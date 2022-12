Văru’ Săndel, Revelion de pomină la Etno Tv! ”Artiști unul și unul vor încinge atmosfera”

Văru’ Săndel, apreciatul actor de comedie și cunoscutul om de televiziune, a fost alegerea celor de la Etno Tv pentru noaptea dintre ani. Revelionul Șlagărelor, cea mai așteptată emisiune din tot anul, va fi prezentată de inegalabilul umorist care anunță o petrecere cum nu s-a mai văzut, cu invitați de seamă.

Văru’ Săndel, Revelion de Aur la Etno Tv

, respectiv, Revelionul Șlagărelor de la Etno Tv, echipa FANATIK deține primele informații despre surprizele pregătite de gazdă, dar și de interpreții care vor întreține atmosfera la trecerea dintre ani.

ADVERTISEMENT

”Mă bucur că m-am întâlnit cu colegii de la Etno Tv și a ieșit o petrecere fantastică. Să se bucure toți românii de ceea ce le oferim în noaptea de Revelion 2023.

Artiști unul și unul vor încinge atmosfera de la Laura Lavric, Cristian Pomohaci, la Georgiana Lobonț, Armin Nicoară și Claudia Puican și mulți alții. Pe tot parcursul emisiunii veți vedea numai nume mari”, a dezvăluit în premieră, pentru FANATIK, Văru’ Săndel.

ADVERTISEMENT

”Văru’ Săndel este cu ei toată noaptea”

Oră de oră telespectatorii vor avea parte de surprize inedite și de momente care nu-i va lăsa nicio clipă să stea în loc. Hore, sârbe, dar și dansuri din buric pe mese sunt doar câteva picanterii pe care le veți putea urmări.

Văru’ Săndel într-un interviu pentru FANATIK glumește și spune că așa încinsă-i atmosfera că și siguranțele se vor ”arde”.

ADVERTISEMENT

”O surpriză va fi că le luăm curentul și nu se va vedea nimic pe post (n.r. râde). Nu pot să divulg nimic. Doar fiind cu ochii pe noi vor putea să se bucure de ce le-am pregătit. Nu vor avea parte de un moment cu Văru’ Săndel, pentru că Văru’ Săndel este cu ei toată noaptea”, a mai precizat comediantul.

A renunțat la televiziune pentru a face bani din actorie

După o pauză mai lungă, oamenii care diriguiesc postul de televiziune au decis ca Văru’ să fie gazda Revelionului, deși cu toții știm că în ultimele luni acesta s-a dedicat mai mult profesiei de actor.

ADVERTISEMENT

”Am venit cu mare plăcere și mereu cu drag când mi-au propus să prezint ceva. Este adevărat că mi-am găsit o altă bucățică a profesiei mele de care mă bucur din plin. Facem comedii, facem filme. Le producem, jucăm în ele, pe unele tot noi le și regizăm. Cum se zice – eu centrez, eu dau cu capul”, a mai adăugat actorul.

ADVERTISEMENT

Crăciun, la socri și în casa părintească

Sărbătorile de Crăciun le-a petrecut în sânul familiei, în Ardeal la părinții soției, dar și la casa părintească unde locuiește sora umoristului.

”De Crăciun vom fi la țară, în Ardeal la părinții soției. O să merg și la casa mea părintească unde este sora mea și de Revelion, după cum se știe, la București cu treabă”, a mai spus Văru’ Săndel.

”Copilăria mi-a fost mai sărăcuță”

Când vine vorba de Crăciunul copilăriei, . Colindele îl duc în anii inocenți, deși sărăcuți, încărcați de bucurii.

”Este minunea copilăriei mele. Și acum mă simt copil gândindu-mă la sărbătoarea asta. Eu de la 1 decembrie, când încep să se asculte colinde cu putere, ascult și mă duc cu mare drag în acele vremuri.

Deși copilăria mi-a fost mai sărăcuță, am trăit cele mai frumoase clipe. Părinții mei care nu aveau multă școală, dar aveau multă înțelepciune. Am fost patru frați în familie, acum suntem doar trei… dar ne-am bucurat unii de alții”, a mai completat moderatorul Revelionului de la Etno TV.

Văru’ Săndel, prins la furat din podul casei

Nu neagă însă, că în ale copilăriei valuri a făcut și mari năzbâtii din cauza cărora mama l-a muștruluit. A fost prins furând cârnați din podul casei, nici șunculița nu scăpa.

Când lăsa familia fără de-ale gurii, cerea la vecini, că doar nu aveau să stea cu masa goală.

”Sărbătorile de iarnă, cu tot ce înseamnă pregătirea preparatelor, cu tăierea porcului, cu afumatul lui… cum furam cârnați din podul casei după ce dădea un pic înghețul.

Urcam pe scară și furam, iar mama știind că are trei-patru rude de cârnați, cum se spune la noi, ajungea să vadă că are doar una și începea să blagoslovească prin pod că i-am mâncat cârnații. Nici șunculița nu scăpa. Dar, nu se supăra prea tare (n.r. râde). Dacă mai voia ceva în plus, aveam vecini la care să cerem (n.r. râde)”, zis în încheiere pentru FANATIK Văru’ Săndel.