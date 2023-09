Vacanța unui român s-a transformat într-un coșmar după ce a primit un SMS de la Wizz Air. Ce a pățit când a mers să se îmbarce în avion

Vacanța unui român s-a transformat într-un veritabil coșmar încă din momentul în care a ajuns la aeroport. Un SMS primit de la Wizz Air s-a dovedit a fi punctul de pornire al unei situații inexplicabile.

Cum s-a transformat într-un coșmar vacanța după ce a primit un SMS de la Wizz Air. Ce a pățit când a mers să se îmbarce în avion

Un utilizator al unui grup de Facebook de călătorii ( ) a povestit ce . Totul s-a petrecut în aeroport.

”Am întâmpinat azi o situație și aș vrea să știu ce aș fi putut eu face să o evit. Am avut zbor la o anumită oră. Am primit un SMS cum că zborul este întârziat cu o oră. Așadar, nu m-am grăbit către poartă”, a povestit el.

Încrezător în faptul că cele precizate în SMS sunt adevărate, bărbatul a decis ca în această perioadă de întârziere să bea o cafea. Apoi, cu 40 de minute înainte de ora indicată în mesaj s-a îndreptat către poarta de îmbarcare.

Numai că, surpriză uriașă și extrem de neplăcută. În momentul în care a vrut să se îmbarce, a aflat că avionul plecase la ora inițială. ”Menționez că pe panou, cu aproximativ 30 de minute înainte de a merge către poartă de îmbarcare, era menționat nr-ul porții și mesajul “Zbor întârziat”.

Am băut o cafea și cu aproximativ 40 de minute înainte de ora indicata in SMS, m-am dus către poartă. Am ajuns la poarta și pasagerii erau deja îmbarcați, zborul nu mai apărea pe panou, iar ulterior, verificând, am constatat că a decolat mai devreme decât ora menționată în SMS”, mai .

Dată fiind această pățanie foarte neplăcută, bărbatul i-a întrebat pe membrii grupului dacă ar fi trebuit să se prezinte la poarta de îmbarcare conform orei inițiale și dacă poate obține despăgubiri.

”Dacă e vina mea, îmi asum, dacă ei trebuiau să fie mai expliciți, as vrea sa le cer banii înapoi, având în vedere ca am pierdut toată vacanta. Vă mulțumesc!”, mai scrie acesta.

Sfaturi de la internauți: ”Întotdeauna trebuie ținut cont de ora de decolare inițială”

Utilizatorii de pe acest grup i-au transmis turistului că, pe viitor, pentru a nu mai trece prin astfel de situații, ar fi recomandat să respecte ora inițială. ”Întotdeauna trebuie ținut cont de ora de decolare inițială, chiar dacă primești mesaj că are întârziere 2 ore”.

Și alți membri ai grupului de turism spun că în situații de acest fel cel mei bine să fii la poarta de îmbarcare la ora comunicată inițial, chiar dacă ești anunțat că vor fi întârzieri.

”Eu, dacă primesc mesaj de genul ăsta, mă grăbesc să ajung la poartă și stau cu ochii pe panouri și pe aplicație ca să fiu sigur că nu ratez nimic. Cu siguranță nu mă duc la promenadă să beau cafeluță.

Știm cu toții cum lucrează Wizz Air și când vezi că sunt ceva probleme cu zborul intri în alertă, nu te relaxezi… Într-o lume ideală ar trebui să iei banii înapoi, dar aici este vorba totuși despre Wizzair, deci treceți peste, că nu o să câștigați decât nervi și frustrare în plus. Zi bună”, a comentat al user.