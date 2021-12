Anunț-șoc la Gaz Metan Mediaș! Vali Iordănescu: „Eu nu mai am soluții! Îmi dau demisia! Ne retragem din Liga 1, ce să facem?” Exclusiv

Gaz Metan Mediaș trece prin momente dramatice. Nu neapărat pe plan sportiv, deși locul 12 nu este tocmai liniștitor, ci din punct de vedere financiar. Concret, contul clubului este gol și mai sunt doar două meciuri, câteva zile până la vacanța de iarnă. Care se anunță deosebit de grea pentru jucătorii și antrenorii lui Gaz Metan.

Vali Iordănescu dezvăluie situația disperată de la Gaz Metan Mediaș: „Am adus bani de-acasă, din banii familiei…”

FANATIK a discutat cu președintele clubului, Vali Iordănescu, care ne-a dezvăluit care este situația cu care se confruntă .

Domnule Vali Iordănescu, cum a ajuns Gaz Metan fără niciun ban?

– Eu am preluat echipa de la fostul președinte… Am preluat echipa cu 10 milioane de lei datorii… Două milioane de euro, salariile nu mai erau plătite din martie… Bonusurile pentru play-off au fost foarte mari… Eu am plătit toate aceste datorii, ca să nu ajungem la comisii, din drepturi TV, din sponsorizări, am adus bani și de-acasă, din banii familiei… Până anul acesta în februarie, eu mi-am pus toate lucrurile la punct, am primit sponsorizările la timp și echipa a fost la zi, toate plățile au fost la zi. În februarie au început nebuniile, că nu era director executiv la Romgaz, principalul sponsor…

Romgaz nu este companie de stat?

– Romgaz este companie autonomă de stat, se autofinanțează, nu ia bani de la bugetul de stat, poate sponsoriza o echipă de Liga 1, nu sunt bani publici.

Vali Iordănescu: „Într-un an și 7 luni la Mediaș am luat două salarii jumate. Sunt angajat, ca fotbaliștii, nu patronul clubului”

Revenind la februarie anul acesta…

– Revenind la februarie anul acesta… Nu era director executiv la Romgaz, bugetul s-a aprobat târziu și noi depindeam de banii de la Romgaz. Atrăsesem Primăria din Mediaș să sponsorizeze și ea echipa, ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum în istoria clubului ca Primăria să fie lângă echipă.

Și atunci, din februarie până în vară, când am primit primii bani de la Romgaz… târziu de tot… ca să funcționăm, să plătesc jucătorii, să terminăm pe locul 9, să nu avem niciun scandal în vestiar, am mai găsit prieteni cu câte o sponsorizare, am adus iarăși bani de-acasă, s-au strâns vreo 250.000 de euro pe care eu i-am băgat în club… Și eu sunt angajat al clubului. Ca și un fotbalist, așa sunt și eu angajat, nu sunt patron… Eu am luat într-un an și șapte luni două salarii jumate…

Adică?

– Păi eu am salariu 4.000 de euro pe lună… Eu n-am bonusuri de victorie, bonusuri de clasare în campionat, de play-off, n-am așa ceva. Am un singur bonus: am obligația… și atunci am bonus… să atrag sponsorizări. Să aduc bani la echipă. Nemaifiind Romgazul cu ce a dat clubului anii precedenți, în momentul de față dând doar 60%, eu când fac un buget la sfârșit de an pentru anul următor, fac un calcul. Dar dacă nu mai primesc banii promiși la nivelul anului trecut, eu mă blochez la un moment dat, mă-ngrop!

„Dacă pe plan local, un județ întreg nu poate să țină o echipă în prima ligă… în acest moment, nu mai am soluții. Nu pot să mă duc să mint jucătorii!”

Unde se duc cei mai mulți bani? În bugetul de salarii?

– Da, dar bugetul de salarii nu este mai mare decât în anii precedenți. S-au făcut investiții față de anii precedenți în Academie. Ca drept dovadă rezultatele Academiei: este prima oară în istoria clubului când echipa U19, la Elite, a terminat în primele patru, cu ai lui Hagi, cu FCSB… acum iarăși s-a calificat în play-off…

S-a investit mult mai mult în Academie ca să putem să atragem și să ducem la prima echipă. În momentul ăsta avem jucători împrumutați la Liga a II-a, așteptăm să ni se întoarcă investițiile în juniori ca să nu mai cumpărăm jucători din străinătate care cer salarii mari, să ne acoperim cu proprii jucători.

Și-atunci problema este…

– Problema este că eu, în acest moment, nu mai am soluții. Dacă pe plan local, un județ întreg nu poate să țină o echipă în prima ligă… am avut anul trecut două, Gaz Metan Mediaș și Hermannstadt, a rămas doar una… Dacă un oraș, un județ nu fac eforturi să vină lângă echipă… și Primăria, și Romgazul să poată să susțină echipa… Eu demisionez și s-o retragă ei din Liga I! Ce putem să facem?! Eu nu pot să mă duc să mint jucătorii!

„Jucătorii nu s-au dus la comisii pentru că au încredere în mine și în staff-ul tehnic!”

De când nu sunt plătiți?

– În funcție de când au venit, este o diferență între ei. Sunt unii cu două, unii cu trei, unii cu patru salarii restante.

Și cum mai stau și nu s-au dus la comisii?

– Au încă încredere în mine și în staff-ul tehnic. Știu că am fost mereu alături de ei, când au avut o problemă și au venit la mine, nu le-am întors niciodată spatele și m-am dat peste cap ca să le rezolv necazul… Și singurul lucru pe care am reușit să-l fac a fost să fiu la zi cu primele. Le-am dat prime aproape după fiecare meci… când a fost cazul… În momentul în care obțin puncte, primesc prime! Cum, necum, cu bani de-acasă iarăși, le-am dat prime…

Eu sunt solidar cu jucătorul, nu vreau să ajungă să iasă să se plângă că e neplătit. Păi îi ceri performanță și tu nu poți să-i dai salariul? Nici să-l cerți, nu mai poți… Au și ei probleme acasă, ca orice om… Nu vreau să dau cu parul în nimeni, dar vreau să trag un semnal de alarmă că nu se mai poate. Adică trebuie să vină toți factorii locali, că-i Primărie, că-i Romgaz, că-s oameni de afaceri, așa cum se întâmplă și la Pitești, și la Arad…

Cum vedeți rezolvarea situației?

– Dacă nu se unesc să ajute clubul ăsta, eu nu mai am resurse, nu mai am puterea de a găsi soluții. De promisiuni, promisiuni, promisiuni m-am săturat, rezolvăm, rezolvăm, rezolvăm și nu s-a rezolvat nimic. Încerc să le atrag atenția că nu se mai poate. Nu poți să faci fotbal așa. Nu poți să participi în competiție dacă nu poți să ții echipa.

Nu vreau să expun jucătorii să iasă ei să reclame situația. Ies eu în față, mi-o asum eu, asta e, cu orice risc. Eu mai aștept ultimele două meciuri și-mi înaintez demisia. Dacă trebuie să sufere cineva, să plătească cineva, să nu fie ei, să fiu eu! Luni dimineață, pe 20 decembrie, îmi înaintez demisia! Nu mă interesează cine vine, numai să fie susținută echipa. Cel mai important este să fie susținută echipa. Jucătorii ăștia merită pentru câte sacrificii au făcut.

Vali Iordănescu: „Dacă rezolvă ceva demisia mea, eu sunt dispus să mă dau la o parte. Gaz Metan trebuie să rămână în Liga I, este emblema sportivă a orașului și a județului, în acest moment”

Chiar nu mai aveți niciun ban la club? Jucătorii pleacă acasă de Sărbători cu conturile goale?

– În prezent nu mai avem nicio rezervă. Dacă nu se mișcă nimeni dintre factorii locali, nimeni de la Romgaz, oamenii ăștia pleacă acasă fără niciun ban… Ultimii bani pe care am putut să-i dau au fost acum trei săptămâni. Le-am plătit jucătorilor un salariu acum trei săptămâni.

Vânzarea lui Ronaldo Deaconu la FCSB sau oriunde în altă parte nu poate fi o soluție?

– Orice jucător vândut poate fi o soluție. La sau oriunde… Depinde acum ce vrea Gigi Becali. O ofertă concretă n-a făcut. Au mai fost discuții pentru vreo doi, trei jucători, Yuri, Alceus, Matricardi, dar doar „afară”, doar discuții, nimic concret…

Păi dacă nu se mișcă nimic acum, vă dați demisia, jucătorii pleacă neplătiți, cine se mai întoarce în ianuarie?

– Nu știu… Nu mai am soluții… Dacă în momentul ăsta le-am da jucătorilor două salarii, lucrurile ar intra în normal. Și în ianuarie intră o tranșă din drepturile TV. Și se mai pot da două salarii. Și apoi următoarea tranșă vine în martie. Până atunci, însă, acum suntem într-o situație dramatică. Și, repet, dacă rezolvă ceva demisia mea, eu sunt dispus să mă dau la o parte. Gaz Metan trebuie să rămână în Liga I, este emblema sportivă a orașului și a județului!