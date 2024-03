Unul dintre cei mai iubiți artiști din România a trecut prin momente cumplite! La un pas de operație

Mihai Georgescu, adică Miță de la Bere Gratis, a trecut prin momente grele, de curând. Dar, cu umorul și optimismul care-l caracterizează, a trecut peste, chiar dacă putea ajunge ”la bisturiu”. În exclusivitate pentru FANATIK, Miță a vorbit despre accidentarea pe care a suferit-o. dar a vorbit și despre muzică, despre noile voci ale României, și despre familie, relația cu Liana Stanciu și bucuria pe care i-o provoacă Teodora, fiica lor.

Miță de la Bere Gratis, accidentare gravă! ”Am scăpat fără operație”

Ce ai pățit de ai mâna în atele?

– Am căzut la fotbal. M-am dezechilibrat și am căzut fix pe mână. E o mică fractură, la încheietură. Cum e mai frumos… Am scăpat fără operație, doar cu trei săptămâni de orteză. Acum nu mai pot să joc, o perioadă. Pauză…

Miță, ce mai pregătește Bere Gratis?

– Pregătim în toamnă un nou concert mare. Vine după cel din noiembrie de anul trecut. A avut succes, marea noastră bucurie a fost că a fost sold-out. Îl facem la Circul Metropolitan, este o sală senzațională. E o locație foarte frumoasă, interesantă.

Cum era viața de rocker acum 20 de ani?

– Pe vremea aia ne vedeam foarte mulți, la scenă, și era foarte frumos. Ne vedeam cu cei de la Compact, cu cei de la Iris, de la Direcția 5, Proconsul, Vama Veche, Cargo, Holograf. Cântam pe aceeași scenă, făceam un spriț… Era o viață frumoasă. În primul rând era atmosferă prietenoasă. Era și Laura Stoica, erau Sarmalele Reci. Asta era frumusețea, se strângeam la aceeași masă.

Acum cum e?

– Acum ne vedem destul de rar, din păcate. Unii colegi de breaslă s-au și dus, și ne-ar fi făcut mare plăcere să mai stăm la un spriț… Este, dacă vrei, o atmosferă mai competițională acum.

Miță de la Bere Gratis, fanul lui Liviu Teodorescu

Muzica modernă domină…

– Nu e vorba de muzica modernă. E vorba că lumea este mult mai agitată. Fiecare caută să își găsească cel mai ușor mod în care să vină, să cânte și să plece. Dar noi, acum, ne bucurăm de atmosfera frumoasă din sânul formației noastre. De aceea avem aceeași bucurie de a merge la concerte și după 26 de ani.

Dar asculți muzică comercială?

– Noi suntem o trupă comercială. Adică, cât timp vindem, suntem comercial. Oricum, în România, ideea de comercial s-a înțeles greșit. Festivalurile mari sunt, de fapt, de nișă. Dar e comercială treaba, cel puțin atât timp cât se vând binele pentru stadioane întregi.

Care e artistul tău favorit, din România?

– . Din curentul nou, Liviu mi se pare un băiat extraordinar de talentat. Dintre fete? Nu prea știu ce să zic. Dar cea mai mare voce din România este Monica Anghel. Și tot aștept să mai vină o fată ca ea.

Ce face Liana Stanciu când Miță de la Bere Gratis este la concerte

Te-ai duce la Asia Express?

– Nu cred că m-aș duce la Asia Express. Asta pentru că nu e genul meu de abordare a publicității… Cred că noi ne-am bazat pe muzică, în primul rând. Oamenii au simțit în ceea ce spunem noi o formă de sinceritate. De onestitate, muzicală și umană. Iar treaba asta nu poate fi niciodată pusă la îndoială. Dacă ești onest cu omul, merge treaba. Așa cum e refrenul de la 2 inimi. 7 zile din 7, nimeni nu ne desparte. Asta e un refren cu care ne identificăm și acasă, și la scenă.

Ce face când tu ești plecat la concerte, la șprițuri? Vine cu tine?

– Ea se odihnește. Are liniște în casă. Noi suntem într-o relație mai de contratimp. Inclusiv ziua. Ea e foarte dimineața la treabă, eu foarte seara. Cred că noi suntem printre familiile care și-au crescut copilul într-un mod ciudat. Copilul a văzut oameni care fac duș, se îmbracă și pleacă la 9 seara de acasă.

”Nu am avut surprize neplăcute, slavă Domnului”

Că tot veni vorba de copil. Deși e deja mare. Ce probleme au părinții cu copiii adolescenți?

– Acum, copilul nostru e bine. Își trăiește viața ei de adolescent. Să își spun un secret. Am crezut că adolescenții ridică probleme la o anumită vârstă și se închid la o anumită vârstă. Ei, bine…

Problemele, între ghilimele, pe care le-am avut se înnoiesc odată cu discuțiile pe care le am cu alți părinți care au copii. Mă trezesc că apar alte probleme, pe care noi nu le-am avut, și care sunt noi. Societatea îți aduce alte probleme la ușă, iar tu trebuie să le managerizezi. Dar la noi în casă nu au fost probleme când vorbim de gap-ul ăsta generațional.

Nu am avut surprize neplăcute, slavă Domnului! Chiar suntem oameni normali, nu am pățit-o cu surprize neplăcute. Surpriza noastră cea mai mare este că e un copil cuminte. Și zic că e o surpriză pentru că, în general, în mediile astea, mai ales că suntem doi oameni care trăim într-o anumită lume… Teodora nu e genul de om care să pozeze în copilul unor artiști. Chiar dimpotrivă! Și a respectat toate principiile corecte ale vieții, chiar dacă e greu.