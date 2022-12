Vedetele Vocea României, show total la Protevelion! Valeria Marcu și Andra Botez visează la un 2023 fantastic

Andra Botez și Valeria Marcu nu au câștigat Vocea României, dar concursul a fost o rampă de lansare. Pentru ele, viața de vedetă de abia a început, iar de Revelion, fac show la Pro TV. Pentru FANATIK, au făcut dezvăluiri despre cum arată această perioadă magică a sărbătorilor pentru ele.

De la finala Vocea României la Protevelion. Valeria Marcu și Andra Botez, show de excepție la Pro TV

În noaptea dintre ani, , cu distracție, voie bună, jocuri și vedete numai una și una. Pe lângă asta, telespectatorii atenți, care găsesc toate cele cele 6 indicii care apar pe ecran și se înscriu pe prindeindiciul.protv.ro, au șansa să câștige și un premiu în valoare de 10.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Printre numele celebre și consacrate ale postului de televiziune, precum Andra, Smiley, Andreea Esca, Andi Moisescu, Anna Lesko și Emil Rengle, la Protevelion iau parte și Andra Botez și Valeria Marcu, două dintre cele mai bune concurente ale ultimului sezon Vocea României.

Ele nu au câștigat concursul, , dar s-au bucurat din plin de experiență, iar drumul lor către succes și notorietate de abia acum începe.

ADVERTISEMENT

FANATIK a vorbit cu amândouă și aflat câte ceva despre ele, cum arată sărbătorile acum, cum arătau pe vremuri, dar și ce așteptări au de la anul care vine.

Valeria Marcu are așteptări mari de la anul care vine

Chiar dacă dorința de Crăciun a Valeriei Marcu, aceea de a câștiga Vocea României, nu s-a îndeplinit, ea are planuri mari pentru 2023 și crede că ambiția o va duce acolo unde își dorește.

ADVERTISEMENT

Ce tradiții de Anul Nou respecți cu sfințenie? Dar care sunt tradițiile pe care le știi, dar nu le respecți?

– În Republica Moldova, cea mai respectată tradiție e „umblatul cu uratul”. Noi avem o familie numeroasă și ne strângem toți verișorii în câteva mașini. O mașină clar nu ne ajunge. Plecăm la cei din familie să le urăm de bine, să primim bomboane și bani. Eu, fiind cea mai „cântăcioasă” din familie, mereu îi colind, chiar dacă aceasta nu este o tradiție ce se face de Revelion. Altfel nu se poate, toți așteaptă la sfârșit colinda mea.

ADVERTISEMENT

Însă printre tradițiile pe care nu le respect se numără plugușorul, umblatul cu capra și Mascații. Mai există si superstiții, precum nu trebuie să cheltui foarte mulți bani sau să arunci din casă. Eu, fiind într-o legătură armonioasă cu banii, nu prea pot să-i las să stea cuminți în portofel.

ADVERTISEMENT

Cum arată sărbătorile ideale pentru tine?

– Sărbătorile ideale pentru mine sunt cele în care sunt acasă, cu toată familia. Mama face fel de fel de bucate ca să fie masa plină, iar tata aprinde televizorul și toată noaptea ne uităm pe PRO TV. Chiar dacă sunt o adeptă a petrecerilor, în seara dintre ani sufletul meu cere liniște și pace în casa unde am copilărit și am început totul.

Valeria Marcu: „Vreau să ajung departe”

Cum vei sărbători Revelionul anul acesta?

– Sper că de Revelion voi ajunge acasă la mama și poate o voi convinge să mergem la o petrecere să ne distrăm și să dansăm toată noaptea așa cum îmi place mie, dar după ce vom întâlni seara dintre ani acasă cu ochii pe PRO TV și cu cupa de șampanie în care ardem o mică foiță cu dorințele pentru un nou an, care sperăm să se îndeplinească.

Îți pregătești rezoluții pentru 2023? Dacă da, care sunt acestea?

– Eu sunt o persoană foarte visătoare și cu scopuri bine propuse, iar pentru anul 2023 îmi doresc să fie cel mai frumos din viața mea. E un an special pentru mine, deoarece voi împlini 23 de ani pe data de 23 în anul 2023, iar asta înseamnă ceva magic în mintea mea.

Vreau să ajung departe, să mă audă o lume întreagă și să fac piese care vor ajunge în top cele mai populare, aceasta ar fi cea mai mare împlinire care sper să devină realitate cât mai repede.

Cum a aflat Valeria Marcu că nu există Moș Crăciun: „ A fost o seară plină cu lacrimi”

Povestește-ne, te rog, o întâmplare amuzantă de care ai avut parte în preajma sărbătorilor.

– Cea mai amuzantă întâmplare este din copilărie: cum am aflat că nu există Moș Crăciun. În seara de Ajun, trebuia să plecăm la o petrecere și eu voiam sa-i aștept pe toți ca să ieșim odată din casă. Însă mama i-a spus tatei să ieșim înainte că vine ea singură după.

Mama era destul de agitată și nu înțelegeam de ce, dar eu m-am furișat și am venit înapoi în casă și am văzut că sub brad deja erau cadouri, iar mama nu a vrut să recunoască că ea le-a pus… a fost o seară plină cu lacrimi, dar și cu zâmbete… după ce am despachetat cadourile.

Te rog să transmiți un gând pentru cei de acasă în legătură cu anul care vine.

– Cu speranța că Anul Nou va fi mai bun decât 2022, vă trimit urări de bine însoțite de îmbrățișări și pace, deoarece cu toții înțelegem cât de importantă este pentru toți.

Fie ca toate visele pe care le făuriți în această zi magică să se împlinească și drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire și belșug! La mulți ani 2023 și hai cu PROTEVELIONUL!

Andra Botez a ajuns până în finala Vocea României și vrea să-și lanseze album în 2023

Andra Botez nu este de ieri de azi în muzică și chiar dacă nu a plecat de la Vocea României cu marele premiu, planurile din 2023 se îndreaptă tot către domeniul artistic, după cum a dezvăluit chiar ea pentru FANATIK.

Ce tradiții de Anul Nou respecți cu sfințenie? Dar care sunt tradițiile pe care le știi, dar nu le respecți?

– Ca orice român, îmi place să respect întâlnire de familie, la masă, degustând cele mai bune preparate de sezon și specifice sărbătorilor. Totuși, de foarte multe ori, mi se întâmplă să absentez datorită evenimentelor la care sunt solicitată să cânt și atunci mă bucur de specificul ales locului unde sunt și de prietenii pe care îi am în trupă.

Cum arată sărbătorile ideale pentru tine?

– Ooo, clar că acasă, alături de cântecele colindătorilor, de gustoasele sărmăluțe, minunatele pozne ale copiilor, nebunia desfacerii cadourilor și muuultă ciocolată.

Îți pregătești rezoluții pentru 2023? Dacă da, care sunt acestea?

– Avem deja în plan terminarea celui de-al doilea album de compoziții, filmarea unor live session-uri alături de trupa mea, dar, mai ales, o mai bună organizare a timpului încât eu și soțul meu să fim părinții de care au nevoie fetele noastre.

Andra Botez, gânduri bune pentru toți cei care o îndrăgesc: „Bucurați-vă de prezent!”

Povestește-ne, te rog, o întâmplare amuzantă de care ai avut parte în preajma sărbătorilor.

– Mi-am dorit foarte mult să-mi vopsesc părul, dar în același timp să-l și protejez. Mare frică am să nu-mi stric părul. La recomandarea cuiva am ales să folosesc un nuanțator. Entuziasmată de idee, am dorit o culoare mai intensă și nu am ținut cont de instrucțiuni, așa că m-am ales cu o culoare roșie intensă, atât în păr, cât și pe gât și hainele albe purtate la petrecerea de sărbători.

Te rog să transmiți un gând pentru cei de acasă în legătură cu anul care vine.

– Bucurați-vă de prezent, iubiți-vă familia, protejați-vă inimile și gândurile citind și călătorind și investiți în pasiunile pe care le aveți!