasă și această echipă în inima mea.

„Mă așteptam să se vorbească mai mult de Mățan, campion în America”

Finul Alex Mățan ți-a călcat pe urme. A mers în America și acum a câștigat și MLS!

– Am văzut și chiar mă așteptam să se vorbească despre acest subiect mai mult ca până acum. În America să câștigi un campionat este foarte greu. Sunt foarte multe echipe bune, foarte mulți jucători cu nume. E un lucru extraordinar și mă bucur din suflet pentru el. Venea după o perioadă grea. În primul an nu prea a jucat la Columbus. După aceea a fost împrumutat la Rapid, s-a accidentat, apoi s-a întors acolo și .

Ce i-ai transmis și cum s-a manifestat bucuria asta?

– Am vorbit cu el după fiecare meci pentru că avem o relație foarte bună. L-am felicitat și i-am spus că sunt mândru de el. Știe foarte bine cât de mult țin la el.

Carte de vizită Alex Mitriță

Data nașterii: 8 februarie 1995 (Craiova)

8 februarie 1995 (Craiova) Palmares: Cupa României cu Universitatea Craiova (2018)

Cupa României cu Universitatea Craiova (2018) Echipe: Turnu-Severin (2011-2012), Viitorul (2012-2013, 2014-2015), Steaua (2013), Pescara (2015-2017), Universitatea Craiova (2017-2019) New York City FC (2019-2023), Al-Ahli (2020-2021), PAOK Salonic (2021-2022), Al-Raed (2022-2023), Universitatea Craiova (2023-prezent)