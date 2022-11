Văru’ Săndel, despre problemele din familie: ”Se cam săturase și mi-a zis să mai stau și pe acasă”

Unul dintre cei mai apreciați actori de comedie, cunoscut ca Văru’ Săndel, personaj folosit în prezentarea unor emisiuni de folclor la Etno TV, este la finalul anului 2022 mulțumit de ceea ce a realizat din punct de vedere profesional. Când vine vorba de familie, acesta recunoaște că nu a fost totul perfect de-a lungul anilor. 15-20 de ani i-a petrecut tot pe drumuri din dorința de a-și crea un rost, iar asta a atras după sine probleme cu soția, dar mai ales cu copiii.

Văru’ Săndel, regretul anilor departe de familie

Măriuca, așa cum îi spune el partenerei de viață, îl așteaptă și l-a așteptat o viață, dar, la un moment dat a pus piciorul în prag și l-a pus să aleagă între carieră și familie. Și Iulia, fiica, deși nu i-a reproșat niciodată în mod direct, are o durere pentru că cel care i-a dat viață nu a fost alături de ea la orice pas. , a încercat să nu repete greșeala.

Din punct de vedere financiar deșia a meritat efortul, , este totuși de părere că nimic material nu merită să-ți pierzi sufletele pe care le iubești cel mai mult.

Asta cu atât mai mult conștientizează atunci când vine vorba despre cei care nu mai sunt, dar care i-au pus bazele omului de astăzi. Că vorbim de Emil Hossu, Dan Tufaru sau cuplul Stela Popescu și Alexandru Arșinel, rememorează clipe parcă de mult apuse.

Văru’ Săndel: ”Câteodată despărțirile adună, nu despart”

– Cum sunteți la acest final de an?

Dacă și anul viitor va fi la fel ca anul ce se termină zilele acestea, zic că o să fie foarte bine. Sunt în grafic cu toate.

– Cum reușiți să le faceți pe toate? Să aveți timp și pentru filmări, creație, dar și familie?

Este greu, dar toată lumea înțelege. Fiecare își vede de bucățica lui și atunci când ne întâlnim acasă totul e minunat. Deocamdată nu sunt probleme. Copiii sunt cuminți și își văd de școală. Măriuca este sănătoasă, și ea cu serviciul. Mă înțelege și mă așteaptă cu drag de unde vin, când vin.

– Vă mai așteaptă?

Ce să facă săraca (n.r. râde). De bine, de rău… numai de bine. Acum în perioada aceasta sunt mai mult pe acasă, dar am avut o perioadă a vieții mele… nici eu nu știu cum de m-a așteptat, săraca, și cum a putut să rămână alături de mine pentru că eram foarte mult plecat. Dar, știi, câteodată despărțirile adună, nu despart.

Soția l-a pus să aleagă între carieră și familie

– Au fost momente de cumpănă când erați în discuții tranșante și s-a pus problema separării?

Este adevărat că la un moment dat se cam săturase și mi-a zis să mai stau și pe acasă că ne cresc copiii. Cel puțin copilăria Iuliei eu am pierdut-o. La Andrei m-am mai liniștit. Chiar dacă acum mă ocup mai mult de filme, nu mai merg atât de mult în țară. Înainte mergeam la toate evenimentele: la zilele orașelor, ale comunelor, petreceri organizate de tot felul. Oriunde era nevoie, eu eram prezent. A fost, să zicem, și o perioadă de acumulare în care am făcut un bănuț frumos. Nu mi-am bătut joc de ei. Îmi trăiesc viața chibuit și am grijă de oameni.

Copiii i-au dus lipsa atunci când aveau mai mare nevoie

– V-au reproșat copiii că nu ați fost alături de ei în anumite momente cheie?

Nu mi-au reproșat. Iulia nu mi-a reproșat niciodată, dar simt și văd în ochii ei când aducem vorba de asta, că ar fi vrut să mă aibă mai mult lângă ea când a fost mititică, dar e bine că sunt acum când e mare și o pot ajuta.

– Și pentru dumneavoastră a fost greu, nu doar pentru ei.

Este foarte greu și dacă cineva spune că viața artiștilor este ușoară, să știți că nu e chiar așa. Numai prin prisma faptului că părăsești căminul chiar atunci cînd toată lumea se eliberează. Weekend-urile noastre au fost ocupate 15-20 de ani non-stop. Sărbătorile, la fel. Când toată lumea se adună, se relaxează, noi atunci eram în priză. Nopțile pierdute se cuantifică și ele acolo undeva în creier și-n suflet. Nu știi cum e mai bine, dar dacă asta a fost viața mea, ăsta mi-a fost harul. În sistemul acesta am putut să mă adresez oamenilor și nu prea am avut de ales.

În ce a investit Văru’ Săndel banii agonisiți într-o viață de om?

– Din punct de vedere financiar a meritat tot acest sacrificiu?

Da, a meritat chiar din plin. Am avut oameni în jurul meu care au apreciat ceea ce știu să fac și mereu am fost bine plătit. Dar, niciun ban din lumea asta nu poți spune că merită atunci când vine vorba de familie. Când trag o linie nu pot spune că s-au dus degeaba, însă nu merită nimic material, pentru că este trecător.

– În ce ați investit bănuții pe care i-ați agonisit?

Mi-am luat o garsonieră lângă apartamentul unde stau, am făcut o casă la țară. Am investit într-o fermă de găini de rasă. Eu îmi dau seama mereu că rădăcinile nu mă lasă și oricât de orășean aș vrea să fiu, țăranul din mine urlă. Și mai am o vorbă – poți să scoți stâna din cioban, dar nu poți scoate ciobanul din stână (n.r. râde).

Emil Hossu și Dan Tufaru, actorii care i-au marcat cursul vieții

– De acolo și inspirația din filmele pe care le-ați realizat?

Da, cred că da! Sunt creații ale noastre făcute cu drag și bucurie, pentru publicul larg. Oamenii vor să râdă, să se destindă. Să vadă lucruri simple și frumoase. Oferim lucruri de calitate pentru bugetele pe care le stabilim, pentru că facem lucruri la prețuri mici, dar de calitate.

– Aveți o carieră impresionantă și colaborări cu toat personalitățile țării. Vă amintiți întâmplări cu cei care nu mai sunt?

Da, este adevărat! Mi-a fost legată viața de actori mari precum Emil Hossu, de Dan Tufaru. Dumnezeu să-i odihnească. Ei sunt doi oameni care și-au pus amprenta asupra vieții mele, chiar și de familie, pentru că amândoi îmi iubeau soția. Îmi iubeau familia și au fost alături de mine atunci când am făcut primii pași. Cu Dan Tufaru am plecat pe drumul cu desene animate. După patru luni, să zic, m-am integrat bine în echipa de dublaje de desene. Când a venit Warner Bros. să dăm concurs pentru vocea din rolurile principale din Scooby Doo, am luat chiar rolul Scooby Doo. Am bucura copilăria multor generații. Mulți îmi spun și acum că nu le vine să creadă că eu am fost vocea lui Scooby Doo. Și multe alte personaje am făcut cu Dan. Apoi, cu Emil Hossu care a dat numele personajului Văru’ Săndel. Sunt oameni cărora le pot în suflet amintirea.

Stela Popescu și Alexandru Arșinel – ”Mai bine nu îl cunoșteam ca om că rămâneam cu imaginea lui ca artist”

– Cu doamna Stela Popescu și cu domnul Alexandru Arșinel ați avut momente pe scenă?

Eu am respectat artiștii indiferent de genul pe care l-au abordat ca modalitate de expresie pentru popor. I-am iubit pentru ceea ce făceau, pentru că eram și eu pe acolo și vedeam că nu este deloc ușor. Toți artiștii mari pentru mine au fost modele. Nu am avut nicio secundă ce să le reproșez niciunuia dintre ei. Le-am cunoscut și viața personală, în afara scenei. Știți cum e, câteodată care-i mare, nu mai are nimic de dovedit. Se comportă și-n viața reală la fel.

– Nu ați întâlnit niciun actor care să fie diferit pe scenă față de viața de zi cu zi?

Dintre cei mari, nu, nu am văzut diferențe. Erau pe scenă, fix cum erau în viață. Buni! Este adevărat că pe scenă trebuia să fie rege, în viață nu, dar nu m-au dezamăgit artiștii mari pe care i-am cunoscut atunci când le-am văzut latura umană. Am auzit expresia – mai bine nu îl cunoșteam ca om că rămâneam cu imaginea lui ca artist – eu nu am avut parte de așa ceva. Pentru mine artiștii mari au fost și oameni minunați.

Văru’ Săndel, despre infidelitate: ”Vor fi jumătate care vor arunca cu pietre”

– Din ale tinereții valuri vă amintiți dacă ați înșelat sau vi s-a ”pus coarne” cum se spune?

Mereu încerc să evit această întrebare. Dacă spun nu, poate sunt jumătate care nu o să creadă. Dacă spun că da, vor fi jumătate care vor arunca cu pietre, așa că… ai văzut ce evaziv am fost (n.r. râde).

– În diverse comedii, tematica aceasta este des întâlnită și este tratată…

Este adevărat, cu foarte multă ușurință… asta cu înșelatul, dar asta pentru că este doar în film. În viață este cu totul altceva.