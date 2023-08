„Vă pare rău acum că nu ați amânat Farul – Craiova?” Rotaru, dezvăluire de culise

din etapa 7 a SuperLigii, însă . Constănțenii ar fi vrut o amânare, pentru a pregăti returul cu HJK Helsinki din dar acest lucru nu a fost posibil.

Mihai Rotaru spune de ce nu s-a amânat meciul Farul – Universitatea Craiova: „Nu ne-au sunat”

Într-o intervenție în direct la patronul oltean Mihai Rotaru argumentează de ce nu a fost de acord cu amânarea meciului. El susține că inițial oficialii Universității și-au arătat disponibilitatea pentru acest lucru, însă constănțenii au tărăgănat luarea unei decizii până în momentul în care a fost prea târziu.

„Până la urmă, am pierdut pe terenul campioanei și a unei foprmații care în acest moment are șanse reale să intre în grupele Conference League. Deci nu am pierdut în fața unui no name. E campioana României, au fost mai buni ca noi. Hai să vedem cum putem noi să fim mai buni ca ei.

Nu, nicio secundă nu îmi pare rău că nu am amânat meciul cu Farul. Am luat dinainte în calcul că noi putem să luăm și bătaie. Cum să-mi pară rău? Am spus și care sunt motivele.

În primul rând, eu personal l-am sunat pe Gică Popescu, bătuseră cu 3-0, și l-am întrebat «Gică, spune-ne și nouă dacă vrei să amânăm meciul, ca să ne facem programul!». Pentru că jucam la Constanța, acolo dacă vrei să faci rezervare cu zece zile înainte nu găsești o cameră. Suntem în luna august. Nu am vrut decât să ne facem programul.

Mi-a transmis «Vă spunem după meciul de calificare». (n.r. – meciul retur cu Flora Tallinn). Bun, a trecut meciul de calificare, a trecut și a doua zi, și a treia, nu ne-a sunat nimeni. După care vin Federația și Liga și spun că vor să amâne meciul. Păi de ce nu ne-au spus mai devreme? Eu l-am sunat personal pe Gică Popescu să amân meciul. Ce vreți mai mult de atât? Ce trebuia să fac eu?

Înseamnă că nu erau interesați. Meciul a fost miercuri, au sunat vineri după prânz că vor să amâne meciul. Și Liga le-a spus că trebuie să vorbească întîi cu noi. În plus, aveau o singură dată indentificată, 19 octombrie. Nu era o dată fezabilă, pentru că pe 17 octombrie joacă România U21. Noi nu ne scăldăm în U21 anul acesta. Anul trecut aveam șase sau șapte titulari, anul acesta nu stăm foarte bine, numeric vorbind. Și nu aveam U21 cu cine să jucăm.

Întrebați-i pe cei de la Farul. «Ați promis că după meciul cu estonienii îi sunați pe cei de la Craiova să le spuneți ce să facă. De ce nu i-ați sunat? De ce nu miercuri, de ce nu joi, de ce nu vineri?”.

Trebuia să știm și noi să ne facem programul. Pentru că la Constanța nu găsești cazare. E luna august. Nu mai vorbesc de faptul că plătisem charterul și cazarea aproape 40 de mii de euro. Ne-au sunat joi cei de la cazare și ne-au spus că dacă nu le dăm răspunsul nu pot să ne țină hotelul. Am zis să stăm până vineri dimineața. Farul nu a sunat și am confirmat cazarea”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

