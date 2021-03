Vasile Stângă confirmă schimbarea şefului de la Steaua: „De la 1 aprilie va fi pensionar“

Colonelul Mădălin Hîncu nu va mai fi preşedintele CSA Steaua. Zvonuri ale demisiei sale au circulat în ultimele zile, iar Vasile Stângă a precizat în cursul zilei de vineri, 26 martie, că actualul comandant al „militarilor“ va deveni pensionar la 1 aprilie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vasile Stângă: „Bine că au schimbat comandantul. De la 1 aprilie va fi pensionar“

Din partea Clubului Sportiv al Armatei nu a existat nicio informaţie oficială pe tema schimbării conducerii de la Steaua, dar Vasile Stângă, legendă a handbalului stelist şi românesc, a dezvăluit în cadrul unei emisiuni de radio, că Mădălin Hîncu nu va mai conduce destinele clubului.

Vasile Stângă este un aprig contestatar al preşedintelui Federaţiei Române de Handbal, căruia i-a cerut demisia, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul mare inter al naţionalei a fost invitat la Radio Gold FM, unde a vorbit despre situaţia handbalului românesc, dar a oferit şi detalii din cadrul Clubului Sportiv Al Armatei.

„Apropo de licitaţiile astea publice, la Steaua, toată lumea când vine acolo trebuie să respecte legea şi le tremură chiloţii că trebuie să respecte legea. Echipamentul sportiv, de exemplu… La handbal, volei, baschet, echipamentul e diferit… ‘Nu, dom’ne! Facem licitaţie. O singură firmă’.

ADVERTISEMENT

A câştigat una coreeană de care nici nu am auzit. După aceea, asiaticii nu a putut face livrarea şi un an am jucat fără echipament. La clubul Steaua! Nu se poate aşa ceva! Sunt câteva firme specializate în handbal de la care se echipează toate formaţiile din lumea asta.

Bine că au schimbat comandantul. De la 1 aprilie, Mădălin Hîncu va fi pensionar“, a precizat Vasile Stângă, pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mădălin Hîncu, contestat de Florin Talpan

Comandantul CSA Steaua a fost recent ţinta unor atacuri din partea lui Florin Talpan. Juristul l-a acuzat pe colonelul Mădălin Hîncu de faptul că nu-şi îndeplineşte sarcinile.

„Toate aceste acțiuni împotriva mea, acțiuni de hărțuire și încercare de manipulare a opiniei publice și a suporterilor steliști, se întâmplă doar din cauza faptului că domnul Hîncu nu își îndeplinește obligațiile legale privind funcția pe care o deține”, a scris Talpan pe Facebook.

ADVERTISEMENT