Vasile Dîncu explică ce măsuri va avea programul viitorului Guvern PNL-PSD-UDMR. Ce se întâmplă cu certificatul verde

Dîncu a explicat în urmă cu câteva zile că, în acest moment, prin această coaliție de guvernare comună.

, deoarece au fost mai multe teme în care cele două grupări au avut opinii divergente.

Vasile Dîncu arată ce proiecte va avea viitorul program de guvernare. Ce se întâmplă cu certificatul verde

“Am avut un proiect la început, am sperat ca până în 18 noiembrie să putem să avem un Guvern, să depunem un jurământ.

ADVERTISEMENT

Mâine vom avea medieri pe punctele dificile, trebuie să le verificăm cu Ministerul de Finanțe, cu cei care se ocupă de o analiză a execuției bugetare.

După ce terminăm cu asta, putem să discutăm despre componența Guvernului. S-ar putea să se facă spre sfârșitul săptămânii viitoare sau maximum două săptămâni. Dacă nu, nu suntem deloc eficienți și înseamnă că nu funcționează.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte puține puncte asupra cărora nu suntem de acord, m-am gândit că vor fi mai multe la începutul negocierilor, dar după ce au venit specialiștii din cele trei partide, dacă pornesc de la principiul că nevoile oamenilor sunt importante, sunt puține diferențe.

La creșterile de pensii și salarii avem niște limite apropiate, dar, evident, PSD fiind un partid de stânga, are ca prim principiu bunăstarea oamenilor.

ADVERTISEMENT

Aici ne lovim de faptul că totdeauna cei care se ocupă de Finanțe spun că nu sunt suficienți bani. Proiectele noastre făcute acum 2-3 ani, când nu era pandemie, poate erau puțin entuziaste.

Încercăm să lucrăm cu liberalii pentru a vedea alocările prioritare și să facem și obiectivele fiecărui partid. Liberalii au propus o creștere de 6% la pensii, noi am propus o creștere de 12%, o să vedem unde ne putem întâlni.

ADVERTISEMENT

Am convenit ca pensia minimă să crească de la 800 la 1.000 de lei, aici ne-am înțeles. La Sănătate am avut niște reticențe legate de testare, dar aici ne-am înțeles.

În linii mari, acesta este proiectul, dar nu este definitiv. Premierul, fiind finanțist, ne-a zis de la început ca toate proiectele care țin de o investiție bugetară să le discutăm împreună, pentru a vedea în ce măsură avem banii.

ADVERTISEMENT

Cred că va rămâne soluția în picioare. Cred că certificatul verde va deveni o realitate pentru România, cu diverse măsuri prin care să se suporte testarea de către stat”, a declarat Vasile Dîncu la Digi24.

Dîncu, despre cota unică de impozitare: “Mai există în patru țări din UE”

“Cota unică mai există doar în patru țări din UE, noi avem acest proiect de impozitare progresivă, iar principiile lui nu pot fi negate de către liberali.

Problema este că acest proiect trebuie făcut în etape, nici nu se poate face dintr-o etapă. Suntem de acord și am găsit niște punți comune.

Noi am propus pentru început impozitarea produselor de lux sau a proprietăților de lux și aici se discută și vom vedea care este impactul acestor măsuri.

Chiar și acum nici noi nu avem cotă unică, avem impozite diferențiate pe diferende. A pune trepte și a pune niște praguri este un principiu acceptat de către toți economiștii.

Noi ținem să menținem această facilitate pentru domeniul IT, am câștigat mult din 2003 de când am implementat acest lucru. În zona construcțiilor, avem nevoie de oameni în această arie, nu cred că vom renunța la aceste facilități.

Încercăm să facem mai simplă impozitarea întreprinderilor mai mici și mijlocii, am găsit o soluție împreună, fără nicio discuție contradictorie. Nu cred că vor exista modificări esențiale referitor la taxele pe dividende”, a adăugat liderul PSD.