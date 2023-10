Plăcerea vinovată a celebrei Anca Serea: ”Am ciocnit amândoi”

Anca Serea are mare grijă la alimentația ei și a familiei sale. Frumoasa prezentatoare nu consumă niciodată alcool, în schimb are o plăcere vinovată, căreia nu îi poate rezista. În exclusivitate pentru FANATIK, vedeta ne-a dezvăluit secretul. Este vorba despre băutura extrem de îndrăgită de români în perioada toamnei, mustul.

Anca Serea adoră mustul: “Îmi aduce aminte de copilărie”

Soția lui Adi Sînă nu bea alcool nici măcar la ocazii speciale. Cu toate acestea, îndrăgește băutura toamnei, preferată de mulți români. Mustul este una dintre slăbiciunile ei și ciocnește cu drag câte un pahar, împreună cu soțul ei.

ADVERTISEMENT

“Eu nu sunt chiar atât de gospodină încât să fac zacuscă sau să pun murături. Când eram mică o mai ajutam pe mama, acum le face doar ea. Nu mai am timp să pun și murături, din păcate.

Cred că toate vin la vârsta lor, iar eu deocamdată nu am timp de așa ceva. Nu am un preparat preferat de toamnă, dar noi am început să facem în această perioadă salată de varză cu mult morcov.

ADVERTISEMENT

Este o salată clasică, dar are foarte multe vitamine și este perfectă pentru acest sezon. Ne plac castraveții murați, conopida, murăturile, în general, le consumăm cu mare plăcere. Eu nu beau niciodată alcool, în schimb îmi place mustul.

Chiar mi-a adus soțul meu acasă niște must, de la un eveniment. Am ciocnit amândoi un pahar. Mustul îmi aduce întotdeauna aminte de copilărie. De fiecare dată când beau am un sentiment de nostalgie”, a declarat Anca Serea pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Lecție de stil și eleganță marca Anca Serea: “Aleg culori nemuritoare”

Suntem obișnuiți cu aparițiile sale care emană feminitate și eleganță. Anca Serea a împărtășit cu noi secrete de stil, care o ajută . Vedeta are un stil clasic, care i se potrivește ca o mănușă. Iar pe perioada toamnei, prezentatoarea preferă culori simple, în concordanță cu nuanțele din natură.

“Articolul meu vestimentar preferat este rochia. Însă toamna optez pentru paltonul din cașmir, pe toate culorile. Dar în special nuanțe clasice, ivoire, camel. Adaptez nuanțele în funcție de anotimp. Eu sunt în general o fire mai conservatoare în ceea ce privește vestimentația și culorile.

ADVERTISEMENT

Îmi place să merg pe elemente clasice, și datorită vârstei și profesiei. În plus, mi se potrivesc mie ca personalitate. Îmi plac culorile nemuritoare, tonuri de bej, gri, bleumarin.

Chiar și negru, pentru toamnă, mi se pare foarte elegant. Eu vara port cam aceleași nuanțe, cu câteva mici excepții. Cu toate că nonculoarea mea preferată pe timpul verii rămâne albul”, a mai adăugat Anca Serea.

Anca Serea, împotriva schimbărilor de look: “Sunt conservatoare”

Frumoasa șatenă spune un “Nu” vehement atunci când vine vorba de În special atunci când vine vorba despre păr. De-a lungul anilor și-a păstrat aceeași coafură.

Iar podoaba capilară a vedetei nu a suferit transformări radicale. În plus, Anca Serea ne-a mărturisit că nuanța părului său este naturală, într-o proporție destul de mare. Iar vopseaua pe care o folosește este una specială, cu ingrediente naturale, organice.

“Așa cum spuneam, eu fiind mai conservatoare din fire, nu fac schimbări mari. Chiar și nuanța părului e aceeași dintotdeauna. La această vârstă, părul meu e în proporție de 70% natural. Folosesc o vopsea organică, pe care eu o produc, în aceeași nuanță cu cea pe care o am în mod natural.

Mereu părul meu a fost în nuanțe de șaten și nu cred că voi schimba lucrul acesta. Nu am fost niciodată tentată să îmi schimb culoarea părului. Deoarece stilul meu e clasic, nici nu cred că m-aș simți vreodată confortabil cu vreo schimbare drastică de look”, a mai spus Anca Serea pentru FANATIK.