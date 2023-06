Raluca Podea, despre regrete și neîmplinirile vieții! Ce și dorește din tot sufletul: ”Nu mai stăteam în România”

Raluca Podea este o mămică tânără, însă deja se gândește la momentul în care va deveni soacră. În interviul în exclusivitate pentru FANATIK, blondina povestește totul despre greutăți, regrete și planuri de viitor. recunoaște că una dintre cele mai mari dorințe ale sale este să aibă o fetiță. Ce planuri de viitor are, dar și care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească bărbatul din viața sa.

Raluca Podea recunoaște: “Dacă nu îl aveam pe David, plecam din România”

Ai devenit mămică la o vârstă destul de fragedă. Ți-a fost greu să îl crești singură pe David?

– Da, da am devenit mamă de tânără. La 19 ani m-am căsătorit, la 21 l-am făcut pe David, iar la 23 de ani am divorțat. A ținut tot procesul din doi în doi ani. A fost greu. Cine spune că are copil și este ușor înseamnă că are un stâlp în spate și nu duce lipsă de nimic. Eu mi-am crescut copilul singură, l-am educat singură. M-a ajutat și mama, nu am ce spune. Dar cei 7 ani de acasă vin de la tine, ca părinte.

Ai simțit în vreun moment că ți-au fost răpiți anii tinereții?

– Sinceră să fiu, acum am realizat, la 36 de ani. Până acum nu am simțit. A trecut timpul atât de repede, încât nici nu știu. Pur și simplu am trăit clipa. Dar da, am momente când mă gândesc la asta. I-am și reproșat lui David: “Dacă nu mai erai tu, nu mai stăteam în România, plecam”. Voiam să plec undeva unde să-mi schimb viața și să fac altceva decât ceea ce fac în România.

Încă ai în plan să părăsești România?

– M-am gândit la asta. Dar nu știu, pentru că David încă este cu școala. El face canto clasic. E mai complicat, pentru că am investit mult în el, iar dacă plecăm, ar însemna să se ruineze tot ce am făcut și nu vreau asta. Eu am muncit foarte mult pentru ca David să ajungă în punctul în care este astăzi.

Raluca Podea, o viitoare soacră “sclifosită”

Ești pregătită ca David să îți aducă acasă o viitoare iubită?

– El a început să vorbească din ce în ce mai mult la telefon, are o fetiță cu care vorbește. Nu pot să zic că sunt pregătită. Cred că aș fi genul acela de soacră mai sclifosită. Nu aș vrea să-mi aducă acasă vreo tatuată sau ceva de genul acesta. M-am gândit, da, clar.

I-ai dat sfaturi fiului tău în legătură cu partea amoroasă?

– Să știi că i-am spus lui David ca întotdeauna între un cactus și un trandafir, să aleagă floarea cea mai durabilă. De ce? Deoarece cactusul trăiește mult mai mult și îți face viața mai frumoasă pe timp îndelungat. Pe când trandafirul este frumos la început, dar după aceea se ofilește foarte repede. L-am învățat și pe David că nu neapărat ambalajul contează, ci sufletul omului. Că mai vine și cu o frumusețe aparte, asta e altceva, dar să nu caute doar frumusețea exterioară. Ce contează cu adevărat e frumusețea interioară. Cunosc multe femei frumoase care sunt rele. Dacă e frumoasă și la suflet, e perfect.

Te vezi ieșind la cafele cu viitoare noră sau să îi dai sfaturi?

– Da, cu siguranță. Merită să fac asta dacă e o fată bună. Dacă nu e, nu aș putea să fac asta. Le scot acum pe toate la cafea? Nu știu cum o să fie când o să vină David acasă și o să-mi spună să plec, că vine cu vreo fată. Cred că o să fie ciudat atunci.

“Toată lumea crede că David este iubitul meu sau fratele meu”

Ce spun prietenii lui David când te văd?

– Să știi că ezit acum să mai ies cu el în oraș, înainte îl luam cu mine peste tot. Am fost în Italia, pentru că David trebuia să studieze cu un profesor de acolo și vreau să zic că toată lumea spunea că este iubitul sau soțul meu.

Tocmai pentru că ești tânără, lumea te confundă cu sora sau iubita lui David.

– Da, da, mi se întâmplă mereu. Toți spun ori că suntem frați, ori că este iubitul meu. De curând am fost la o companie telefonică și m-au sunat a doua zi și mi-au spus că am venit cu soțul. Le-am spus că nu este soțul, este copilul meu. Dar se întâmplă des lucruri de genul acesta.

Ești o mămică tânără, este David unul dintre motivele pentru care ai grijă să te menții așa?

– Sunt zile în care ies din casă nemachiată, ies cu părul prins, într-un anume fel. David mereu mă ceartă și îmi spune să nu vin așa la școală. Eu îl duc la școală și îmi spune să îl las la colț dacă nu sunt aranjată. El este foarte important în viața mea. E o parte masculină și îl ascult de câte ori pot. Mereu îmi spune că am multe bijuterii, pantofi și îmi spune să le port.

David este foarte atent la cum mă îmbrac, cum arăt, mai mult decât mine. Poate nu am mereu chef să mă aranjez. Cu toții avem zile mai bune, mai proaste, cu bucurii, supărări și nu mereu vreau să mă machiez sau să mă îmbrac într-un anume fel. Dar David mereu mă atenționează.

Ce proceduri estetice face Raluca Podea pentru a-și menține frumusețea

Ce proceduri faci, pentru a arăta mereu bine?

– Eu nu fac neapărat ceva anume ca să mă întrețin. Mai merg pe la masaje corporale, la tratamente. La față îmi fac cam o dată pe an botox și buzele tot o dată pe an sau la doi ani. Dar foarte natural, nu mi le mai fac așa cum mi le făceam. Părul mi-l coafez acasă. Am lucruri pe care le fac singură, pentru că sunt mai perfecționistă. Mă vopsesc cam o dată pe an. Nu fac ceva în mod special. Dar am un ritual, încerc să am grijă.

Investești mult în produsele de îngrijire a tenului?

– În ultima vreme da. Înainte eram pe premisa: “lasă că mă duc și îmi bag o fiolă de acid hialuronic”. Dar nu e așa. Pentru că azi bagi o fiolă, mâine o fiolă, dar de fapt nu se repară nimic. Ajungi să îți pui o cantitate mai mare și pielea se lasă. Încerc să mă apuc și de sport, pentru că nu am mai făcut sport de foarte mult timp și sunt așa în pregătiri la capitolul acesta.

“Îmi doresc o fetiță, să-mi ducă frumusețea mai departe”

Ți-ai mai dori copii pe viitor?

– Da, bineînțeles. Îmi doresc o fetiță, să îmi ducă frumusețea mai departe, așa se spune. O cunoștință de a mea mi-a spus că trebuie să înțeleg că e cazul să fac o fetiță, să-mi ducă frumusețea mai departe. Eu zic da, dar e ușor de făcut?

Dar mireasă, te-ai vedea în viitorul apropiat?

– Da, clar. Păi eu nu am fost mireasă, am făcut doar cununia civilă, cununia religioasă nu am făcut-o. Deci clar, mi-aș dori să fiu mireasă.

Te simți împlinită acum din punct de vedere sentimental?

– Știi cum e, niciodată nu simți că ești îndeajuns de împlinită. Întotdeauna când reușim să avem ce ne dorim, vrem și mai mult. Sunt bine și sunt împlinită, dar nu pot spune că mă simt împlinită la maxim.

“În ziua de astăzi, bărbații nu prea mai muncesc”

Cum ar arăta bărbatul ideal din punctul tău de vedere? Ce criterii ar trebui să îndeplinească?

– În primul rând să fie sincer. Să fie fidel, să fie muncitor. În ziua de astăzi, am văzut cu toții că bărbații nu prea mai muncesc. Este foarte important ca . Vreau să fie la același nivel cu mine, că nu aș putea niciodată să fiu cu un bărbat sub nivelul meu. Deși am făcut această greșeală în trecut, nu o voi mai face.

Care este lucrul care te deranjează cel mai mult la un bărbat?

– Minciuna și extravaganța. Nu îmi plac bărbații care sunt extravaganți sau care vor să pară ceea ce nu sunt.

Raluca, care este cel mai mare regret al tău?

– Nu cred că am, nu am de ce. Să îți spun ceva, întotdeauna am fost împlinită și fericită pentru că am făcut copilul atât de tânără și am putut să am pe cineva aproape lângă mine. Orice s-ar fi întâmplat, nu știu, dacă plângeam, el venea și îmi ștergea lacrima. Poate că am anumite regrete doar că am cheltuit mai mulți bani decât trebuia. Mi-am cumpărat bijuterii și genți, mașini și puteam să fac altceva cu acei bani. Dar asta e, mi-am trăit viața cum am vrut.

“Pe viitor cred că vom pleca în Țările Nordice”

Unde te-ai vedea peste 10 ani?

– Dacă termină copilul meu aici cu școala și vrea să studieze în afară, probabil în Țările Nordice. Pe acolo va trebui să mergem.

Poate și căsătorită și cu fetița, pe care spuneai că ți-o dorești…

– Da, exact. Bine, fetița trebuie să fie acum, că trece timpul. Diferența va fi foarte mare între copii și nu aș vrea. Nu vreau să fiu bătrână cu copil mic. Nu m-am gândit la un nume pentru fetiță, nu m-am dus cu gândul atât de departe.

Raluca Podea, despre cea mai mare dorința a sa: “Îmi doresc o familie”

Care este cea mai mare dorință pe care o ai în momentul de față?

– Am tot căutat în ultima perioadă. Eu am terminat facultatea, mi-am scos carnetul de antrenor și am tot vorbit , să fie un job bun. Am vrut să schimb zona asta de tv cu ceva mai relaxant. Îmi doresc ceva care să nu mă țină așa, mereu în priză. Mi-aș dori o familie. Asta este una dintre cele mai mari dorințe ale mele. Este cea mai importantă familia și să ai pe cineva acolo lângă tine.

Ce planuri de viitor ai?

– Sincer, nu îmi mai fac planuri. Trăiesc clipa și momentul. Întotdeauna când îți faci planuri, poate reușești să le duci la bun sfârșit, poate nu, și atunci suferința este mult mai mare. Prefer să nu îmi mai fac niciun fel de plan. Vom merge în Grecia, la o nuntă, la sfârșitul lunii. În vacanță nu știu, dacă simțim nevoia, ne luăm bilete și plecăm câteva zile undeva. Nu e ca și când plecăm doar vara. Nu merg mereu cu David în vacanțe. Mai merg și fără el.

Cu prietenele mele nu am mers în vacanță, deoarece a trebuit să plec în Italia cu David, să studieze pentru ceea ce urmează. Nu am reușit să merg în acea vacanță cu fetele, dar mi-ar plăcea, să mă mai detașez. Vreau să mă duc undeva să mă descarc așa, să fiu doar eu cu gândurile și visele mele.