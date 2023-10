FC Botoșani, cuib de pariori?! Decizia radicală a lui Alexa are legătură cu „galbenul” lui Pinson. „Ne despărțim!” Exclusiv

FC Botoșani este singura echipă fără victorie din SuperLiga. Ocupă ultimul loc al clasamentului, iar cel mai recent rezultat, , a provocat un cutremur la formația patronată de Valeriu Iftime.

FC Botoșani, cuib de pariori?! Alexa a vrut să plece pentru că i s-a părut dubios „galbenul” luat de Pinson la Sf. Gheorghe!

La finalul partidei de la Sf. Gheorghe, Dan Alexa, tehnicianul Botoșaniului, și-a anunțat public intenția de a părăsi echipa. Nu a intrat în amănunte, dar a vorbit despre o discuție de despărțire pe care urma să o aibă cu patronul Valeriu Iftime.

„Eșecul ăsta e al meu. Mă gândesc să nu mai continui la echipă. Simt că ceva nu e bine, ceva nu îmi iese, nu pot să controlez și cred că e mai bine să plec. Îl apreciez enorm pe domnul Iftime, doar că în situația asta nu se mai poate continua. E foarte greu să ai o repriză foarte bună și alta execrabilă”, după Sepsi – Botoșani 5-2.

FANATIK a aflat care a fost motivul principal pentru care Alexa și-a anunțat plecarea. Suspiciunile staff-ului tehnic privind unii jucători au crescut și mai mult după o fază petrecută pe finalul primei reprize. „Ceva nu îmi iese, ceva ce nu pot să controlez”, a spus Alexa.

Din informațiile noastre, dilema lăsată în aer de antrenor are legătură cu faptul că unii jucători ai săi ar paria! „Galbenul” luat de Pinson în minutul 42 a dat apă la moară bănuielilor pe care le aveau cei din preajma echipei. De ce un cartonaș galben să provoace un asemenea tsunami și să-l facă pe Alexa să-și anunțe demisia?

Evenimentele care au pus paie pe foc: Pinson s-ar fi grăbit să ia „galben” pentru că ar fi fost atenționat că va fi schimbat la pauză!

Oamenii de la Botoșani prezenți la partida cu Sepsi au dezvăluit pentru FANATIK ce s-a întâmplat pe finalul primei reprize. Dan Alexa se pregătea să schimbe sistemul pentru partea secundă și să joace cu două vârfuri după pauză.

Urma ca Drole să intre în locul lui Pinson. Drole a fost chemat de la încălzire, a fost anunțat de cei din staff că va intra din minutul 46, apoi s-a petrecut ceva ciudat. Pinson a fost avertizat de unii dintre colegii de pe bancă de schimbarea care urma. Brusc, la prima fază la care a avut ocazia, Pinson a luat un cartonaș galben! Dubios!

Staff-ul lui Alexa a rămas fără cuvinte. De ce să forțezi să iei un galben la o astfel de fază? Cu atât mai mult cu cât urma să rămâi la cabine… „Galbenul” lui Pinson a mărit suspiciunile. Să se fi pariat pe un astfel de eveniment la casele specializate?

A doua zi după meci, lucrurile s-au precipitat: la o casă din Botoșani s-a pariat pe… „cartonaș galben Pinson”! S-a trecut la anchetă!

Odată revenită echipa la Botoșani, cei din conducere s-au activat vizavi de suspiciunile apărute. Au discutat și cu Dan Alexa și au aflat motivul principal pentru care vrea să-și dea demisia de la Botoșani. Suspiciuni de pariuri din partea vestiarului!

FANATIK a aflat că „antenele” întinse de șefii echipei chiar au dat roade. S-a pariat o sumă importantă cu 4 zerouri (casa nu ar fi acceptat mai mult!) chiar pe „galben ” în Sepsi – FC Botoșani! De aici și până la ancheta și ședința care a urmat în cursul zilei de miercuri nu a mai fost decât un pas.

Nu doar Pinson a intrat pe „radarul” conducerii, ci și Drole, omul care a intrat în locul lui Pinson. Acesta devenise brusc agitat când a aflat de schimbare, putând fi chiar el omul care l-a anunțat pe Pinson că va ieși și… nu a luat (încă) „galben”!

Valeriu Iftime confirmă informațiile FANATIK: „Totul duce spre o implicare spre jocuri de noroc”

FANATIK a discutat cu patronul clubului din Botoșani despre informațiile pe care le avem. Valeriu Iftime a confirmat că a avut loc o ședință vizavi de suspiciunile de pariuri care apăruseră la oamenii săi.

„Am discutat și cu Dan Alexa și am aflat despre ce este vorba. De fapt motivul pentru care el a vrut să plece. Va rămâne! Am făcut o ședință cu cei de la club, iar toate informațiile pe care le-am obținut duc spre o implicare spre jocuri de noroc. O să luăm decizii dure în orele următoare. E posibil să ne despărțim de unii”, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK.

Cei doi jucători spre care se îndreaptă suspiciunile, Pinson și Drole, au fost informați despre concluziile anchetei. Ambii ar fi negat orice implicare! Mai mult, Pinson pare decis să ceară el rezilierea contractului cu FC Botoșani după „galbenul” dubios încasat în minutul 42 al meciului de la Sf. Gheorghe!

6 puncte are FC Botoșani după 13 runde, toate obținute în urma unor remize.

300.000 de euro este cota lui Virgile Pinson, 27 de ani, care a semnat cu Botoșani în septembrie 2022 și are contract până la finele actualului sezon