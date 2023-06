Raluca Podea, în lacrimi la un an de la moartea tatălui! Ce experiență paranormală a avut: ”Venise acasă”

Raluca Podea își amintește cu lacrimi în ochi de tatăl său, care s-a stins din viață în urmă cu un an. În exclusivitate pentru FANATIK, vedeta a povestit cum i s-a arătat regretatul ei tată după moarte. În plus, blondina și-a amintit întâmplări din copilăria frumoasă pe care a trăit-o.

Raluca Podea, vizitată de tatăl trecut în neființă

Vedeta povestește că după ce și-a pierdut tatăl, a fost martora unui eveniment mai deosebit. Camerele de filmat montate la ea acasă au surprins imagini cu spiritul tatălui ei. Raluca Podea recunoaște că s-a speriat, dar în același timp simțea că tatăl ei s-a întors acasă, cu sufletul.

“Tatăl meu, înainte să moară avea același vibe pe care îl avea și înainte. M-au sunat de la spital noaptea și mi-au spus că a intrat în comă. Îl visez foarte des pe tata. Timp de 40 de zile l-am visat doar în alb și negru. După care am început să îl visez ca și cum ar fi făcut încă parte din viața noastră.

Eu aveam montată o cameră de luat vederi acasă, în fața patului, unde dormea tata. Era doar copilul meu acasă. Camera aceasta se mișcă pe senzori, noi am lăsat-o așa. Chiar și acum e la mama mea. Copilul m-a sunat și mi-a spus că se mișcă camera, să mă uit repede pe imagini.

Când am auzit, m-am speriat, îți dai seama, pentru că nu era nimeni în cameră. Copilul era la baie, mama era afară cu cățeii. Când m-am uitat pe cameră, în același timp cu copilul la telefon, am înlemnit. A venit efectiv un abur. Tatăl meu obișnuia să poarte șepci. Chiar și atunci când l-am înmormântat, l-am înmormântat cu o șapcă cu albastru și alb.

Vreau să spun că exact așa a venit acel abur. Și se vede pe filmare că este un cap. Eu am înnebunit, fiul meu nu avea nicio treabă. Dar tata venise acasă, sufletul lui, energia. Noi suntem energie cu toții, la urma urmei. Am vorbit, am întrebat, am arătat filmulețul și altora”, a declarat Raluca Podea pentru FANATIK.

Raluca Podea, în lacrimi: “Îmi pare rău că nu l-am îmbrățișat de rămas bun”

Vedeta recunoaște că nu a reușit să își ia rămas bun de la părintele ei așa cum și-ar fi dorit. Cu toate acestea, Raluca Podea i-a fost alături tatălui său de când acesta s-a îmbolnăvit. Pentru a-l proteja, blondina nu i-a spus niciodată tatălui ei de ce boală suferă.

“Chiar și acum am momente în care i-aș fi spus că îl iubesc sau poate aș fi fost mult mai apropiată de el. Aș fi vrut să îl îmbrățișez înainte să meargă la spital. Lucru pe care nu l-am făcut pentru că l-au luat foarte repede. I-am spus: ‘Pa tata, te iubesc!”. Nu a fost îmbrățișarea aceea cum ar fi de rămas bun. Băiatul meu și-a luat rămas bun de la el.

Era la școală și i-am spus să vină repede acasă. În ultima perioadă am avut o relație apropiată, eu cu tata. El a fost un om mai puternic, mai ursuz. Îl interesa de noi, dar nu era genul acela cum a fost mama cu noi, sau cum sunt poate alți tați.

Dar în perioada în care el a fost bolnav, eu l-am dus peste tot, operații, doctori, medici. Eu intram prima și vorbeam cu medicii, apoi intra el. Tatăl meu nu a știut niciodată de ce boală suferă”, a mai spus .

Vedeta a avut o copilărie fericită: “Tata lucra în Germania și ne aduce de toate”

Raluca Podea și-a amintit cu drag de anii copilăriei. Au fost ani frumoși, în care nici ei, nici fratelui ei geamăn nu le-a lipsit mai nimic. Chiar dacă părinții au divorțat când Raluca și fratele său aveau doar 6 luni, au rămas împreună de dragul copiilor. Iar tatăl, plecat în Germania, avea grijă ca cei doi copii să aibă de toate.

“Copilăria noastră a fost foarte frumoasă. Mama este divorțată de tata de când aveam noi șase luni, eu mai am un frate geamăn. Dar mama, de dragul nostru, ca noi să creștem bine și frumos s-a împăcat cu el, dar nu s-au mai recăsătorit. Au fost fericiți, tata nu pleca de acasă, el lucra foarte mult în străinătate. Când venea, ne aducea de toate, dulciuri, păpuși, pe care și acum le păstrez. El lucra în Germania și ne aducea ceea ce nu exista în România, eram super încântați și fericiți”, a spus Raluca Podea pentru FANATIK.

Raluca Podea, năzbâtii din copilărie: “Era să dăm foc la casă”

Atât Raluca Podea, cât și fratele său geamăn, s-au bucurat de o copilărie frumoasă, fără lipsuri. Iar cum tatăl plecat în străinătate le aducea de acolo tot ce era mai nou și ce nu se găsea în România, cei doi frați erau în culmea fericirii. Cu toate acestea, copilăria lor nu a fost lipsită de peripeții.

“Țin minte când aveam vreo 8 ani, ne-a adus jocul ‘Mario’. Eram foarte încântați și eu și fratele meu. Nu ne mai puteam dezlipi de acel joc. Îmi aduc aminte că era vară, iar noi trebuia să plecăm la mare, iar fratele meu se juca mereu pe joc.

Nu voia să îl lase, cu toate că noi eram cu bagaje, cu tot, trebuia să plecăm în vacanță. Într-o altă zi făceam cartofi prăjiți și era să dăm foc la casă, din cauza acelui joc. Avem experiențe foarte interesante din copilărie și multe peripeții. Sunt amintiri frumoase, pe care le păstrez cu drag în suflet”, a adăugat .

Raluca Podea și-a dorit să devină gimnastă: “Este cel mai mare regret al meu”

Puțini sunt cei care știu că frumoasa blondină a făcut gimnastică de performanță în copilărie. Era cea mai buna la gimnastică, dar cu toate aceste, a fost nevoită să renunțe. Raluca Podea spune că regretă faptul că nu a mai continuat, deoarece ar fi putut .

“Când eram mică, eram gimnastă, am făcut gimnastică de performanță. Tatăl meu și mama mea au fost super încântați și m-au susținut. Apoi tatăl meu a plecat în Germania, s-a întors și nu m-a mai lăsat să merg. Eram cea mai bună la gimnastică. Pleca profesorul și rămâneam eu în locul lui, să îi țin locul.

Chiar regret că nu am continuat cu gimnastica, îmi pare tare rău că nu am continuat. Cred că pot spune că acesta este unul dintre cele mai mari regrete ale mele, dacă e să vorbim de parte asta profesională. Dacă aș fi continuat cu gimnastica, cine știe, poate eram pe alte podiumuri”, a povestit Raluca Podea pentru FANATIK.