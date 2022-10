Vali Crețu nu-și poate explica dubla înfrângere cu 0-5 a FCSB-ului cu Silkeborg: „Ne simțim nașpa și e foarte umilitor!”

Vali Crețu nu s-a aflat între jucătorii lăsați acasă pentru meciul tur cu Silkeborg. Însă a fost rezervă neutilizată la acel . A avut însă parte la retur de același deznodământ. Nu s-a ferit să recunoască faptul că și că a trecut vremea vorbelor, echipa trebuie să-și schimbe exprimarea în teren.

”Cine trăieşte pentru fotbal chiar se simte foarte naşpa şi e foarte umilitor”, spune Vali Crețu

După un astfel de rezultat, Vali Crețu a recunoscut deschis că este un rezultat rușinos. Ca și faptul că nu va putea să pună capul pe pernă.

ADVERTISEMENT

”Nu prea avem cuvinte, am trăit o ruşine. Trebuie să învăţăm din aceste meciuri europene. Am arătat foarte rău în aceste două meciuri contra lor.

Nu și-a imaginat nimeni. Nu ne-am gândit vreodată. Am început bine cu West Ham, și cu Anderlecht am arătat bine. Am întâlnit o echipă foarte bună, care a stat foarte bine în teren.

ADVERTISEMENT

Chiar nu îmi găsesc cuvintele, e foarte ruşinos. Suporterii au plecat, e dezamăgitor, am luat zece goluri în două meciuri. Sincer nu o să pot să dorm. Mă consum! Dau 100% la fiecare meci, dar e sport de echipă.

E nevoie de foarte multă muncă. Trebuie să vedem unde am greșit, să muncim și să spălăm rușinea în campionat. Trebuie să fim realiști, este o umilință, dar trebuie să învățăm.

ADVERTISEMENT

Obiectivul a fost îndeplinit, dar trebuie să respectăm competiția. Așteptăm la anul să ne calificăm din nou”, a punctat Crețu.

Care a vorbit și despre faptul că a făcut parte din grupul jucătorilor care a mers la finalul meciului către suporteri. ”M-am dus la galerie. Au fost și biletele scumpe, au venit mereu lângă noi, nu avem ce să le reproșăm.

ADVERTISEMENT

Trebuie să strângem rândurile și să arătăm foarte bine în campionat. Cine trăiește pentru fotbal se simte foarte nașpa. Trebuie să arătăm mult mai mult pe teren.

ADVERTISEMENT

Eu cred că putem arăta altfel în ultimele două meciuri. Ne-au mai lipsit jucători. Nu a fost ușor. Primele goluri au fost pe greșelile noastre și apoi a început dezastrul. Toți am greșit, dar trebuie să vedem unde am greșit”, a concluzionat Crețu.