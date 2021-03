Valeriu Iftime pune tunurile pe Mutu: „Chindriș e peste ambii fundași centrali care au jucat. Are și el frustrările lui”. Exclusiv

Valeriu Iftime a fost extrem de dezamăgit după ce Andrei Chindriș nu a fost deloc folosit de selecționerul Adrian Mutu la EURO U21. Ba, mai mult, finanțatorul Botoșaniului e convins că fotbalistul său este peste cei doi fundași centrali utilizați în meciul cu Germania.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Recuperat după ce a fost infectat cu COVID-19, patronul lui FC Botoșani nu înțelege de ce Andrei Chindriș nu a jucat nici măcar un meci, după ce Mutu i-a oferit această șansă și puștiului de doar 18 ani, Radu Drăgușin.

Ba, mai mult, Iftime și-a continuat tirul acuzelor și a declarat că echipa națională U21 nu poate intra pe teren fără Olimpiu Moruțan, pe care îl vede deja chiar titular în angrenajul lui Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime, surprins de decizia lui Mutu: „O reacție severă față de Andrei Chindriș și nu înțeleg de ce!”

Andrei Chindriș nu a bifat niciun minut la acest turneu final…

– Sunt dezamăgit că nu a jucat, dar în primul rând pentru că nu ne-am calificat. Nici nu am avut poate niciun motiv după meciurile cu Olanda și Germania că trebuia să câștigăm! Suntem mai mici decât ei, dar am jucat curajos, ceea ce e important. Au avut bară, 11 metri ratat, ce să mai zic! Putea să fie 3-1, 4-1 pentru ei și nu se supăra nimeni. Nu am avut șanse. Noi am avut doar bara lui Mățan.

ADVERTISEMENT

Faptul că nu a jucat Andrei Chindriș este o mare dezamăgire, fiindcă eu cred că e singurul fotbalist din Liga 1 care a evoluat în toate meciurile și asta într-o echipă de play-off până la urmă. Să-l bagi pe Pașcanu în toate cele trei meciuri, care a fost folosit în România foarte puțin și care joacă acuma pe unde joacă… Vlădoiu nu are nici el prea multe meciuri în ultimul timp… Dar e decizia lui Mutu și atât timp cât nu s-a făcut de râs, nu prea ai ce să comentezi! În mod normal, ar fi trebuit să joace Chindriș.

Valeriu Iftime: „Putea să îl încurajeze și să joace măcar un meci, cum l-a băgat și pe Radu Drăgușin!”

O să îl afecteze pe Andrei Chindriș?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Nu cred că pe Andrei o să îl afecteze, pentru că el e un băiat foarte echilibrat, dar bănuiesc că are și el frustrările lui pentru că în lotul ăsta, în locul oricărui jucător dintre cei doi fundași centrali, Andrei Chindriș e mai bun decât cei doi. Și chiar dacă nu ar fi fost, pentru încurajarea lui puteai să joci măcar un meci, ca să îi dai starea și tonul. Cum l-a băgat și pe Radu Drăgușin acum cu Germania.

Și, totuși, de ce nu a jucat?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Pare așa o reacție destul de severă a lui Adrian Mutu față de acest copil extraordinar care este Andrei Chindriș și nu înțeleg de ce! Dar eu sper să vină la Botoșani, pentru că avem meciuri importante și cu siguranță se va impune forțat la națională prin prestațiile sale.

Andrei a făcut câteva greșeli când s-au reluat meciurile după pandemie, dar la ultimele partide a jucat foarte bine. Și atunci și datorită zgomotului din jurul lui, ba pleacă, ba nu pleacă! Eu zic că i-a dat o stare de neatenție. Acum a remediat, e destul de bun și sincer îmi pare nespus de rău că nu a jucat! Marius Croitoru a vorbit cu el și era destul de încrezător că va juca. Nici Marius nu credea că nu o să intre deloc! Asta este.

ADVERTISEMENT

„Categoric i-a scăzut cota pentru că nu a jucat la EURO U21!”

I-ar fi crescut cota dacă ar fi jucat la acest EURO U21?

– Cei care îi cunosc potențialul lui Andrei Chindriș și care se pricep la fotbal știu cu siguranță care e valoarea lui. Categoric, i-a scăzut cota pentru că nu a jucat la acest turneu final, dar nu semnificativ! Poate 1%. Nu e un capăt de țară acum că nu a jucat!

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi l-a debutat la U21 și îl cunoaște bine. Poate juca la naționala mare?

– Dacă el rămâne la fel de puternic cum îl știu eu și cum am spus-o de atâtea ori, atunci va putea să joace la naționala mare. Dacă nu, se va pierde și el ca Andrei Miron și mulți alții, care a fost super fotbalist la copii și juniori, la U21 și acum văd că nu joacă. Deși eu zic că e un fotbalist care poate juca la echipa mare, peste Burcă și alți fotbaliști de acolo! Antrenorii răspund. O să ratăm toate calificările din păcate! E de apreciat, totuși, curajul cu care am jucat și atitudinea pe care au avut-o jucătorii și la echipa mare și la U21. Am avut patru adversari puternici, dar de data asta măcar am încercat să jucăm fotbal.

Depinde foarte mult de obiectivele de la echipa mare și de jocul lui. Andrei își dorește foarte mult să plece din România și să joace la o echipă afară. El va juca sigur până în vară la Botoșani, dar apoi va pleca dacă are o ofertă bună și e important să joace acolo titular. Contează mult dacă va juca.

„Au fost oferte din Ungaria și Belgia. El nu vrea la FCSB! Vrea să joace afară!”

Se mai interesează cluburi de Chindriș?

– Au fost și sunt în continuare! Au fost discuții și oferte din Ungaria, din Belgia, dar acum nu mai are rost să vorbim. Andrei Chindriș nu a vrut în România! Pur și simplu nu a vrut să meargă la FCSB! Transferul nu a picat din cauza mea. El nu a vrut să meargă. Are o fixație pe care eu o respect și o filosofie de viață pe care ați înțelege-o dacă stați cu el de vorbă. El a crescut în străinătate, a avut părinții acolo, a venit în România ca un fotbalist matur, foarte inteligent și s-a impus imediat. E foarte sever cu el și știe că la Botoșani are șansa cea mai mare pentru a pleca afară.

La FCSB putea intra într-o altă ecuație în care mulți fotbaliști s-au pierdut. Și cred că frica asta în plus, practic o grijă și un stres în plus nu i-au convenit și ca atare a rămas la noi. La Botoșani e foarte bine tratat și are toată susținerea noastră. Asta nu înseamnă că e titular bătut în cuie. Am și alți fotbaliști tineri care pot juca pe postul lui și la România U21.

„Nu poți începe echipa la U21 fără Moruțan și poate chiar și la echipa mare!”

Oaidă, Haruț și Moruțan?

– Denis Haruț a fost inteligent, exact, știe ce are de făcut, la fel și Oaidă. Marea surpriză a fost Moruțan, care a fost rezervă. E singurul număr zece de acolo, care când are mingea poate crea pericol și știe fotbal, scoate oameni din joc. Moruțan trebuie să joace continuu, ceea ce FCSB-ul a făcut anul ăsta. Anul trecut nu se întâmpla și se vede diferența. Aici e vorba de încredere și dacă nu ai încredere uite ce pățești cu Germania! Eu zic că nu poți începe echipa la U21 fără Moruțan și poate chiar și la echipa mare! Are loc în echipa mare. El dacă joacă jumătate de meci bine, va juca apoi și mai bine.

Cum vă simțiți? Ați fost infectat cu COVID-19 deși v-ați vaccinat…

– Bine, acum (tușește puternic pe tot parcursul interviului). Am avut prima doză, iar acum trebuie să fac rapelul. Sunt ok acum mulțumită lui Dumnezeu. Mai tușesc puțin. Nu am nimic în rest. Am ieșit afară. Am fost în spital câteva zile, dar sunt în parametri normali! Mi-au făcut antiviralul pe care îl iau fotbaliștii, dar a trebuit să vin la un moment în spital pentru că am avut un început de pneumonie și era nevoie de tratament în spital.

V-a fost teamă?

Sincer am rămas impresionat de condițiile din spital și chiar medicii merită tot respectul pentru că sunt non-stop într-un permanent război nevăzut cu acest virus. Am văzut acolo bolnavi care te fac să îți spui întrebări și probleme grele de tot! Dacă nu ai niște cadre medicale bine instruite, cu condiții bune și echipamente, puteam avea mari probleme! Eu cred că acest virus este o mare problemă mondială și trebuie tratat în consecință.