Vasile Dâncu, omul care dictează strategia la CFR Cluj, interviu spectaculos pentru Fanatik: “Avem o mare stabilitate. Dan Petrescu este specialist. El asigură performanța noastră”. Exclusiv

Din 2017, când pachetul majoritar de acțiuni la CFR Cluj a fost preluat de Neluțu Varga, sociologul Vasile Dâncu a devenit foarte apropiat clubului din Gruia.

Desi spune că e doar un suporter, Dâncu participă la toate deciziile importante de la club. Ba mai mult, are un rol decisiv, nu doar unul consultativ.

Recent, politicianul clujean a fost zărit alături de un grup de oameni de afaceri maghiari la stadionul CFR. S-a speculat că aceștia ar fi interesați să cumpere clubul. Primul interviu cu Vasile Dâncu, în calitate de suporter-jucător la CFR Cluj.

“S-au amânat discuțiile cu o filială Tesla din Europa. Am vorbit și eu cu cei de acolo”

Domnule Dâncu, e adevărat că ați însoțit la stadionul CFR un grup de oameni de afaceri maghiari interesați să investească la campioana României?

Nu aveau legătură cu investiții. Eu eram întâmplător acolo, dar nu aveau legătură cu investiții. Unul dintre ei avea ceva legătură cu fotbalul și a cerut să vadă stadionul, iar un prieten de-al lor i-a adus. Nu are legătură cu vreo investiție la CFR.

Din ce știu eu ungurii au investiții serioase la fotbal în Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe. Acolo sunt echipe sprijinite de guvernul maghiar, în Harghita și Covasna. Unde sunt jucători unguri în echipe se implică ei. La echipe unde nu sunt unguri nu sunt interesați. Procentul de unguri în Cluj e în scădere continuă și e mic.

S-a vorbit și de interesul unei companii din grupul Tesla de a investi la CFR Cluj…

Era vorba de sponsor principal, dar nu s-a realizat. S-au amânat discuțiile cu o filială Tesla din Europa. Am vorbit și eu cu cei de acolo. Încă a rămas proiectul. Urmează să vină cineva la Cluj când se poate circula cu avionul. Și mai e o fabrică mare de medicamente care vrea să vină ca sponsor. Nu s-a pus niciodată problema de vânzare, eu nu am auzit. Sunt discuții la club, nu sunt la curent cu toate astea, dar sunt discuții cu vreo doi sponsori mari care să vină lângă NTT Data.

“ Dan Petrescu e constant în ceea ce face. Ne bazăm pe profesionalismul lui”

Chiar dacă CFR a încasat o sumă importantă de la UEFA pentru parcursul european, sunt în continuare anumite probleme financiare la club. Care credeți că este motivul?

Noi n-am stat prost cu finanțarea, dar în România e foarte greu să asiguri un fair-play financiar sută la sută, în care să obții venituri la club din activități comerciale încât să se autosusțină clubul. Astea sunt problemele fotbalului românesc și nu numai ale fotbalului românesc. Dar nu știu nimic despre finanțele clubului. Eu sunt suporter.

Poate repeta CFR performanța europeană din sezonul trecut?

Eu cred că da. Avem o stabilitate mare la club în ultima vreme. Unii spun că avem o echipă puțin îmbătrânită, dar nu se uită că avem cel puțin două echipe de aceeași valoare, avem atâția jucători tineri care sunt împrumutați sau joacă la echipa a doua. S-au făcut achiziții în ultimii ani destul de interesante. Cred că avem un lot destul de bun, cu cei maturi, care au experiență, și tinerii pe care i-am adus în ultimii ani, cred că am putea să facem o performanță cel puțin la fel de bună. Dan Petrescu e constant în ceea ce face și avem încredere în el. E un foarte bun antrenor, un specialist. Ne bazăm pe profesionalismul lui.

“Îmi pare foarte rău pentru U Cluj. Cred că la o sută de ani merita să fie în Liga 1 și cred că ar fi putut să facă față”

Mergeți des la meciuri?

Tot timpul mă duc. Eu sunt iubitor de fotbal. Mă duc și la meciuri de Liga a doua pentru că îmi place fotbalul pur și simplu, dincolo de pasiuni și prietenii pe care le am la anumite echipe.

Cum vedeți ce se întâmplă la U Cluj? S-a ratat promovarea anul trecut, iar dacă nu se îngheța sezonul, anul acesta se punea problema retrogradării.

S-a pierdut un moment important mai ales că era an centenar. U Cluj și orașul merita să aibe două echipe în Liga 1. Au fost niște greșeli de management cred eu. S-au adus la club o trupă de jucători străini, niște manageri care veneau cu altă viziune. Îmi pare foarte rău pentru U Cluj. Cred că la o sută de ani merita să fie în Liga 1 și cred că ar fi putut să facă față. Nu s-a reușit o conducere unitară, probabil, chiar dacă acolo există un tânăr manager care are o viziune modernă. Radu Constantea, despre el vorbesc. Nu a fost sprijinit pentru a fi decizii unitare în club și o politică pe termen lung.

“Eu sunt dinamovist, dar deja încep să uit de Dinamo. Deși afectiv, în memoria de lungă durată, alegerile din copilărie rămân”

De ce club sunteți mai apropiat, de CFR sau de Universitatea?

Eu sunt dinamovist, dar deja încep să uit de Dinamo. Deși afectiv, în memoria de lungă durată, alegerile din copilărie rămân. Dincolo de asta sunt profesor la UBB, am fost student și Universitatea Cluj e iubirea tinereților mele. Îmi place Gloria Bistrița, dar din păcate Gloria a dispărut și ea și se chinuie să se reconstruiască. Dar sunt cel mai apropiat de proiectul CFR pentru că acolo este un experiment, un proiect profesionist, în care se încearcă a se face fotbal după un model occidental. Iar eu sunt alături de proiectele care încearcă modernizarea României, care încearcă să aducă ceva nou și care aduc comunității noastre un avantaj. Eu sunt pentru ca orașul nostru, Clujul, care este capitala Transilvaniei, să se lupte cu Europa și cu marile valori din București și să câștigăm. Sunt mândru de CFR și de realizările pe care le are tocmai pentru că aduce orașului nostru cinste. Sunt foarte mulți străini care vin la Cluj pentru că au văzut CFR-ul jucând în cupele europene.

Cât de mult va afecta pandemia de COVID sportul românesc și în special fotbalul? Vor mai fi salarii de peste 10.000 de euro în fotbalul românesc?

Salariile bune sunt normale atunci când se face performanță. Uneori, într-adevăr, salariile din fotbalul nostru par foarte mari, mai ales cele de la CFR, dar nu poți face performanță dacă nu-i plătești pe oameni. În general salariile în fotbal sunt mai mari. De aceea și Uniunea Europeană a încercat, la marii manageri și la sportivi, să limiteze veniturile de nivelul acesta. Dar nu se poate face asta atât timp cât suntem pe piață. Dacă acceptăm că piața face selecția atunci trebuie să fim de acord și cu faptul că fotbalul e pe piață și atunci cei mai buni sunt plătiți pe baza competiției.

Va fi afectată industria sportivă pe viitor din cauza pandemiei, probabil destul de serios. Izolarea și frica care au fost induse în această perioadă, spun studiile de marketing, s-ar putea să afecteze vreo doi ani de zile, cel puțin, comportamentul indivizilor, care se feresc de mulțime, de posibilele infectări, chiar dacă fotbalul se joacă în aer liber. A intrat frica în oameni, iar industria spectacolelor va pierde foarte mult în următorii doi ani. Acestea sunt prognozele mondiale. Fotbalul, care este cel mai iubit sport, își pierde din spectaculozitate dacă nu se joacă cu stadioanele pline. Noi oricum aveam o problemă cu prezența pe stadioane. Dacă ne uităm la media spectatorilor în România, este una foarte mică. Fără spectatori fotbalul nu e același. În al doilea rând, această pandemie afectează viața economică. Și așa în România a fost limitată finanțarea fotbalului prin lege ani de zile. Au fost lupte ca autoritățile locale să poată sprijini fotbalul, pentru că fotbalul face parte din identitatea comunităților și este normal ca cei aleși să poată decide dacă sprijină sau nu sportul. Nu vor mai fi bani pentru sport, nici din partea autorităților, nici din partea oamenilor de afaceri și atunci fotbalul s-ar putea să fie afectat pe termen lung.

De regulă însă, crizele pot să ducă și la mai multă inspirație, pot să ducă la economii care să însemne o investiție de inteligență, de creativitate. S-ar putea ca, fără bani, să nu mai umplem campionatele noastre de jucători străini, să începem să ne uităm mai atenți la ceea ce am putea să creștem la noi și să mizăm mai mult pe jucătorii tineri, ceea ce face Federația în acest moment, stimularea juniorilor, a copiilor. S-ar putea ca din această criză, pe termen mediu, să ieșim bine, în sensul că dacă se vor mai bloca rutele de transfer de jucători din afară înspre noi, jucători care de cele mai multe ori au o valoare îndoielnică, să creem noi jucători pe care să-i putem vinde, să putem face bani în industria fotbalului, să crească cluburile și în felul acesta să avem și echipă națională. Crizele pot să aducă și lucruri bune, dar prima dată se văd lucrurile rele.

“La noi nu apare conducerea la televizor să critice atunci când echipa pierde un meci, jucătorii sunt încurajați și nu sunt dați afară pentru că și-au dat un autogol sau au greșit cu altceva”

La CFR cine credeți că este garantul performanței?

Cred că CFR-ul are câteva atu-uri. În primul rând atmosfera din club. Banii sunt plătiți la timp, înțelegerile se respectă, fiecare își face treaba lui și mai puțin încearcă să-i dinamiteze pe ceilalți sau să domine altceva, antrenorul are toate condițiile puse la dispoziție pentru a face performanță, jucătorii sunt respectați. Acestea sunt aspecte care creează un mental bun. Poți să ai un meci slab, orice echipă are zile proaste, dar noi ne uităm la rezultatele pe termen lung și vizăm constanța pe termen lung. Ceea ce vedem la CFR e tocmai constanța. Putem să jucăm în trei competiții și să aliniem minimum două echipe competitive. Și este profesionalismul lui Dan Petrescu, care, trebuie să recunoaștem, asigură performanța noastră. Există cluburi care au mulți jucători buni, cumpără jucători scumpi, dar atmosfera și alte lucruri fac să nu existe performanță. Jucătorii de fotbal sunt sensibili și atunci când nu se creează legătura dintre jucători și antrenor, între jucători și managementul clubului, cei care sunt patroni, finanțatori, când nu există armonie, rezultatele dispar. Eu cred că la noi constanța și un fel de înțelepciune ardelenească ajută performanța. La noi nu apare conducerea la televizor să critice atunci când echipa pierde un meci, jucătorii sunt încurajați și nu sunt dați afară pentru că și-au dat un autogol sau au greșit cu altceva. Asta cred că arată un pic de profesionalism și foarte mulți jucători vor să vină la noi pe mai puțini bani ca în alte părți doar pentru atmosferă și pentru că ar putea să facă performanță.

V-aș contrazice cu plata banilor la timp. Sunt probleme la CFR, jucătorii au semnate acte pentru reeșalonarea datoriilor, mai exact a primelor de campionat și cele din Europa League…

Sunt și asemenea situații. E și situația aceasta cu coronavirus. În perioada de pauză e foarte greu să plătești la fel ca atunci când jucătorii prestează munca. Întotdeauna la noi a existat o înțelegere, și din partea jucătorilor, și din partea clubului încât în mod constant lucrurile au stat bine. Există și sincope câteodată, dar astea nu sunt regula. Față de alte cluburi cred că noi am fost la Cluj responsabili și nu am stat întotdeauna prin tribunale cu jucătorii pentru că nu ne-am fi plătit înțelegerile cu ei, chiar dacă am moștenit la club contracte făcute de diverși oameni, de diverse conduceri, care poate că nu se justificau din perspectiva prestației jucătorilor, dar cred că în general managementul clubului și finanțatorii au fost corecți față de jucători și jucătorii înțeleg atunci când există sincope în finanțare. Nu e ușor să finanțezi o echipă de fotbal, mai ales la nivelul la care e CFR.

“Mi-e dor cu adevărat de un derby Steaua – Dinamo, cu tribunele pline, și mi-aș dori și un meci CFR – Steaua pe Național Arena cu tribunele pline și fără distanțare socială”

Credeți că în contextul crizei actuale va mai fi totuși cineva interesat să investească în fotbalul românesc, la CFR Cluj de exemplu?

Eu cred că da. Dezbaterea în întreaga Europă este cea a autonomiei strategice, spune un document de la Bruxelles. Ce înseamnă asta? Relocarea din China și din alte părți a unor lanțuri de aprovizionare și de producție. Eu cred că mai ales Germania, care este principalul investitor în România, va aduce și va planta tot mai multe business-uri în România, pe acest principiu, al siguranței. Partea asta a conflictului geopolitic ar putea să ne aducă nouă niște avantaje din punct de vedere economic dacă vom ști să atragem investiții. Clujul are un atu extraordinar din acest punct de vedere și cred că va evolua pozitiv. Și mai este un criteriu pe care mizez. Este nevoia de rebranding, care devine tot mai importantă în viitor. Comunitățile și marile firme după perioada de pandemie încearcă să-și creeze noi identități, legate de responsabilitate socială, responsabilitate comunitară. Echipele de fotbal sunt grupuri cu puternic impact emoțional în zona lor. Se creează identități locale sau regionale în jurul echipelor de fotbal, oamenii sunt mândri sau sunt dezamăgiți în anumite situații. Când se joacă meciurile între echipe din aceeași localitate sar scântei pentru că, există, chiar la nivel local, o tensiune foarte mare în această bătălie emoțională a identităților. Fotbalul are un mare potențial aici. Pentru că vor dispărea foarte multe firme în și după pandemie, vor fi firme noi care se vor adapta la post covid, vor fi firmele vechi care vor căuta o identitate nouă. Am văzut deja semne multe în Europa, am mulți oameni pe care îi cunosc în zona europeană și care se învârt în jurul fotbalului și în această perioadă nu a scăzut numărul celor care vor să cumpere acțiuni la marile echipe din fotbal, cele din Champions League. Sau mari firme care caută să sponsorizeze echipe de juniori sau Academii. Știu mari concerne europene care caută în Europa Centrală și de Est și au căutat și în România să sponsorizeze Academii de fotbal, unde să crească tineri, să-și construiască o nouă identitate pentru consumatorii europeni. Replierea aceasta spre Europa și strategia aceasta de autonomizare europeană care va fi în următorii 10 ani, sper să aducă și fotbalului o parte importantă din banii care vor fi investiți aici.

Vă e dor de un derby CFR – U Cluj?

Mi-e dor, deși ultimul derby pe care l-am văzut între CFR și Universitatea a fost un meci aproape plictisitor. Nu a avut nimic din tensiunea cu care eram obișnuit. Mi-e dor cu adevărat de un derby Steaua – Dinamo, cu tribunele pline, și mi-aș dori și un meci CFR – Steaua pe Național Arena cu tribunele pline și fără distanțare socială.

“Cine a fost odată în politică nu scapă niciodată de politică, chiar dacă a plecat puțin sau chiar dacă s-a retras pentru o perioadă”

Cum comentați războiul dintre LPF și FRF? Justin Ștefan și Răzvan Burleanu și-au aruncat cuvinte grele în ultima vreme.

Îi cunosc pe amândoi, și pe Justin, și pe Răzvan. Îi apreciez ca fiind doi tineri de viitor, oameni inteligenți, diferiți de alții din managementul fotbalului românesc. Chiar dacă îi cunosc și cunosc și situația din fotbal în mare, nu înțeleg deloc acest conflict. Nu îl înțeleg din nicio perspectivă, nici mizele lui, nici cine are interesul să îl întrețină. În mod normal Liga și Federația au aceleași interese, nu se intersectează prea mult în ceea ce privește activitatea și ar exista toate premisele să fie o înțelegere foarte bună între cele două instituții. Nu înțeleg cum pornește din când în când câte un tir dintr-o parte sau alta. Până la urmă toate conflictele dintre Ligă și Federație au dus la un numitor comun și lucrurile au mers înainte. Par mai mult conflicte personale decât instituționale.

Vă întoarceți în politică?

Cine a fost odată în politică nu scapă niciodată de politică, chiar dacă a plecat puțin sau chiar dacă s-a retras pentru o perioadă. Eu sunt în politică, Fac studii, expertiză, am și o identitate, am proiectele mele la care țin, proiectele legate de cum să-i sprijinim pe cei care au pierdut competiția. Sunt un intelectual de stânga și nu am plecat deloc din politică. Că voi reveni activ în conducerea unui partid, asta nu am hotărât. Nu este exclus, dar nu am hotărât încă. Dacă aș fi hotărât mi-ar fi plăcut să vă spun dumneavoastră care vă ocupați de sport, pentru că politica, de foarte multe ori, nu are fair-play. Aș prefera să spun unora care practică fair-play-ul, dar nu pot să vă dau un răspuns sigur.