Veronica și Viorel Stegaru au coronavirus. Mirela Vaida are rezultat negativ la primul test: „Veronica nu avea febră, doar o stare de rău”

Mirela Vaida a oferit toate răspunsurile pe care oamenii le așteptau în legătură cu situația de la Acces direct, unde doi dintre invitații permanenți au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus.

Veronica și Viorel Stegaru au coronavirus

Emisiunea de azi, 23 iulie 2020, nu a mai fost difuzată LIVE, producătorii alegând să difuzeze o ediție Acces de weekend în locul show-ului în direct.

Întreaga echipă a emisiunii prezentate de Mirela Vaida a intrat în izolare după ce, cu doar o oră înainte de a intra live, au fost confirmate cele două personaje cu virusul SARS-COV-2.

Mirela Vaida a spus totul despre situația de la Acces direct

„La ora 16:30, după ultima ședință pe care am avut-o, eu eram deja cablată, machiată. În acel moment au venit rezultatele. Noi am fost precauți și bine am făcut. A fost confirmat și un membru al echipei.

Veronica s-a întors de la Blăgești. A plecat din București, aici unde erau mereu supravegheați. La noi se respecta cu strictețe toate regulile impuse.

A și venit luni de la Blăgești și a spus că are probleme cu bila, dar nu a fost prima oară când spunea asta”, a dezvăluit Mirela Vaida în direct la Observatorul orei 19:00.

Mirela a mai spus că Veronica nu a făcut febră, iar soțul ei s-a simțit bine. Pentru ca lucrurile să fie foarte clare, producătorii de la Acces direct s-au gândit să le facă un test, iar acesta a ieșit pozitiv la soții Stegaru. Viorel nu a avut niciun simptom, însă s-a infectat de la soție.

„Chemăm firmele de specialitate care să facă o dezinfecție. Noi am întocmit o listă cu toți cei care merg în mod frecvent cu ei la filmare și vor fi testați. Vreau să spun că deși eu nu am intrat în contact direct cu ei mi-am făcut testul rapid, care a ieșit negativ. Acum aștept și testul celălalt”, a spus Mirela.

