USR își schimbă idolii și ia în vizor statul paralel, după dezvăluirile lui Daniel Morar. „Partidul mai speră ca în 2024 justiția să nu fie dată uitării”

Deși a negat existența așa numitului stat paralel și a apărat lupta anticorupție în perioada de opoziție, acum, după dezvăluirile făcute de Daniel Morar, USR cere o comisie parlamentară pentru verificarea acuzațiilor făcute de fostul judecător CCR.

USR, gata să vâneze statul paralel

Președintele USR, Cătălin Drulă a cerut înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice informațiile foștilor judecători CCR, Daniel Morar și Petre Lăzăroiu, care au dat mai multe exemple privind implicarea serviciilor secrete, și în special SRI, în justiție și în influențarea numirii judecătorilor la CCR.

„Este incompatibil cu democrația ca politica și justiția să fie controlate de serviciile secrete și de aceea vom cere înființarea acestei comisii parlamentare. Îi cerem directorului SRI, Eduard Hellvig, să iasă urgent cu explicații și probabil de aici sunt de așteptat și demisii. E de văzut dacă a fost implicat doar nivelul cel mai de sus al SRI în aceste chestiuni sau și persoane din rândul celor care lucrează în instituție fără să fie numiți politic”, a declarat președintele USR.

Poziția sa a fost întărită și de Cristian Ghinea, care menționează acuzațiile formulate de Daniel Morar, pentru președinția CCR, acuzații confirmate pentru Libertatea de către Lăzăroiu, care a spus că a renunțat să candideze după ce a sunat de cineva de la vârful SRI.

„Doi foști judecători declară public un fapt periculos: un serviciu secret trage sfori în funcționarea unei instituții eminamente politică, care ia decizii politice (și nu folosesc politic în sens negativ). Este ilegal, este periculos, este de neacceptat. Suntem la o răscruce. Șefii PSD și PNL pot demonstra că sunt mai mult decât marionete.

Este necesară o anchetă parlamentară care să răspundă factual la următoarele întrebări: Cei doi foști judecători bat câmpii sau spun adevărul? Dacă a fost intervenție, cine? Nivelul politic de la SRI? A sunat Helvig? Dacă da, cariera sa publică trebuie încheiată rapid, în orice formă. Nivelul ofițerilor superiori? Dacă da, acești militari trebuie destituiți și pedepsiți exemplar, pentru că SRI nu se poate comporta extralegal, ca fosta Securitate”, a scris și Ghinea pe pagina sa de Facebook care a subliniat că Parlamentul trebuie să verifice dacă cei doi foști judecători „bat câmpii” sau „trebuie tăiat în carne vie în SRI”.

USR speră să țină relevant subiectul justiției

Sociologul Mircea Kivu este de părere că acest demers se justifică și nu reprezintă o ipocrizie din partea USR-ului în condițiile în care în perioada de opoziție 2016-2020 a negat constant acuzațiile venite din partea PSD-ului lui Dragnea cu privire la existența unui stat paralel, unde serviciile secrete sunt implicate activ în actul de justiție.

„Nu văd o contradicție în această acțiune, pentru că până la urmă lupta pentru un stat de drept presupune inclusiv, sau poate mai ales, separarea justiției de politic și de serviciile secrete. Nu am citit cartea, dar se pare că din mărturiile domnului Morar rezultă niște legături nu tocmai în regulă între serviciile secrete, politicieni și magistrați. În mod normal, o comisie parlamentară ar putea să vadă ce este manipulare și ce este adevăr în cartea respectivă, dar nu pot fi lăsate afirmațiile astea așa în aer”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Mircea Kivu.

Politologul Andrei Țăranu este de părere că demersul USR este mai mult o acțiune de PR, fiind un subiect pentru care publicul larg nu pare a avea un interes, partidul trecând la acest discurs tipic de partid de opoziție în care critică acțiunile serviciilor secrete și implicarea lor în politică.

„Acesta este genul de narativ politic pe care toate partidele din opoziție îl au și l-au avut absolut în totdeauna. Asta pentru că sistemul nostru este unul atât de opac în ceea ce privește serviciile secrete încât există mai multă spaimă decât realitate. Fapt este că de câte ori ajung la putere, partidele nu știu cum să facă să mulțumească serviciile mărindu-le la nesfârșit bugetele și mărind numărul de angajați.

Faptul că discursul USR-ului acum vizează aceste servicii, pentru că PNL, PSD și UDMR sunt la putere acum, nu e decât același discurs pe care-l are opoziția întotdeauna. Altfel, cred că e acțiune de PR care este sortită eșecului, nu va atrage niciun fel de reacție. Dacă lumea acum nu e setată pe chestia cu Schengen-ul acum, oricum este setată pe povestea cu Crăciunul, nu mai stă nimeni să se uite la minunății de genul acesta acum”, a declarat, pentru FANATIK, Andrei Țăranu.

Consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că dezvăluirile fostului șef al DNA și judecător CCR, Daniel Morar nu au provocat reacții oficiale și par să rămână fără consecințe, USR fiind singurul partid care a reacționat pe această temă și pentru că încearcă să mențină viu interesul pentru această temă. Potrivit acestuia ideea că acum , așa cum este cazul domnului Lăzăroiu, și că par a prelua narativele construite împotriva unor persoane cu o imagine bună în sânul electoratului USR, așa cum este Laura Kovesi, analiștii politici sunt de părere că aceste nuanțe sunt prea subtile pentru un public larg care nu cunoaște toate istoriile din acest domeniu.

„Cred că interesul USR cu privire la acest subiect este de a-l ține oarecum pe agendă în contextul în care el a dispărut aproape complet din atenția publicului. El mai reprezintă însă un pilon central pentru USR, baza pe care acest partid s-a născut și a crescut. Partidul mai speră încă că în 2024 justiția și anticorupția nu vor fi cu totul date uitării de către cetățeni, încercând să capitalizeze acel potențial electoral, care va mai exista el atunci, al acestui subiect.

Acum, că o comisie de anchetă ar putea vorbi despre anumite lucruri pe care USR de-a lungul timpului le-a contrazis, apropo de existența unui stat paralel sau de implicarea SRI în justiție, sunt lucruri prea nuanțate pentru publicul larg, mai ales în contextul în care nu există o miză politică a altora pe acest subiect. USR e singurul partid care a avut o reacție la aceste dezvăluiri, și asta spune multe atât despre agenda politică, cât și despre agenda partidelor și cum mai văd ele subiectul anticorupției”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic, Adrian Zăbavă, care subliniază că până acum dezvăluirile lui Daniel Morar par să fi rămas fără consecințe pe scena politică. „Demersul lui pare mai mult solitar, pare că vrea să se detoneze, lucrurile povestite acolo aduc atingere propriei credibilități. Chiar dacă a ieșit din sistem, nu văd cum nu ar putea să-ți păteze cariera astfel de dezvăluiri”, a subliniat acesta.

USR și jocul delicat din justiție

Fostul șef DNA și judecător CCR, Daniel Morar, a povestit în cartea sa recent lansată, „Putea să fie altcumva. O istorie subiectivă a justiției de după 1990”, o serie de episoade prin care susține că SRI era activ implicat în justiție, că se implica în numirile din interiorul CCR sau că putea porni sau bloca dosare penale.

Acesta susține că avea telefoanele ascultate de către SRI și povestește și cum și-a dat seama de acest lucru. „Eu eram aproape sigur că telefonul meu îmi fusese deja pus sub ascultare în baza unui mandat de siguranță națională. Lucrasem cu ei, îi cunoșteam bine, erau previzibili și acționau rudimentar. Am făcut un test simplu pentru a verifica. I-am spus soției mele, acasă la Cluj, că după ce mă întorc la București o să-i spun ceva prin telefon, iar această conversație trebuie să rămână între noi. Povestea spusă soției la telefon nu era reală, dar ei au căzut în cursă și, în perioada următoare, am aflat de la unul dintre jurnaliștii din anturajul SRI această poveste. Aveam feedbackul și confirmarea că îmi ascultau telefonul”, a scris Daniel Morar.

Acesta povestește că Livia Stanciu, fosta șefă a ÎCCJ, cea care l-a condamnat pe Adrian Năstase la pușcărie și care s-a opus atacurilor asupra justiției din perioada Dragnea, avea susținerea SRI care făcea presiuni pentru ca aceasta să fie aleasă președinte al CCR. Mai mult, Morar, care a fost unul dintre cei care a votat respingerea legilor Big Brother, a implicării SRI în sprijinul anchetelor DNA, povestește că între judecătorii Curții Constituționale exista o teamă reală cu privire la integritatea lor după aceste decizii. El susține că reținerea judecătorului Toni Greblă a venit tocmai ca răspuns la deciziile CCR.

“Eram supuși unei presiuni fără precedent și începea să ne fie frică. Îmi amintesc că judecătorii Mona Pivniceru și Valentin Puskas își exprimau deschis temerile. Președintele Curții, Augustin Zegrean, îmi spunea deseori: ‘Daniel, ăștia o să ne aresteze!’ Eu ce puteam să mai zic? Fusesem judecător-raportor în ambele dosare, determinasem și motivasem deciziile, iar directorul SRI mă nominalizase expres atunci când și-a exprimat nemulțumirile.

Știam că sunt principala lor țintă, atât a SRI, cât și a Codruței Kovesi, și că m-ar fi anihilat dacă ar fi putut. Oricum, lucrau la asta. A doua zi după pronunțare, în dimineața zilei de 22 ianuarie 2015, într-o acțiune de forță, un judecător constituțional a fost ridicat de acasă și dus cu mandat la sediul DNA. Acțiunea a fost de efect, intens mediatizată”, a mai scris Daniel Morar.

Totuși, o serie de voci au ridicat obiecții cu privire la natura demersului făcut de Daniel Morar prin aceste memorii. În primul rând sunt ridicate obiecții cu privire la demersul său critic față de protocoalele pe care toate instituțiile le aveau încheiate cu SRI prin aceea că aceste protocoale au fost aplicate și în perioada în care Morar a fost la conducerea DNA. De altfel, unul dintre cele mai importante dosare realizate în mandatul său, anchetarea și condamnarea lui Cătălin Voicu, unul dintre cei mai influenți oameni din partid la acea dată, a fost realizată cu ajutorul interceptărilor realizate de către SRI.

De altfel, Daniel Morar , colaborarea dintre DNA și SRI, susținând că „SRI-ul face exact ceea ce-i cere legea. Atunci când are indicii asupra savârșirii unor fapte de corupție trimite datele procurorului”.

Întrebat dacă SRI-ul dirijează lupta anti-corupție acesta a spus clar: „Nu, categoric nu cred. N-am nici o data, nici o probă să spun că SRI dirijează dosarele. Cred că nu putem susține asa ceva din moment ce, ați văzut, cel puțin în cursul anului trecut, oamenii care au făcut obiectul anchetelor, oamenii care au fost arestați, au ținut de partidele aflate la putere”, mai spunea acesta, într-un interviu pentru Hotnews.