Etapa 4 din play-off și play-out în SuperLiga. UTA – Hermannstadt se joacă acum

UTA – Hermannstadt și Universitatea Craiova – Farul sunt meciurile care deschid etapa 4 din play-off și play-out în SuperLiga. Sâmbătă, duminică și luni se joacă alte șase partide atractive pentru microbiști.

Etapa 4 din play-off și play-out în SuperLiga, live video online

Ediția 2023-2024 din SuperLiga se apropie de final, iar această rundă poate să fie chiar decisivă pentru unele echipe. Atât în play-off, cât și în play-out, luptele se anunță a fi unele foarte dure!

Vineri se joacă UTA – Hermannstadt și Universitatea Craiova – Farul. UTA joacă doar cu copii în tribune, după ce apelul arădenilor și cel al dinamoviștilor pentru reducerea suspendării . Pentru Universitatea Craiova, meciul cu Farul va fi primul pe bancă, în acest play-off. Bulgarul a fost demis, iar Dragoș Bon .

Sâmbătă se joacă FC Voluntari – Oțelul și U Cluj – Petrolul, iar duminică vor avea loc două partide cruciale în play-out. FC Botoșani – FC U Craiova 1948 și Dinamo – Poli Iași. În aceeași zi se joacă și derby-ul CFR – FCSB, iar luni are loc Rapid – Sepsi Sf. Gheorghe.

Cine transmite la TV meciurile etapei 4 din play-off și play-out

Ca în toate celelalte etape din SuperLiga, meciurile vor putea fi vizionate la televizor de microbiștii din România. Partidele sunt difuzate în direct pe principalele posturi de sport: Digisport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1.

Puteți urmări meciurile și pe site-ul FANATIK.ro, în format LIVE VIDEO. Aici găsiți toate noutățile și clasamentele actualizate în timp real.

Clasament și program etapa 4 din play-off și play-out în SuperLiga

Runda a patra din play-off este un atipică, deoarece sâmbătă nu se joacă niciun meci. Totuși ziua nu este una liberă pentru fanii români ai fotbalului. Aceștia se vor putea delecta cu două meciuri din play-out.

Vineri, 12 aprilie

ora 17:30 UTA – Hermannstadt ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

UTA – Hermannstadt ( ) ora 20:30 Universitatea Craiova – Farul (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Sâmbătă, 13 aprilie

ora 17:00 FC Voluntari – Oțelul Galați ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

FC Voluntari – Oțelul Galați ( ) ora 21:30 U Cluj – Petrolul (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Duminică, 14 aprilie

ora 13:30 FC Botoșani – FC U Craiova 1948 ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

FC Botoșani – FC U Craiova 1948 ( ) ora 18:15 Dinamo – Poli Iași (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Luni, 15 aprilie

ora 20:30 Rapid – Sepsi Sf. Gheorghe (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Clasament play-off SuperLiga

Clasament play-out SuperLiga

Cote pariuri la meciurile din etapa 4 din play-off și play-out în SuperLiga

Pariorii sunt, cu certitudine, interesați de meciurile din cea de-a patra etapă a play-out-ului și play-off-ului. Vineri, ei ar putea miza pe victoria Universității Craiova contra Farului, cotată cu 1,85. 2 solist are 4,30, iar X 3,55.

Sâmbătă, cota pe 1 solist în FC Voluntari – Oțelul este 2,80. X are 3,05, iar 2 solist 3,75. Duminică, Dinamo are 2,22 la victorie cu Poli Iași, X are cota 3,20, iar 2 solist 3,45. Liderul FCSB are 3,00 la victorie cu CFR, iar remiza este cotată cu 3,20. 1 solist are cota 2,50! 1,98 este cota pe 1 solist în Rapid – Sepsi, X are cota 3,45, iar 2 solist cota 3,95.

Meciurile din etapa 4 play-off și play-out în SuperLiga live stream, de la 17:30, Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1

Un eventual succes al celor de la FCSB în derby-ul cu CFR ar aduce titlul extrem de aproape de formația roș-albastră. Oamenii lui Charalambous s-ar distanța la 14 puncte de ardeleni!

Dinamo are nevoie disperată de victorie cu Poli Iași, iar FC Voluntari și Oțelul se luptă pentru a-și continua parcursul excelent din ultima perioadă. Așadar, microbiștii au toate motivele să urmărească această rundă din SuperLiga!