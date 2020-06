Vaccinul anti-COVID-19 a intrat în producție în Marea Britanie: “Va fi gata de dat în folosință!”

Vești excelente date de unul dintre directorii gigantului farmaceutic AstraZeneca, Pascal Soriot, care spune că firma a început deja să producă vaccinul anticoroanvirus conceput de Oxford University.

Oficialul spune că testarea a început în Brazilia, noul epicentru al pandemiei pentru a demonstra eficiența vaccinului, în condițiile în care ratele de transmisie sunt în cădere în Marea Britanie:

“Începem să producem vaccinul chiar de acum. Și trebuie să îl avem pregătit în momentul în care vom avea rezultatele studiului. Și, bineînțeles, această decizie vine cu un risc.

Dar este vorba de un risc financiar pentru că dacă vaccinul nu va fi eficient, vom afla asta la finalul lunii august. Apoi, toate materialele, toate vaccinurile pe care le producem până atunci vor fi în van.

Am simțit că există momente în viață când corporațiile trebuie să contribuie la rezolvarea unei probleme globale, cum este aceasta, așa că am decis să o facem cu zero profit pentru noi”, a explicat Pascal Soriot la BBC 4.

Germania, Franța, Italia și Țările de Jos, alianță pentru descoperirea vaccinului anti-COVID

Universitatea Oxford și Imperial College London sunt în stadii avansate de testare a vaccinului împotriva noului coronavirus. La aceste studii participă și experți din Porton Down (un parc științific din Witshire).

Guvernul britanic a aprobat un ajutor de câteva milioane de lire sterline pentru dezvoltarea și producția unui vaccin anti-COVID-19.

În cursa pentru descoperirea pentru un vaccin COVID-19 a intrat și o alianță formată din patru țări europene. Germania, Franţa, Italia şi Ţările de Jos colaborează pentru obținerea unui potențial vaccin.

„Germania, Franţa, Italia şi Ţările de Jos sunt convinse că un rezultat de succes presupune o strategie şi investiţii comune”, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății din Olanda.

