Veste bună pentru profesori! Câţi bani vor primi pentru recuperarea orelor pierdute

Ministrul educației Sorin Cîmpeanu a anunțat că va pune la dispoziție 30 de milioane de euro pentru profesorii care vor participa la așa zisele acțiuni remediale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai exact, acești profesori vor sta peste program alături de o categorie aparte de elevi pentru medicații, scopul fiind de a-i aduce pe acești elevi la zi cu materia pierdută.

Grupurile țintă de elevi vor fi stabilite de școli și fiecare profesor va primi 200 de lei pe lună pentru fiecare elev pe care îl va pregăti.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

30 de milioane de euro pentru profesorii din România

„Peste 2.4 milioane de elevi vor merge la școală, dintr-un total de aproape 3 milioane. Ordonanța care prevede modificarea unor acte normative, suma de 30 de milioane de euro va avea ca destinație exclusivă derularea și plata orelor remediale. Plata se va face către școli într-un cuantum de 0.4 ISR, 200 de lei pe lună pentru fiecare elev cuprins în grupul țintă.

În grupul țintă vor fi elevii care au înregistrat dificultăți cu referire la procesul de învățare online. Dar și elevii aflați în situații de risc pentru situații de neîncheiere a situației pe primul semestru. Pentru anul 2021-2022 cu trei luni înainte de începere prin ordin de ministru se va stabili programul școală după școală.

ADVERTISEMENT

Am avut ieri videoconferință cu inspectoratele școlare, am cerut să ne informeze, am pregătit asigurări că sunt peste 37 de milioane de măști în școli. Mâine la orele 11 vom avea altă videoconferință, în prezența presei”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Școlile din România renunță la învățământ hibrid

Totodată, școlile din România vor renunța la sistemul de învățare hibrid pentru că acesta s-a dovedit ineficient. „Vom discuta despre stadiul pregătirii școlilor cu privire la întreg ansamblul, de la protecție împotriva Covid-19, de protecție împotriva incendii, măsuri de prevenție, modul în care se va derula acest program.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

S-a precizat încă din 15 ianuarie că se renunță la scenariul hibrid care presupunea alternanță cu prezență fizică și online. S-a dovedit a fi ineficient din perspectivă educațională. Scenariu care a determinat pierderi.

Elevii cu contraindicații medicale, elevii care au aparținători în familie cu vulnerabilități, elevii care prezintă simptome specifice în anumite zile vor fi excepția. De asemenea profesorii cu vulnerabilități medicale și profesorii care au simptome nu se vor prezenta în comunitate”, a transmis ministrul.

ADVERTISEMENT