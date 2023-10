Vasilică Ceterașu, cadou îngrozitor pentru soție! Cum a scăpat de divorț

Vasilică Ceterașu știe cum să își îmbuneze soția atunci când o mai supără. De data aceasta, Amalia a povestit în exclusivitate pentru FANATIK faptul că ultimul cadou primit de la soțul ei a fost cel puțin neașteptat. În plus, artista ne-a dezvăluit și ce anume o enervează la soțul ei, în special atunci când pleacă în vacanțe.

Amalia Ursu și Vasilică Ceterașu, vacanță cu peripeții

Cei doi soți s-au întors de curând dintr-o vacanță mult așteptată, în Grecia. Doar că nu a fost totul numai lapte și miere. Soția instrumentistului a dat totul din casă și ne-a spus că au avut parte și de peripeții. Iar Amalia nu a fost prea încântată de năzbâtiile soțului său. Cu toate acestea, Vasilică a făcut haz de necaz și într-un final, vacanța a fost una reușită.

Amalia Ursu, enervată la culme de soțul său: “Am de tras cu el”

Cum a fost în vacanță? Am văzut că ați fost de curând în Grecia.

– În vacanță a fost superb. O vacanță relaxantă, bine meritată. Am fost doar cu Selena. Am fi vrut să luăm și gemenii, dar deocamdată sunt prea micuți și nu putem zbura cu ei. Ne place mult mâncarea grecească, în special salatele.

Încercăm să le facem și acasă, dar nu prea ne ies. Mie îmi plac și fructele de mare, mănânc de toate. În schimb, Vasilică nu prea. El e fan mici, crenvurști și cârnați. Din păcate, Selena l-a moștenit.

Ați avut vreun moment amuzant care ți-a rămas în minte? Poate vreo peripeție?

– Am avut multe momente amuzante. De fiecare dată când mergem în vacanțe, Selena e obișnuită să vadă multe bagaje. Eu îmi iau multe haine la mine. De data aceasta m-am săturat să mai iau așa multe. Am zis să iau strictul necesar, doar ce port. Mi se întâmplă să pun multe haine și vin acasă cu ele. Port doar 5% din ele și nu are rost.

Eu am păcălit-o pe Selena și i-am spus că eu nu mai merg cu ei în vacanță, nu am haine. Iar Selena era panicată și spunea că îmi va cumpăra Vasilică altele, nu e o problemă. Zicea că ne descurcăm noi cumva, doar să vin cu ei.

Vasilică Ceterașu, prin pe picior greșit: “Face gafe”

Am văzut la un moment dat că te întreba Vasilică de ce ești mereu supărată atunci când plecați în vacanță. La ce se referea?

– Vreau să spun că de fiecare dată când plecăm în vacanță, Vasilică mă filmează fix în momentele nepotrivite. Atunci când eu sunt supărată sau nervoasă pe el. El mai întâi face câte o gafă, după care scoate telefonul și mă filmează. Foarte multă lume că altă femeie ar fi fericită să meargă în vacanțe.

Dar eu până să ajung în vacanță, am de tras cu el. Mi s-a întâmplat să mergem la aeroport și el să-și uite buletinul acasă. Numai chestii de genul acesta face. Șocuri totale. Normal că sunt supărată și stau și mă consum pentru el că nu e atent.

Soția lui Vasilică Ceterașu recunoaște: “Îmi face cadouri, nervi și stres”

Te îmbunează soțul tău cu cadouri atunci când te mai supără?

– Mă îmbunează Vasilică zilnic. De când se trezește, până adoarme. Cu cadouri, cu nervi, cu stres, toate la pachet, all inclusive. ( n. red. râde)

Care este ultimul cadou pe care ți l-a oferit și ți-a intrat la suflet?

– Ultima dată am primit de la el o ladă cu mâncare de fasole. Mi-a adus-o ca să o gătesc. Asta mi-a făcut cadou, foarte original. A luat să am pe toată iarna. Am zis că nu mai fac, s-a terminat cu fasolea, schimbăm meniul.

Fiica lui Vasilică Ceterașu își moștenește părinții la talentul muzical: “Face vioară”

Văd din postările tale că și Selena e tare cochetă. Ți-a spus ce ar vrea să se facă atunci când va crește mare?

– Selena îmi spune în fiecare zi că vrea altă meserie. Vrea coafeză, makeup artist, cântăreață, doctoriță, polițistă. În fiecare zi se trezește cu alte idei. Dar . Îi plac foarte mult și produsele de makeup. Are foarte multe rujuri. Își face în fiecare seară înainte de culcare câte o mască de hidratare. Eu rămân șocată atunci când o văd. Sunt impresionată de câte chestii știe.

Dar ți-ar plăcea să vă calce pe urme? Ție și lui Vasilică? Să devină artistă?

– Chiar are talent în direcția asta, iar nouă ne-ar plăcea mult să urmeze această carieră. Ea acum a început clasa a 3-a și e elevă la Liceul de arte din Baia Mare. Face vioară, iar pe viitor va face și pian și canto.

Amalia Ursu și Vasilică Ceterașu își dedică tot timpul gemenilor: “Nu prea avem timp”

Știu că ești o mămică super ocupată, dar am văzut că ai scos și o piesă nouă. Cum au reacționat fanii?

– Oamenii au reacționat foarte bine. Din păcate timpul nu ne permite acum să facem atât de multe ca anii trecuți. Eram zilnic la studio și înregistram. În anii trecuți, în perioada aceasta deja ne pregăteam cu colindele.

Dar acum, pentru că au venit și gemenii, stau mai mult în casă, nu prea am timp să ies. Mai răruț, că e mai drăguț, facem cum se poate, până mai cresc ei. Melodia pe care am lansat-o acum are un mesaj pentru toată lumea. Sigur vor fi multe persoane care se vor regăsi în ea.

În perioada aceasta pui murături, faci zacuscă, gemuri, cum fac majoritatea gospodinelor?

– Din păcate eu nu am activități de genul acesta. Nu reușesc, nu am timp să mă împart și cu copiii și cu restul. Ei au program, când mănâncă, când dorm. Îi scoatem afară, seara la băiță. Avem ca un ritual zilnic.

Pe lângă asta, trebuie să mă ocup și de Selena. Are teme de făcut, avem de citit, să studiem. Dar am noroc cu mama mea și soacra mea. Ele pun murături, fac toate bunătățile, apoi vin la mine și mi le aduc pe toate în lădițe.

Ești o norocoasă, în cazul ăsta.

– Da, chiar sunt norocoasă. Eu trebuie doar să spun că vreau zacuscă de fasole, de legume și mi se umple cămara. Asta așa, ca prin magie, hocus pocus, am de toate în cămară.