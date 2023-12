Vedetă din România, terorizată în trafic, în mijlocul Capitalei! De disperare, a fugit direct la Poliție

Raluca Podea, una dintre cele mai senzuale vedete de la noi, a trecut printr-o sperietură soră cu moartea. Astăzi, 28 decembrie 2023, ea a fost șicanată în trafic, în mijlocul Bucureștiului, de un motociclist. Disperată, starleta a mers la Poliție.

Raluca Podea, șicanată în trafic! Vedeta, terorizată de un motociclist, în centrul Capitalei

Raluca Podea a avut o zi de coșmar. Aflată în mașină, în centrul Capitalei, alături de mama și de fiul ei, s-a văzut victima unei agresiuni. Agresiune care, susține ea, nu are nici cea mai mică idee de la ce ar fi pornit. Mai exact, un motociclist a terorizat-o pe o distanță destul de mare.

Acesta a fost motivul pentru care Raluca Podea a mers la Poliție. Speriată din cale afară, vedeta a apucat totuși să facă și câteva declarații publice, pentru FANATIK. Raluca Podea ne-a declarat că îl acuză pe respectivul motociclist de amenințare și chiar de lipsire de libertate.

”I-am făcut dosar penal. Amenințare și lipsire de libertate. Din partea unui conducător de motor. Pur și simplu am schimbat banda de mers din banda 1, în față la Marriot, el a făcut slalom printre mașini, a venit paralel cu mine. Semnalizasem, tot.

Era un puști, de 17 ani, cu permis A1, bine că l-am filmat. Credeam că se oprește când vede că e filmat, dar mai rău l-a întărâtat. M-a făcut proastă și că o să îmi arate el mie și la celelalte două semafoare și m-a șicanat. Mi-a dat în mașină și în oglindă. Mi-a zis că mă bate de mă rupe”, ne-a spus Raluca Podea.

”S-a pus perpendicular de mașina mea, m-a amenințat. Iar am vrut să mă opresc la Prosper (zona 13 septembrie din București, n red.). L-am văzut că vine și m-am blocat în mașină. Eram cu mama și cu fiul meu în mașină.

El a venit și mi-a blocat mașina ca să nu mai pot să ies din parcare, în momentul în care eu am sunat la 112, pentru că m-am speriat, nu mai aveam posibilitatea de a pleca deloc din parcare.

Când a venit poliția, am coborât și l-am întrebat dacă mai vrea să mă bată. Nu am pățit niciodată în viața mea așa ceva”, ne- .

Ralcua Podea vrea dreptate

După ce a sunat la numărul de urgență, iar motociclistul – probabil – a abandonat intențiile necurate, Raluca Podea mai vrea un singur lucru. Ca Poliția să îi facă, într-un fel sau altul, dreptate. De altfel, a mărturisit ea, acum va depune reclamație împotriva bărbatului care a terorizat-o și mama sa.

”I s-a deschis un dosar penal și se vor face cercetări. Cert este că am tras o spaimă și o panică care nu este normal. Fiind în trafic, nu am răspuns la nimic ce se întâmpla și nici amenințărilor lui. Nu este normal și m-am speriat foarte tare. De asta am vrut să vin la poliție și să se facă demersurile legale.

Sunt foarte speriați (fiul și mama ei, n. red.), sunt în mașină și o să merg să îi conduc acasă. Apoi o să aștept să o cheme domnul comisar și pe mama să depună plângere.

I-au luat deja amprente, o să o pățească sper. Nu mă interesează bani, nimic, vreau să se învețe minte și să nu mai facă așa ceva”, pentru FANATIK.

Conform legii, șoferii care adoptă un comportament agresiv sau îi șicanează pe alții în trafic sunt pasibili de amenzi care pot ajunge până la 2.900 lei. Dacă va fi dovedită acuzația de amenințare a motociclistului, acesta riscă, conform Codului Penal, închisoare de la trei luni la un an și o amendă.

Dacă lipsirea de libertate, cea mai gravă acuzație, va fi probată, agresorul Ralucăi Podea poate primi de la unul la șapte ani de închisoare. Iar dacă toate trei acuzațiile vor fi probate, situația bărbatului care a terorizat-o pe Raluca Podea nu va fi deloc una ușoară.