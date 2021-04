Veste proastă pentru Real Madrid. Gareth Bale a anunțat unde va juca în sezonul viitor

Căzut în dizgrația antrenorului Zinedine Zidane, galezul Gareth Bale a făcut cale întoarsă, anul trecut, la Tottenham, echipă de la care Real Madrid l-a cumpărat în 2013 pentru 101 de milioane de euro, record la vremea respectivă.

Fotbalistul de 31 de ani este împrumutat până la sfârșitul acestui sezon la gruparea din nordul Londrei, Tottenham având și prima opțiune pentru un transfer definitiv, în această vară.

Însă, golgheterul naționalei Țării Galilor a anunțat că nu este dispus că continue la formația pregătită de Jose Mourinho și a nominalizat viitoarea sa destinație.

Gareth Bale: ”Mai am un an de contract”

Galezul are un sezon excelent în tricoul lui Spurs. A evoluat în 25 de meciuri pentru londonezi și a marcat 10 goluri, dar a declarat că Tottenham a fost o alegere de moment pentru a se menține în formă pentru Campionatul European din această vară. Bale le-a transmis celor de la Real Madrid că vrea să-și ducă angajamentul până la capăt pe Santiago Bernabeu.

”Dintre ultimii ani, acesta este probabil cel mai bun în care m-am simțit în cea mai bună formă. Mă simt proaspăt și gata să joc. Principalul motiv pentru care am venit la Spurs în acest sezon a fost să joc fotbal, în primul rând.

Am vrut să fiu în formă când merg la Euro. Planul inițial a fost să fac un sezon la Spurs, iar după Euro, mai am un an de contract cu Real Madrid. Planul meu este să mă întorc, asta este ceea ce am plănuit eu până acum”, a declarat Gareth Bale, conform Digisport.

De ce vrea Real Madrid să scape de galez

Relația dintre Gareth Bale și oficialii clubului din capitala Spaniei s-a deteriorat după ce antrenorul Zinedine Zidane nu l-a mai inclus pe galez în planurile sale.

Plătit cu 17 milioane de euro anual, Gareth Bale are în acest moment cel mai mare salariu din lotul formației ”Blanco”, doar o parte din acesta fiind achitat de Tottenham.

16 trofee a cucerit Gareth Bale în tricoul lui Real Madrid, între care Liga Campionilor, de 4 ori și de trei ori Supercupa Europei

