Valeriu Iftime i-a stabilit soarta lui Dan Alexa la FC Botoşani: “Am avut o discuţie decisivă!”

Dan Alexa rămâne la Botoșani, deși după meciul cu Sepsi OSK, scor 5-2, și-a dat demisia după ce și-a suspectat doi jucători că joacă la pariuri,

Valeriu Iftime, despre Dan Alexa

spunând că și-a dorit mult ca acesta să rămână deoarece el crede că un antrenor poate avea succes doar dacă are un proiect pe termen lung.

El spune că nu știe ce contract are Alexa, dar la echipa lui nu exista multe clauze deoarece nu sunt foarte importante pentru el. El spune că a ajuns la un acord cu Alexa.

Iftime spune că a vrut să rămână Alexa, deoarece are încredere în el și spune că, până în vară nu îl va da afară pe cel adus pentru a-l înlocui pe Marius Croitoru la echipa moldavă.

Patronul de la FC Botoșani spune că și antrenorul este dornic să salveze echipa, pentru a avea un succes major în carieră. În același timp, spune că Alexa se ferește să iasă din hotel, pentru a nu se întâlni cu oamenii din Botoșani.

“Vă dau cuvântul meu de onoare dacă știu contractul lui Dan Alexa, e făcut de președinte, e un contract clasic, la mine nu prea sunt clauze prea speciale, când pleci, de ce pleci, plătești, nu plătești.

Eu când îmi iau un antrenor chiar vreau să fac ceva pe termen lung, știu că ai nevoie de timp, și eu, și el, mai ales antrenorii au nevoie de timp să poată construi ceva, ar fi fost culmea să îi pun condiții lui Dan când a venit la mine.

În niciun caz nu as vrea să plece acum, am lămurit situația după meciul de la Sepsi. Eu cred că Dan, eu vorbesc frumos în general de antrenorii mei, dar el e un tip special, i-am și spus că dacă ceva nu e in regulă, eu vreau să rămână, sper să rămână.

Suntem tari dacă reușim să ieșim din zona asta, ai o șansă să construiești echipa asta, mai sunt încă niște meciuri, ne uităm foarte serios în iarnă ce mai trebuie să punem, luptăm până în ultima secundă, nu vreau să îl schimb până la vară.

Dacă el îmi spune la revedere, nu mai merge, nu am ce să fac. Nu mi-a zis așa, e vesel, doar că mi-a zis că îi este rușine să iasă din hotel“, a spus Valeriu Iftime, la FANATIK SUPERLIGA.

