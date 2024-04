Înlocuitorul lui Petev i-a găsit punctele slabe lui Hagi: „Vom profita de ele!”. Promisiunea lui Mitriță înainte de U Craiova – Farul

Confruntarea dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța se va juca vineri, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Dragoș Bon și Alexandru Mitriță au vorbit despre întâlnirea cu Gică Hagi, iar „alb-albaștrii” i-au pus gând rău „Regelui”.

Înlocuitorul lui Petev i-a găsit punctele slabe lui Hagi înainte de U Craiova – Farul: „Vom profita de ele!”

Ivaylo Petev și Mihai Rotaru au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Universitatea Craiova a găsit deja o soluție pentru banca tehnică înaintea confruntării cu Farul Constanța.

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Antrenorul interimar a găsit punctele slabe ale formației antrenate de Gică Hagi și are de gând să câștige cele trei puncte puse în joc.

„Suntem în fața unui joc important pentru că vrem să ne consolidăm poziția a doua din clasament. Întâlnim o echipă care are o filosofie bine stabilită și bine structurată. Cred că este cel mai dificil joc din punct de vedere tactic. Cunoaștem foarte bine că Hagi are o filosofie proprie.

Are totul bine pus la punct, sperăm să ne ridicăm la nivelul așteptările publicului și să câștigăm cele trei puncte. Obiectivul nostru este să ne consolidăm poziția în clasament. Sper ca la ora partidei să reușim să avem toți jucătorii apți și să aliniem cel mai bun 11.

Am făcut o analiză, sperăm că am depistat punctele slabe și să profităm de ele. Orice echipă are și puncte slabe, indiferent cât de puternică este. Sperăm că le-am identificat și le vom pune în practică la ora partidei ca victoria să fie de partea noastră”, a spus Dragoș Bon.

Alex Mitriță, promisiunea înainte de Universitatea Craiova – Farul Constanța

și are șanse mari să joace cu Farul Constanța, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. „Piticul atomic” le promite suporterilor că „alb-albaștrii” vor arăta atitudine pe dreptunghiul verde și vor da totul pentru cele trei puncte.

„Este un meci foarte important pentru ambele echipe, întâlnim un adversar foarte puternic, cu un joc foarte bun de posesie și cu un antrenor excepțional. Va fi un meci frumos, așa cum au fost toate meciurile contra celor de la Farul, sperăm să luăm cele trei puncte.

Au un egal, o înfrângere și o victorie. Și pentru ei este important meci, dar vreau să intrăm cu atitudine, să avem o mentalitate foarte bună, venim după două meciuri pierdute și sperăm să scoatem maxim. Am fost bine la antrenamente, ne-am pregătit foarte bine.

Important este să dăm totul la antrenamente, iar pe teren să punem în practică ce am lucrat”, a declarat Alexandru Mitriță pentru pagina oficială a clubului din Bănie.