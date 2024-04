„Va avea loc la FCSB!” Noua afacere dintre Valeriu Iftime și Gigi Becali când pleacă Florinel Coman

Valeriu Iftime și Gigi Becali s-au înțeles pentru multe transferuri în trecut, iar patronul clubului din SuperLiga propune un alt jucător la FCSB. Sebastian Mailat a revenit după accidentare, iar atacantul moldovenilor a înscris deja un gol în poarta celor de la FC U Craiova 1948.

Florinel Coman și-a găsit echipă, iar atacantul „roș-albaștrilor” va pleca din România după ce va ridica titlul din SuperLiga deasupra capului. , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Gigi Becali spune că Tavi Popescu va fi înlocuitorul lui Florinel Coman, însă patronul „roș-albaștrilor” are și o altă variantă în SuperLiga. Valeriu Iftime îi propune un jucător de la FC Botoșani pentru sezonul viitor.

Valeriu Iftime îl vede pe Sebastian Mailat la , după plecarea lui Florinel Coman în Qatar. Atacantul stânga a revenit în SuperLiga și a înscris cu FC U Craiova 1948, iar acum este așteptat să continue șirul evoluțiilor bune în play-out.

„Sebi Mailat a făcut un meci extraordinar, este extremă stânga. Acum nu are loc la FCSB, dar va avea dacă intră în formă. Anul trecut a avut 17, 18 goluri la Botoșani. Țin la el, îl apreciez foarte tare și pentru că este al nostru.

A avut ofertă bună de plecat în vară, a dat 18 goluri în Liga 1 de la o echipă din subsolul clasamentului. Golurile lui ne-au salvat, este un jucător excepțional. Poate juca la FCSB oricând, are 26 de ani. Am fost vineri seară în cantonament și i-am zis: «Sebi mai joci și tu fotbal? / Dacă mă bagă Mister ați scăpat de griji»”, a spus Iftime.

Mirel Rădoi l-a vrut pe Mailat la FCSB! Dezvăluirile lui Dică

„Îl știu pe Mailat de când am fost cu Mirel, am vrut să îl luăm pe el și Benzar. Am vrut să îl luăm la FCSB și nu am putut. Am reușit să îl luăm doar pe Benzar, pentru că nu a vrut să vină, era o problemă cu Timișoara.

Am avut vreo 60, 70 de jucători din țară și am vrut să îi oprim pe ei. La Botoșani a avut evoluții foarte bune, s-a încadrat acolo, a prins un nucleu de jucători, conducerea și antrenorii i-au dat încredere. A prins încredere, are viteză bună, este bun la finalizare, dă goluri.

La CFR Cluj nu a reușit să se impună în mandatul lui Dan Petrescu, dar Dan Petrescu nu le dă tinerilor multe șanse. Spun că este un jucător cu calitate, și-a revenit după această accidentare și are evoluții bune.

Nu și-a pierdut încrederea, iar Botoșani la ajutat în momentul greu pentru el, la fel cum a ajutat Botoșani anul trecut”, a dezvăluit Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

